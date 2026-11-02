Người Việt ở Pháp xoay xở giữa làn sóng biểu tình

Một người biểu tình cầm quốc kỳ Pháp trong cuộc tuần hành tại thành phố Strasbourg ngày 24-10 - Ảnh: AP

Chỉ trong khoảng một tháng qua, ở nhiều thành phố trên khắp nước Pháp liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Theo truyền thông Pháp, làn sóng này bắt nguồn từ các trường học hồi tháng 9. Khi đó, học sinh xuống đường phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp.

Phong trào sau đó lan rộng, thu hút thêm nhiều nhóm người không hài lòng với giá cả leo thang và chất lượng dịch vụ công suy giảm.

Trong bối cảnh đó, cuộc sống của không ít người Việt đang sinh sống, học tập và kinh doanh tại Pháp cũng bị xáo trộn. Nhiều người phải thay đổi nếp sống để thích ứng.

Quán ăn Việt giữa tâm điểm bất ổn Paris

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Lan Hương, quản lý một quán ăn Việt gần quảng trường République ở trung tâm Paris, vẫn nhớ rõ những gì diễn ra hôm 17-10.

Quán của chị không nằm trên lộ trình tuần hành nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Theo chị Hương, khi cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông tại quảng trường, nhiều nhóm người đã tản ra các con phố xung quanh.

"Con phố ngay trước quán tôi cũng có đoàn biểu tình đi qua. Nhiều người, phần lớn là sinh viên, bị xịt hơi cay và phải vào quán xin lánh nạn, rửa mặt", chị Hương kể.

Lúc ấy, điều chị lo nhất là quán bị hư hại, cũng như sự an toàn của bản thân và nhân viên. "May mắn là quán không bị đập phá hay cướp bóc như nhiều cửa hàng khác trong khu vực", chị chia sẻ.

Người dân đi ngang qua một cửa hàng siêu thị bị cướp phá tại Paris sau cuộc biểu tình ngày 17-10 - Ảnh: AP

Theo quan sát của chị Hương, hàng chục cửa hàng quanh quán, từ tiệm kính mắt, cửa hàng thời trang đến siêu thị, đã bị vỡ kính và mất hàng hóa. Sau ngày 17-10, nhiều chủ tiệm ở Paris phải dùng ván gỗ che chắn cửa để đề phòng.

"Việc này vừa tốn kém, vừa ảnh hưởng đến kinh doanh vì mặt tiền là yếu tố rất quan trọng đối với các cửa hàng bán lẻ và quán ăn ở trung tâm", chị giải thích.

Quán của chị không bị thiệt hại về tài sản. Tuy vậy, lượng khách và doanh thu giảm mạnh vì người dân ít ra ngoài trong những ngày biểu tình.

Việc đi lại của chị cũng khó khăn hơn do các biện pháp hạn chế giao thông và giờ giới nghiêm tại khu vực trung tâm. Có lúc, chị phải đổi lộ trình vì một số nhà ga đóng cửa.

Trong hai ngày biểu tình tiếp theo, 24 và 31-10, chị nhận thấy an ninh tại Paris được tăng cường, không còn cảnh đập phá tràn lan. Dù vậy, nhiều tiệm vẫn tạm nghỉ để phòng ngừa rủi ro.

Theo chị, người Pháp nhìn chung hiểu rõ quyền biểu tình của mình. Tuy nhiên, một số hành vi bạo lực, cướp bóc đi kèm đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, công việc của người dân và các cơ sở kinh doanh.

Du học sinh nhanh chóng điều chỉnh sinh hoạt

Trong khi đó, tại Marseille, anh Hoàng Minh, du học sinh Việt Nam, cho biết các cuộc biểu tình khiến đường phố đông đúc hơn ngày thường.

"Đa số các cuộc biểu tình tôi chứng kiến gần đây đều ôn hòa. Thỉnh thoảng mới có đốt phá, đập phá và hò reo. Tôi khá bất ngờ vì trước đây chỉ thấy những hình ảnh này qua báo đài", anh kể.

Khác với nhiều hộ kinh doanh ở Paris, anh Minh không bị xáo trộn nhiều trong sinh hoạt hằng ngày.

Anh sống trong ký túc xá nên bất tiện chủ yếu là một số tiện ích như thư viện, phòng tập thể dục tạm đóng cửa. Cổng chính của trường cũng tạm khóa, buộc anh phải đi đường vòng mỗi khi ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động tuần tra đường phố tại Marseille ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Anh Minh cho biết sau ngày 17-10, tình hình nơi anh sống dần lắng xuống nhờ cảnh sát tăng cường hiện diện và các biện pháp hạn chế giao thông. Chỉ những công đoàn đã đăng ký mới được phép tuần hành.

Theo anh, người dân địa phương có những quan điểm khác nhau, song "biểu tình là một đặc trưng của nước Pháp đương đại nên mọi người nhìn nhận một cách khá văn minh".

Anh cho rằng cần phân biệt biểu tình với bạo loạn. Những hình ảnh đập phá, cướp bóc lan truyền trên mạng không phản ánh toàn bộ các cuộc tuần hành.

Trong cộng đồng người Việt, mọi người vẫn chia sẻ cho nhau thời gian, địa điểm biểu tình để chủ động tránh những nơi có nguy cơ xô xát.

Các cuộc biểu tình thường được thông báo trước, bạo lực chỉ xảy ra ở một số khu vực, nên nhịp sống chung vẫn diễn ra ổn định.

Dù vậy, anh khuyên người Việt tại Pháp, cũng như những ai chuẩn bị sang đây học tập hoặc du lịch, thường xuyên cập nhật thông tin từ chính quyền địa phương và các phương tiện truyền thông.