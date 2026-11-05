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Vụ hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên: Kiểm điểm chủ tịch, phó chủ tịch phường

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, và 3 người thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội phường phải kiểm điểm liên quan vụ hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên.

Vụ hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên: Kiểm điểm Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường Quy Nhơn Nam - Ảnh 1.

Trụ sở UBND phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, trên đường Cần Vương - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 5-11, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho hay UBND phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo kết quả thực hiện theo thông báo của sở về việc bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó, viên chức kế toán trường học tại phường sau sắp xếp.

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Tới nay, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức kiểm điểm các tập thể và cá nhân liên quan vụ việc.

Cụ thể, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể UBND phường, tập thể Phòng Văn hóa - Xã hội phường.

Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 người có liên quan, gồm: 

Chủ tịch UBND phường và Phó chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; Trưởng phòng, Phó phòng và 1 chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND phường.

Bên cạnh đó, UBND phường Quy Nhơn Nam đã thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (mới) đối với cô giáo M.H.T.Q., Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ).

5 hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên sai quy định

Như tin Tuổi Trẻ đã đưa, khi thực hiện sắp xếp trường học trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, có nhiều hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên. Sau khi có đơn thư và phản ánh từ dư luận, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, làm rõ.

Theo kết quả xác minh của sở, có 5 hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên là sai so với hướng dẫn của UBND tỉnh và đề nghị phường bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng (nếu có nguyện vọng) gồm:

Bà H.T.H.T. - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (cũ), bà M.H.T.Q. - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (cũ), bà C.T.H.N. - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (cũ), ông N.A.V. - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (cũ), và bà N.T.T.H - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (cũ).

Sau khi được chỉ ra sai phạm, phường Quy Nhơn Nam đã mời 5 hiệu trưởng này lên làm việc để lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Kết quả, 4 người giữ nguyện vọng tiếp tục làm giáo viên cho tới lúc nghỉ hưu. Còn bà M.H.T.Q., do còn thời gian 10 năm công tác, giữ nguyện vọng tiếp tục bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng.

Vụ hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên: Kiểm điểm Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường - Ảnh 3.Vụ 2 hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Đề nghị bố trí làm phó hiệu trưởng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai kết luận 5 hiệu trưởng tại các trường ở phường Quy Nhơn Nam bị đưa xuống làm giáo viên sau sáp nhập là trái hướng dẫn của tỉnh. Đề nghị phường bố trí 3 người làm phó hiệu trưởng.

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    Chủ đề: Gia Lai bổ nhiệm hiệu phó sắp xếp trường học sắp xếp giáo viên Sáp nhập trường học Bổ nhiệm hiệu trưởng

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

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