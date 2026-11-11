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Đức cập nhật thông tin về nghi phạm trong vụ phát hiện thi thể bé gái người Việt 13 tuổi

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Viện Công tố Berlin cho biết nghi phạm, trong vụ phát hiện thi thể bé gái người Việt tên là Lisa Tạ ở Đức, là người từng bị tòa án Passau tuyên phạt một năm tù và cho hưởng án treo.

Đức cập nhật thông tin về nghi phạm trong vụ phát hiện thi thể bé gái người Việt 13 tuổi - Ảnh 2.

Lisa Tạ, bé gái người Việt 13 tuổi, được tìm thấy trong căn nhà không có người ở tại bang Brandenburg, đông bắc Đức - Ảnh: NEWSFLASH

Hôm 8-11, cảnh sát đã phát hiện thi thể của Lisa Tạ (13 tuổi), bé gái người Việt sống ở thủ đô Berlin mất tích từ hôm 3-11, trong một ngôi nhà không có người ở tại bang Brandenburg của Đức, gần biên giới với Ba Lan, cách nhà em khoảng 50km. Nằm bên cạnh em là nghi phạm người Đức 22 tuổi.

Nhiều thông tin đáng chú ý về nghi phạm vừa được công bố.

Nghi phạm có tiền án

Trong thông cáo ngày 10-11, Viện Công tố Berlin cho biết trong quá trình điều tra, đến nay vẫn chưa có bằng chứng đủ tin cậy cho thấy có mối liên hệ giữa nghi phạm và nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan điều tra đã xác định và thu giữ một phương tiện có khả năng được sử dụng trong vụ án. Chiếc xe đang được giám định. Hoàn cảnh phát hiện chiếc xe, thông tin về chiếc xe cũng như mối liên hệ có thể có giữa phương tiện này với vụ án vẫn đang được làm rõ trong quá trình điều tra.

Viện Công tố Berlin cũng bổ sung thông tin đã cung cấp vào ngày trước đó về nghi phạm.

Họ cho biết nghi phạm từng bị tòa án địa phương Passau tuyên phạt một năm tù cho hưởng án treo. Bản án này có hiệu lực kể từ ngày 5-11-2026. Tuy nhiên, bản án hiện chưa được cập nhật vào Sổ đăng ký tư pháp liên bang và trước đó chưa được Viện Công tố Berlin biết đến.

Theo Đài RBB của Đức, ngày 10-11, Viện Công tố Passau, bang Bayern, cũng xác nhận nghi phạm 22 tuổi trong vụ sát hại bé gái người Việt Lisa Tạ từng có tiền án.

Vào ngày 21-10-2026, Tòa án địa phương Passau từng tuyên phạt thanh niên này một năm tù cho hưởng án treo vì nhiều hành vi phạm tội, trong đó có lái xe không có giấy phép, gây nguy hiểm cho an toàn giao thông, gây thương tích do sơ suất, làm giả giấy tờ và vi phạm luật vũ khí. Bản án có hiệu lực kể từ ngày 5-11.

Các công tố viên Berlin xác nhận thông tin do phía Passau cung cấp vào chiều 10-11. 

Thêm một vụ điều tra khác

Theo thông cáo trước đó vào hôm 9-11 của Viện Công tố Berlin, nghi phạm 22 tuổi, mang quốc tịch Đức và sống tại Berlin, cũng đang bị điều tra vì nghi vấn mua và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em.

Về thông tin 900 tệp dữ liệu liên quan người này, Viện Công tố Berlin ngày 10-11 đính chính rằng số tệp dữ liệu này được cho là nằm trong chiếc điện thoại di động mà nghi phạm mang theo người tại Passau vào ngày 4-11-2025 và đã bị Viện Công tố Passau thu giữ

Trước đó, ngày 10-3-2025, cảnh sát từng khám xét nơi ở của nghi phạm và thu giữ nhiều tang vật cùng thiết bị lưu trữ dữ liệu. Những tang vật và thiết bị này vẫn đang được phân tích tại Berlin. Do đó, đến nay vẫn chưa rõ liệu các thiết bị lưu trữ có chứa tệp dữ liệu vi phạm hay không, và nếu có thì số lượng là bao nhiêu.

Viện Công tố Berlin cho biết tình trạng sức khỏe của nghi phạm hiện không có thay đổi. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành. 

Khi tìm thấy thi thể Lisa Tạ vào hôm 8-11 trong căn nhà bỏ hoang, cảnh sát cũng phát hiện nghi phạm nằm bên cạnh, bị thương sau khi được cho là tự sát bất thành. Nghi phạm người Đức 22 tuổi này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, chưa rõ có qua khỏi hay không. 

Lisa Tạ được tìm thấy trong tình trạng bị trói vào hôm 8-11. Hàng xóm khai với các nhà điều tra rằng họ nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà nông trại bỏ hoang này trong những ngày trước đó.

Cảnh sát Berlin và Brandenburg tiếp tục điều tra các tình tiết liên quan. Nhà chức trách lên kế hoạch khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết, đồng thời làm rõ em có bị xâm hại tình dục hay không.

Trước đó, mẹ của Lisa Tạ kêu gọi cộng đồng người Việt tại Đức giúp lan truyền thông tin về vụ mất tích. Bà mong con sớm trở về bình an, khỏe mạnh và nói rất nhớ con.

Đức cập nhật thông tin về nghi phạm trong vụ phát hiện thi thể bé gái người Việt 13 tuổi - Ảnh 2.Hơn 200 cảnh sát vào cuộc, phát hiện thi thể bé gái người Việt 13 tuổi mất tích ở Đức

Cảnh sát đã phát hiện thi thể của Lisa Tạ, bé gái người Việt mất tích từ hôm 3-11, trong một ngôi nhà không có người ở tại bang Brandenburg của Đức, gần biên giới với Ba Lan.

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BÌNH AN
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    Chủ đề: Lisa Tạ mất tích Đức người Việt

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