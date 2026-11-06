TP.HCM sắp có trung tâm xuất sắc về trí tuệ nhân tạo ứng dụng đầu tiên của châu Á

Các startup tại TP.HCM sẽ có cơ hội vươn thẳng ra thị trường toàn cầu và tiếp cận dòng vốn từ thung lũng Silicon - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Thông tin này vừa được công bố tại Thung lũng Silicon (California, Mỹ) trong khuôn khổ sự kiện Plug and Play Silicon Valley November Summit 2026, quy tụ hơn 3.000 chuyên gia AI, doanh nhân công nghệ, quỹ đầu tư và học giả quốc tế.

Theo đó, nền tảng đổi mới sáng tạo toàn cầu Plug and Play, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (Sihub) cùng ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) đang tích cực xúc tiến việc thành lập Trung tâm Xuất sắc về trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Applied AI Center of Excellence - AI COE) đầu tiên tại châu Á, đặt tại TP.HCM.

Đưa AI từ phòng thí nghiệm ra thị trường

Khác với các viện, trung tâm nghiên cứu lý thuyết đơn thuần, mô hình AI COE được định hình với mục tiêu cốt lõi: giải các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, đưa giải pháp AI vào quy trình sản xuất, kinh doanh và quản trị đô thị.

Mô hình sẽ vận hành theo chuỗi liên kết “ba nhà”: Sihub giữ vai trò đầu mối điều phối, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn; UEH đóng góp nền tảng đào tạo liên ngành, nghiên cứu chuyên sâu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; Plug and Play mang đến mạng lưới quỹ đầu tư, tập đoàn đối tác toàn cầu cùng các chương trình tăng tốc khởi nghiệp chuẩn quốc tế.

Sự kết hợp này nhằm rút ngắn tối đa khoảng cách từ khâu xác định đề bài, nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp cho đến thương mại hóa, gọi vốn và mở rộng quy mô.

Chứng kiến phiên công bố, ông Saeed Amidi - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Plug and Play - đánh giá cao vị thế của TP.HCM nhờ quy mô kinh tế năng động, nguồn nhân lực trẻ dồi dào và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Ông nhấn mạnh cơ hội hỗ trợ các startup công nghệ Việt Nam tiếp cận thị trường và nguồn vốn quốc tế để bứt phá thành những doanh nghiệp tăng trưởng cao trong tương lai.

Tham khảo bài học từ thung lũng Silicon

Để xây dựng một mô hình khả thi, các bên đang tham khảo kinh nghiệm từ các trung tâm AI ứng dụng gắn liền với khối đại học tại Mỹ của Plug and Play. Điển hình như tại Đại học Bang San Jose, trung tâm AI đã kết nối thành công các bài toán đô thị với startup, hỗ trợ khoảng 30 doanh nghiệp khởi nghiệp ngay trong năm đầu tiên. Hay trường hợp startup Atomic Canyon thương mại hóa thành công hợp đồng trị giá 3,4 triệu USD/năm với tập đoàn năng lượng PG&E.

Chia sẻ về hợp tác, PGS.TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH - khẳng định nhà trường cam kết phát huy tối đa thế mạnh đào tạo và nghiên cứu đa ngành từ kinh tế, công nghệ đến thiết kế số:

"UEH sẽ đồng hành chặt chẽ cùng Sihub và Plug and Play để vận hành hiệu quả AI COE, tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp quốc tế triển khai dự án tại Việt Nam", ông cho biết.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cũng nhìn nhận với việc đóng góp khoảng 20% GDP cả nước và mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), TP.HCM hội tụ đủ điều kiện để chuyển mình từ việc chỉ dừng lại ở mở rộng mạng lưới sang trực tiếp thương mại hóa công nghệ và tạo ra giá trị kinh tế thực.

Dự kiến vào tháng 3-2027, lãnh đạo Plug and Play sẽ cùng các quỹ đầu tư mạo hiểm và tập đoàn công nghệ quốc tế đến TP.HCM để thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể, biến các cam kết từ thung lũng Silicon thành những dự án đầu tư thực tế tại Việt Nam.