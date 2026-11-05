Vụ hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên: Kiểm điểm chủ tịch, phó chủ tịch phường

Trụ sở UBND phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, trên đường Cần Vương - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 5-11, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho hay UBND phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo kết quả thực hiện theo thông báo của sở về việc bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó, viên chức kế toán trường học tại phường sau sắp xếp.

Tới nay, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm các tập thể và cá nhân liên quan vụ việc.

Cụ thể, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể UBND phường, tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội phường.

Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 người có liên quan, gồm:

Chủ tịch UBND phường và Phó chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; Trưởng phòng, Phó phòng và 1 chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND phường.

Bên cạnh đó, UBND phường Quy Nhơn Nam đã thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (mới) đối với cô giáo M.H.T.Q., Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ).

5 hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên sai quy định Như tin Tuổi Trẻ đã đưa, khi thực hiện sắp xếp trường học trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, có nhiều hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên. Sau khi có đơn thư và phản ánh từ dư luận, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, làm rõ. Theo kết quả xác minh của sở, có 5 hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên là sai so với hướng dẫn của UBND tỉnh và đề nghị phường bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng (nếu có nguyện vọng) gồm: Bà H.T.H.T. - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (cũ), bà M.H.T.Q. - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ), bà C.T.H.N. - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (cũ), ông N.A.V. - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (cũ), và bà N.T.T.H - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (cũ). Sau khi được chỉ ra sai phạm, phường Quy Nhơn Nam đã mời 5 hiệu trưởng này lên làm việc để lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Kết quả, 4 người giữ nguyện vọng tiếp tục làm giáo viên cho tới lúc nghỉ hưu. Còn bà M.H.T.Q., do còn thời gian 10 năm công tác, giữ nguyện vọng tiếp tục bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng.