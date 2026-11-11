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Vụ bé gái người Việt 13 tuổi bị sát hại ở Đức: Nghi phạm đã chết

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BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Nghi phạm trong vụ bé gái người Việt Lisa Tạ bị sát hại đã cố tự sát nhưng bất thành. Đến hôm nay, người này đã chết trong bệnh viện.

Vụ bé gái người Việt 13 tuổi bị sát hại ở Đức: Nghi phạm đã chết - Ảnh 2.

Lisa Tạ, bé gái người Việt 13 tuổi, được tìm thấy trong căn nhà không có người ở tại bang Brandenburg, đông bắc Đức - Ảnh: Tagesspiegel.de

Ngày 11-11, Viện Công tố Berlin phát thông cáo cho biết vào khoảng 6h25 sáng nay (giờ Đức), nghi phạm 22 tuổi trong vụ bé gái người Việt Lisa Tạ bị sát hại đã tử vong tại bệnh viện. 

Thi thể nghi phạm dự kiến sẽ được khám nghiệm tử thi. 

Hiện tại công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.

Viện Công tố Passau, bang Bayern, xác nhận nghi phạm từng có tiền án. Vào ngày 21-10-2026, Tòa án địa phương Passau từng tuyên phạt nam thanh niên này một năm tù cho hưởng án treo vì nhiều hành vi phạm tội, trong đó có lái xe không có giấy phép, gây nguy hiểm cho an toàn giao thông, gây thương tích do sơ suất, làm giả giấy tờ và vi phạm luật vũ khí. Bản án có hiệu lực kể từ ngày 5-11.

Viện Công tố Berlin cho biết nghi phạm cũng đang bị điều tra từ đầu năm 2025 vì nghi vấn mua và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em.

Hôm 8-11, cảnh sát phát hiện thi thể của Lisa Tạ (13 tuổi), bé gái người Việt sống ở thủ đô Berlin mất tích từ hôm 3-11, trong một ngôi nhà không có người ở tại bang Brandenburg của Đức, gần biên giới với Ba Lan, cách nhà em khoảng 50km. Nằm bên cạnh em là nghi phạm người Đức 22 tuổi.

Đài RBB24 của Đức dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết nghi phạm đã cố tự sát bằng súng, nhưng không chết. Người này bị thương nặng ở đầu, trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta sau đó được đưa đến bệnh viện để chăm sóc, nhưng đến sáng 11-11 đã không qua khỏi.

Lisa Tạ được nhìn thấy lần cuối hôm 3-11, khi em rời căn hộ của gia đình để đến trường trên đường Sella-Hasse-Strasse. Em đã không đến lớp. Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm có thể đã đánh thuốc Lisa Tạ trước khi đưa em đến khu vực trên.

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị trói vào hôm 8-11. Hàng xóm khai với nhà chức trách rằng họ nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà nông trại bỏ hoang này trong những ngày trước đó.

Thi thể Lisa Tạ đã được khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được "nguyên nhân tử vong rõ ràng". Các cuộc kiểm tra bổ sung sẽ được tiến hành. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án.

Trước đó, mẹ của Lisa Tạ kêu gọi cộng đồng người Việt tại Đức giúp lan truyền thông tin về vụ mất tích. Bà mong con sớm trở về bình an, khỏe mạnh và nói rất nhớ con.

Vụ bé gái người Việt 13 tuổi bị sát hại ở Đức: Nghi phạm đã chết - Ảnh 2.Đức cập nhật thông tin về nghi phạm trong vụ phát hiện thi thể bé gái người Việt 13 tuổi

Viện Công tố Berlin cho biết nghi phạm trong vụ phát hiện thi thể bé gái người Việt tên là Lisa Tạ ở Đức, là người từng bị tòa án Passau tuyên phạt một năm tù và cho hưởng án treo.

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    Chủ đề: mất tích Lisa Tạ người Việt nghi phạm Đức

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