Đức có thể có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử

Bà Ilse Aigner, 61 tuổi, là thành viên của CSU - đảng chị em tại bang Bavaria của CDU - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận ông có kế hoạch đề cử nữ chính trị gia Ilse Aigner làm tổng thống tiếp theo của quốc gia này vào năm 2027. Nếu được bầu, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí này trong lịch sử nước Đức.

Ông Merz thông báo quyết định trên tại bữa tiệc tối dành cho các lãnh đạo Đảng Liên minh dân chủ Kitô giáo (CDU) ngày 8-11. Bà Aigner hiện là Chủ tịch Nghị viện bang Bavaria, thuộc Đảng Liên minh xã hội Kitô giáo (CSU) - liên minh với CDU tại bang Bavaria.

Nếu việc đề cử bà Aigner được CDU và CSU thông qua tại cuộc họp ngày 9-11, khả năng bà đắc cử tổng thống gần như chắc chắn.

Theo thông lệ chính trị tại Đức, các đảng trong liên minh cầm quyền phải thống nhất một ứng viên chung. Liên minh hiện nay gồm CDU, CSU và Đảng Xã hội dân chủ (SPD), trong đó SPD cũng nhiều lần lên tiếng ủng hộ bà Aigner.

CSU từng đề xuất bà Aigner đầu năm nay, nhưng CDU trì hoãn việc ủng hộ trong lúc ông Merz cân nhắc các phương án khác, khiến quan hệ giữa hai đảng đôi chút căng thẳng.

Tổng thống Đức do Hội nghị Liên bang bầu ra - cơ quan được triệu tập với mục đích duy nhất là bầu tổng thống.

Hội nghị sẽ quyết định người kế nhiệm Tổng thống đương nhiệm Frank-Walter Steinmeier vào ngày 30-1 tới. Ông Steinmeier, chính trị gia thuộc SPD, nhậm chức từ năm 2017 và sẽ kết thúc hai nhiệm kỳ tối đa (mỗi nhiệm kỳ 5 năm) vào tháng 3-2027.

Chức vụ Tổng thống Đức chủ yếu mang tính nghi lễ, với các nhiệm vụ như ký ban hành luật và chính thức bổ nhiệm bộ trưởng. Tuy nhiên, tổng thống có thể đóng vai trò trọng tài trung lập, đứng ngoài chính trị phe phái và là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc.

Bà Aigner sinh ra ở bang Bavaria, trong gia đình có bố mẹ điều hành một công ty điện lực. Học xong ngành kỹ thuật, bà làm kỹ thuật viên điện tử cho một hãng sản xuất máy bay trực thăng, rồi dấn thân vào chính trường, từ cấp địa phương đến liên bang. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel, trước khi trở về Bavaria và làm Chủ tịch Nghị viện bang từ năm 2018.