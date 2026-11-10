Hơn 200 cảnh sát vào cuộc, phát hiện thi thể bé gái người Việt 13 tuổi mất tích ở Đức

Lisa Tạ, bé gái người Việt 13 tuổi, được tìm thấy trong căn nhà không có người ở tại bang Brandenburg, miền đông bắc nước Đức - Ảnh: BILD

Ngày 9-11, báo Bild của Đức đăng tin: Cảnh sát phát hiện thi thể bé gái người Việt 13 tuổi tên là Lisa Tạ tại bang Brandenburg trong tình trạng bị trói.

Chưa rõ bé gái người Việt đã tử vong bao lâu trước khi được phát hiện vào khoảng giữa trưa 8-11, tại địa điểm gần biên giới với Ba Lan, cách nhà em khoảng 50km.

Chuyện gì đã xảy ra?

Theo báo B.Z. Berlin, khi đến kiểm tra khu đất có căn nhà bỏ hoang ở bang Brandenburg vào ngày 8-11, chủ sở hữu phát hiện cửa nhà đang mở và có hai người bên trong nên lập tức báo cảnh sát.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nghi phạm là nam thanh niên người Đức, 22 tuổi, bị thương nặng, nằm cạnh thi thể Lisa Tạ, 13 tuổi. Vụ việc được phát hiện vào khoảng giữa trưa 8-11, năm ngày sau khi em mất tích tại Berlin hôm 3-11.

Hàng xóm khai với các nhà điều tra rằng họ nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà nông trại bỏ hoang này trong những ngày trước đó. Đến nay chưa rõ vì sao không ai báo cảnh sát.

Theo báo Bild, nghi phạm thông thuộc khu vực vì cha mẹ bạn gái cũ của anh ta sống gần đó. Cảnh sát nghi ngờ anh ta có thể đã đánh thuốc Lisa Tạ trước khi đưa em đến đây.

Người ta thấy Lisa Tạ lần cuối hôm 3-11, khi em rời căn hộ của gia đình để đến trường trên đường Sella-Hasse-Strasse. Em đã không đến lớp.

Linda, chị gái 17 tuổi của em, nói với truyền thông Đức: "Em tôi không còn trả lời tin nhắn nữa". Linda khẳng định em gái không bao giờ tự ý bỏ nhà đi, vì đó không phải tính cách của em. "Chúng tôi vô cùng lo lắng" - Linda nói.

Truyền thông Đức cho biết chưa xác định được nguyên nhân khiến em thiệt mạng. Trên cơ thể em không có vết đạn bắn.

Một người dân địa phương kể rằng vào ngày Lisa Tạ mất tích, có chiếc ô tô khả nghi đậu nhiều giờ bên ngoài căn nhà.

Người này nói: "Một chiếc ô tô mang biển số đăng ký tại Berlin đậu bên ngoài căn nhà suốt nhiều giờ, bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Điều đó khiến tôi thấy lạ. Xe có màu vàng, tôi nghĩ là xe Opel. Đến ngày hôm sau thì chiếc xe biến mất".

Lisa Tạ mất tích trên đường đến trường - Ảnh: NEWSFLASH

Nghi phạm từng bị điều tra về hành vi ấu dâm

Theo thông cáo ngày 9-11 của Viện Công tố Berlin, nghi phạm 22 tuổi, mang quốc tịch Đức và sống tại Berlin, từng bị điều tra từ tháng 1-2025 vì nghi vấn mua và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em.

Ngày 10-3-2025, cảnh sát từng khám xét nơi ở của người này theo lệnh của tòa án và thu giữ nhiều thiết bị lưu trữ.

Các thiết bị này được cho là chứa hơn 900 tệp nội dung vi phạm pháp luật mà nghi phạm bị cáo buộc đã thu thập trong năm 2023.

Đến ngày 28-4-2026, Viện Công tố Berlin tiếp nhận thêm một hồ sơ điều tra từ Viện Công tố Passau liên quan đến nghi vấn mua và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em, sau khi phát hiện nhiều nội dung tương tự trên điện thoại của nghi phạm. Cơ quan công tố cho biết người này chưa từng có tiền án.

Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn

Cảnh sát đã huy động khoảng 220 người, gồm lực lượng chuyên nghiệp, chó nghiệp vụ và trực thăng, để truy tìm Lisa Tạ.

Ngày 6-11, đội điều tra án mạng của cảnh sát Berlin tiếp quản vụ việc, sau khi công tố viên cho biết có dấu hiệu của một tội ác nghiêm trọng.

Khi tìm thấy thi thể em, cảnh sát cũng phát hiện nghi phạm nằm bên cạnh, bị thương sau khi được cho là tự sát bất thành. Nam thanh niên người Đức này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, chưa rõ có qua khỏi hay không. Danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Nhà chức trách sẽ khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết, đồng thời làm rõ em có bị xâm hại tình dục hay không.

Trước đó, mẹ của Lisa Tạ kêu gọi cộng đồng người Việt tại Đức giúp lan truyền thông tin về vụ mất tích. Bà mong con sớm trở về bình an, khỏe mạnh và nói rất nhớ con.

Cảnh sát Berlin và Brandenburg tiếp tục điều tra các tình tiết liên quan, trong đó có diễn biến trước khi em mất tích.