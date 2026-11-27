Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho rằng cần tạo đột phá về thể chế, nâng cao hiệu quả đầu tư công để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh: MOF

Ngày 27-11, Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới".

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh năm 2026 mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Theo thứ trưởng, yêu cầu tăng trưởng cao đòi hỏi nền kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào mở rộng đầu tư, lao động và khai thác các lợi thế truyền thống, chuyển sang chú trọng công nghệ, năng suất và chất lượng nguồn nhân lực.

Cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, phải tạo đột phá về thể chế, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển thị trường vốn, thu hút nguồn lực tư nhân và quốc tế.

Mỗi năm cần huy động khoảng 290 tỉ USD vốn đầu tư

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, TS Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) - cho rằng Việt Nam cần đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Hệ số sử dụng vốn đầu tư (ICOR) giai đoạn 2021-2025 ở mức 6,4, cho thấy dư địa cải thiện hiệu quả đầu tư còn rất lớn.

"Nếu không đưa hệ số ICOR về mức 4-4,8, nền kinh tế rất khó đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số" ông Quỳnh khuyến nghị.

Về nguồn lực đầu tư, theo tính toán từ kịch bản nghiên cứu được ông Quỳnh trình bày tại diễn đàn, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 1.450 tỉ USD, tương đương 38,5 triệu tỉ đồng. Bình quân mỗi năm cần huy động khoảng 290 tỉ USD.

Quy mô đầu tư cần đạt khoảng 40% GDP, với tốc độ tăng vốn đầu tư hằng năm khoảng 13,5-17,5%. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở dư địa vay nợ mà còn ở khả năng hấp thụ vốn, hiệu quả đầu tư và khả năng trả nợ dài hạn.

Khơi thông nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, đa dạng hóa kênh huy động vốn

Bên cạnh huy động nguồn vốn mới, theo ông Quỳnh, Việt Nam cần khơi thông các nguồn lực hiện có như tài sản công dôi dư, dự án chậm triển khai, đất đai chưa được khai thác hiệu quả, nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, dữ liệu và tài sản trí tuệ.

Ở góc độ huy động vốn cho phát triển hạ tầng, ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Dragon Capital - đánh giá Việt Nam còn nhiều dư địa huy động nguồn lực tài chính phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn.

Theo số liệu sơ bộ năm 2025 được ông Tuấn dẫn tại diễn đàn, nợ công ở mức 33,4% GDP, nợ Chính phủ ở mức 31,7% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 25,6% GDP, đều thấp hơn đáng kể so với giới hạn được Quốc hội cho phép. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của thị trường trong nước.

Do đó, ông Tuấn đề xuất mở rộng các kênh huy động vốn, phát triển thị trường tài chính theo chiều sâu và khai thác hiệu quả các nguồn lực quốc tế.

Đặc biệt, cần chú trọng kéo dài kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, mở rộng cơ sở nhà đầu tư dài hạn, trong đó có các quỹ bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp bảo hiểm và quỹ hưu trí.

Việc huy động nguồn lực tài chính cần gắn chặt với hiệu quả đầu tư, khả năng tạo giá trị gia tăng và đóng góp của các công trình hạ tầng đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cũng tại diễn đàn, TS Matthias Grossmann - Giám đốc Chương trình Phát triển kinh tế bền vững của GIZ tại Việt Nam - cho rằng Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng kinh tế song hành với giảm phát thải khí nhà kính.

Bằng cách nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển năng lượng sạch sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Việt Nam đang đeo đuổi.

GDP bình quân đầu người có thể đạt 30.000 USD vào năm 2045 Về triển vọng đến năm 2045, TS Nguyễn Như Quỳnh đưa ra ba kịch bản phát triển. Nếu cải cách chậm, GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể chỉ đạt khoảng 10.000-12.000 USD. Trong kịch bản cơ sở, con số này khoảng 18.000-20.000 USD. Nếu đổi mới mạnh mẽ, Việt Nam có thể đạt mức 25.000-30.000 USD. Theo ông, các kịch bản cho thấy chất lượng cải cách có thể tạo ra sự khác biệt lớn về trình độ phát triển trong dài hạn. Ông Quỳnh cũng nhấn mạnh doanh nghiệp cần được đặt ở trung tâm của quá trình chuyển đổi. Nhà nước kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng và định hướng, còn doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và tạo ra giá trị.

Việt Nam cần khoảng 38 triệu tỉ đồng vốn đầu tư, đâu là dư địa huy động? Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 lớn hơn đáng kể so với giai đoạn trước, đặt ra yêu cầu phát triển thị trường vốn, đa dạng hóa nguồn huy động và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.



