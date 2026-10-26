Vụ GFDI lừa đảo hơn 2.407 tỉ: Danh sách 7.108 bị hại được bồi thường theo bản án

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo tòa án, vụ án xảy ra tại Công ty GFDI có số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, gồm 7.108 bị hại và hơn 1.500 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vì vậy, bản án được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng.

Theo bản án, Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng) - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở, cùng bị phạt tù chung thân.

Tòa tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 2.407 tỉ đồng cho 7.108 bị hại.

Để đảm bảo thi hành án, tòa buộc 433 khách hàng, nhà đầu tư đã nhận số tiền cao hơn vốn đầu tư ban đầu, nộp lại phần chênh lệch hơn 70 tỉ đồng.

Đồng thời buộc 1.140 cựu nhân viên GFDI đã từng nhận lương kinh doanh, hoa hồng từ hoạt động tư vấn khách hàng nộp lại trên 467 tỉ đồng.

Các tổ chức, cá nhân cho GFDI thuê nhà làm trụ sở chi nhánh phải nộp lại tiền đặt cọc.

Các đối tác kinh doanh phải thanh lý hợp đồng, giao nộp lại số tiền mà GFDI đã góp vốn đầu tư.

Tòa cũng tuyên tiếp tục tạm giữ 99 món đồ vật, tài sản thu giữ của Công ty GFDI và nhiều tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án; tiếp tục kê biên nhiều bất động sản đứng tên các bị cáo và vợ/chồng của họ.

Tòa cũng đã công bố danh sách 7.108 bị hại được bồi thường; 1.140 nhân viên đã nhận lương kinh doanh của GFDI; 433 khách hàng bị truy thu số tiền nhận về cao hơn số tiền đầu tư ban đầu; các tài khoản của các bị cáo và của công ty đã bị phong tỏa/tạm dừng; danh sách tài sản thu giữ tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty GFDI; danh sách bị cáo/cá nhân có liên quan đã giao nộp tiền khắc phục hậu quả; 60 tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dưới đây là danh sách 7.108 bị hại được bồi thường: