Việt Nam lần đầu vào bảng xếp hạng năng lực số và AI thế giới, đứng thứ 37

Ông Trần Minh Tân - Phó giám đốc Học viện Chiến lược khoa học và Công nghệ - báo cáo quá trình Việt Nam tham gia WDAIR 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngày 11-11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố kết quả của Việt Nam trong WDAIR 2026, do Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD), Thụy Sĩ, thực hiện.

Việt Nam đứng thứ 3 tại Đông Nam Á

Với vị trí thứ 37/70 nền kinh tế, Việt Nam nằm trong nhóm 50 nền kinh tế đứng đầu bảng xếp hạng ngay trong năm đầu chính thức tham gia. Tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3 trong nhóm 6 nền kinh tế được đánh giá, gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản trị.

Bên cạnh thứ hạng tổng thể, Việt Nam đạt thứ hạng đáng chú ý ở các nội dung thành phần, gồm thứ 13 về ứng dụng AI, thứ 15 về quản trị số và AI, thứ 21 ở nhóm hiệu quả. Các kết quả này cho thấy những điểm mạnh của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và quản trị số so với các nền kinh tế tham gia đánh giá.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đối chiếu với định hướng này, vị trí của Việt Nam trong WDAIR 2026 là kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong quá trình triển khai nghị quyết, tạo thêm cơ sở để tiếp tục phấn đấu và nâng cao năng lực cạnh tranh số quốc gia.

Việc tham gia một hệ thống đánh giá quốc tế cũng thể hiện sự chủ động hội nhập, tiếp cận các chuẩn mực chung và sử dụng dữ liệu để phục vụ hoạch định chính sách. Kết quả xếp hạng giúp các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp nhận diện rõ hơn vị trí, điểm mạnh và những nội dung cần cải thiện của Việt Nam.

Thành quả chỉ thực sự có ý nghĩa khi chuyển hóa thành năng suất cao hơn

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng không chỉ ở tài nguyên, vốn hay lao động giá rẻ, mà ở khả năng làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu, phát triển nhân tài và đưa những ý tưởng mới vào thực tiễn cuộc sống.

Trong bối cảnh đó, năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là thứ hạng trên một bảng đánh giá. Đây còn là nguồn thông tin tham chiếu quan trọng về khả năng của mỗi nền kinh tế trong việc nắm bắt cơ hội, thích ứng trước biến động và tạo dựng lợi thế phát triển.

Quốc gia nào đổi mới nhanh hơn, ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm hơn sẽ có thêm cơ hội bứt phá và ngược lại. Đối với Việt Nam, đây vừa là thời cơ lớn, vừa là yêu cầu hành động cấp bách.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Năm 2026, IMD Việt Nam đứng thứ 37/70 nền kinh tế, đạt 78,09 điểm, đứng thứ 3 trong số 6 nền kinh tế Đông Nam Á được đánh giá. Đây là tín hiệu tích cực đối với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh số tại Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Theo Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, thành quả chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, dịch vụ công tốt hơn và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, suy cho cùng là bảo đảm sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Để biến dấu mốc đạt được thành động lực phát triển lâu dài, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tập trung vào ba yêu cầu trọng tâm.

Thứ nhất, hành động quyết liệt, thực chất, tạo chuyển biến rõ nét và có kết quả đo lường được. Các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực thực thi và chất lượng quản trị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; tạo điều kiện để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số và AI vào sản xuất, kinh doanh, khắc phục tình trạng đầu tư, ứng dụng công nghệ nhưng hiệu quả thực tế còn hạn chế.

Thứ hai, tập trung đầu tư phát triển các nền tảng chiến lược, tạo lập năng lực cạnh tranh trong tương lai. Ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng dữ liệu và tài nguyên tính toán, đồng thời có giải pháp giảm chi phí tiếp cận AI cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực AI đáp ứng nhu cầu thực tế; gắn đầu tư với khả năng khai thác và hiệu quả sử dụng.

Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong; viện nghiên cứu và trường đại học phát huy vai trò phát triển tri thức, công nghệ, nhân lực; bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và sử dụng AI có trách nhiệm.

Thứ ba, chuyển hóa kết quả xếp hạng thành những chương trình hành động và giải pháp cải thiện cụ thể, thực chất nhất là những chỉ số còn thấp.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu đầy đủ phương pháp luận mới của IMD, phân tích theo từng nhóm yếu tố, nhóm thành phần và chỉ tiêu; phân biệt dữ liệu thống kê với kết quả khảo sát, xác định đúng nguyên nhân của các điểm mạnh, đặc biệt là những chỉ số còn hạn chế.

Phó thủ tướng mong rằng sự kiện hôm nay không dừng lại ở việc công bố một kết quả, mà khởi đầu một giai đoạn hành động mạnh mẽ hơn, phối hợp chặt chẽ hơn và đổi mới sáng tạo sâu rộng hơn.