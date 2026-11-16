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Vụ 22 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Nhiều mẫu nhiễm khuẩn, có cả Salmonella

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TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Kết quả kiểm nghiệm vụ 22 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi phát hiện nhiều mẫu thực phẩm nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella spp.

Vụ 22 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Lại là vi khuẩn Salmonella - Ảnh 1.

Vụ ngộ độc mới nhất do ăn bánh mì khiến 22 người nhập viện điều trị lại phát hiện vi khuẩn Salmonella - Ảnh: Minh họa

Ngày 16-11, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều mẫu thực phẩm được lấy tại các điểm bán bánh mì nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Trước đó, từ ngày 3 đến 7-11, ba bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 22 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại bốn điểm bán, gồm bánh mì que Ông Bảy, bánh mì bà Đô (xã Tịnh Khê) và bánh mì bà Thu, bánh mì bà Hà (xã Đông Sơn).

Theo khai báo, các bệnh nhân ăn bánh mì có nhân trong khoảng ngày 2 đến 4-11. Sau đó, họ xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, lấy 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm.

Kết quả, 2/3 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Đáng chú ý, trong các mẫu thực phẩm, chả bò, bơ, nước chan, chà bông và nước xốt đều phát hiện loại vi khuẩn này.

Ngoài ra, mẫu bánh mì xíu và mẫu bơ còn phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus, đồng thời có chủng sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Một số mẫu khác ghi nhận vi khuẩn Bacillus cereus và Escherichia coli.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện khu vực chế biến thực phẩm tại điểm bán bánh mì que Ông Bảy chưa được tách biệt với nhà vệ sinh. Một số điểm bán khác chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức an toàn thực phẩm và sức khỏe của người trực tiếp chế biến.

Các cơ sở liên quan đã được đề nghị tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Sở Y tế đề nghị UBND xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố để ngăn ngừa những vụ việc tương tự.

Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc bánh mì

Đây không phải lần đầu Quảng Ngãi ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì.

Ngày 10-10, vụ ngộ độc liên quan bánh mì Bà Được tại phường Cẩm Thành khiến 175 người phải nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 12/13 mẫu thực phẩm liên quan dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Đến ngày 4-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt chủ cơ sở 85,75 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 4 tháng.

Trước đó, tháng 3-2026, một vụ ngộ độc bánh mì tại xã Tịnh Khê khiến 19 người nhập viện. Kết quả xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus hoặc Salmonella spp. trong một số mẫu thực phẩm, bệnh phẩm.

Tháng 12-2025, vụ ngộ độc liên quan bánh mì Hồng Vân tại phường Cẩm Thành khiến 203 người bị ảnh hưởng. Chủ cơ sở sau đó bị xử phạt hơn 213 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng.

Như vậy, từ tháng 12-2025 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận ít nhất 4 vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì, với tổng cộng 419 người bị ảnh hưởng.

Vụ 22 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Lại là vi khuẩn Salmonella - Ảnh 3.Liên tục ngộ độc bánh mì: Nếu không bảo quản lạnh, ổ bánh mì khó trụ nổi 2h ngoài trời nắng?

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai nói một ổ bánh mì chứa hàng chục thành phần và rất mong manh trước thời tiết nắng nóng. Trong môi trường thức ăn đường phố, độ an toàn của bánh mì sẽ giảm mạnh chỉ sau 2h.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: bánh mì ngộ độc vi khuẩn Viện Pasteur Nha Trang

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