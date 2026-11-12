Thủ tướng: Phát huy thế mạnh 34 địa phương, chọn đúng dự án để tăng trưởng bền vững

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 12-11, sau phiên chất vấn các thành viên Chính phủ về lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Dự kiến thời gian trả lời chất vấn của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ diễn ra từ 15h45 đến 16h30.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

15h45, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ báo cáo, giải trình một số vấn đề cử tri, Nhân dân, đại biểu Quốc hội quan tâm, sau đó trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có báo cáo trước khi trực tiếp trả lời chất vấn. Mở đầu báo cáo, Thủ tướng nêu rõ qua báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, ý kiến của đại biểu tại các phiên thảo luận tổ, hội trường, tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri cả nước cho thấy những phân tích, đánh giá, đóng góp sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, sát thực tiễn về các nội dung phát triển kinh tế - xã hội.

Về kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô làm cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, tăng trưởng nhanh, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống của Nhân dân, Thủ tướng, Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên trong chỉ đạo điều hành để tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt các giải pháp mạnh mẽ để giảm chi phí đầu vào, giảm tối thiểu, tối đa tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp tiếp tục giảm, giãn, miễn thuế, tiến hành giảm 2% giá điện sau nhiều năm chủ yếu tăng. Triển khai hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong năm 2026, 2027.

Với các biện pháp miễn, giảm thuế nói trên, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 256.700 tỉ đồng trong năm 2026.

Cùng với đó điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, qua đó đã ổn định tỉ giá, góp phần ổn định giá trị đồng tiền, sức mua (theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, bình quân tỉ giá liên ngân hàng 10 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng 0,63% so với bình quân năm 2025) và tiến hành giảm 1,5-2% lãi suất cho vay cho sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Quang cảnh phiên chất vấn - Ảnh: QUỐC HỘI

Một nội dung nữa là điều hành chặt chẽ giá các mặt hàng Nhà nước quản lý, không tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2026. Quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm, điều chỉnh cải cách một số lĩnh vực thiết yếu như xăng, dầu, điện, y tế, nông nghiệp để giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế, tăng năng suất, đồng thời giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, bước đầu đã có một số kết quả.

Nhờ triển khai chủ động, kịp thời, linh hoạt, đồng bộ các chính sách nên theo Thủ tướng, CPI 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%, đây là một kết quả rất tích cực trong điều kiện lạm phát toàn cầu tăng, đặc biệt, so với đầu năm, giá xăng thế giới tăng 76-78%, giá dầu diesel tăng khoảng 109% và giá nguyên vật liệu nhiều mặt hàng tăng mạnh, gây ra tình trạng bất ổn ở rất nhiều quốc gia.

Quyết tâm phấn đấu tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 10%

Theo Thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực, lĩnh vực phát triển thông qua các giải pháp.

Cụ thể kiến nghị với Quốc hội cũng như ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tiến hành cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, xử lý hiệu quả các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Cùng với đó, thúc đẩy đầu tư công, thực hiện các biện pháp chính sách thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, mở rộng thị trường, góp phần thúc đây tiêu thụ nguyên vật liệu, tiêu thụ hàng hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động.

Theo số liệu cập nhật cho đến nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỉ đồng, tăng 15,1%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỉ đồng, bằng gần 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn 366.600 tỉ đồng tiền thuế, phí, lệ phí. Trong đó, thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỉ đồng, tăng 11,4%, chiếm 86,2% tổng thu ngân sách Nhà nước…

Giải ngân đầu tư công được gần 708.600 tỉ, đạt 74,1% kế hoạch, tăng 19,7% về tỉ lệ và tăng 217.500 tỉ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ.

Thu hút vốn FDI 10 tháng tiếp tục là điểm sáng, vốn đăng ký đạt 54,85 tỉ USD, tăng 74%, vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỉ USD, tăng 13,1%. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỉ USD, riêng tháng 10 xuất siêu lớn 7,31 tỉ USD.

"Những kết quả trên cho thấy rõ sự tăng trưởng mạnh, thực chất của nền kinh tế trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với kết quả tăng trưởng cao, Thủ tướng nêu rõ Chính phủ đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Trong 10 tháng, đã chi khoảng 578.000 tỉ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội. Từ 1-7-2026, lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%.

Cùng với mở rộng phạm vi áp dụng và quy định cụ thể phụ cấp đối với nhân viên y tế từ 30-80%, Thủ tướng cho biết việc thúc đẩy triển khai chính sách khám sức khỏe. Giáo viên cũng được mở rộng đối tượng hưởng và nâng phụ cấp.

Một số địa phương đã thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và Chính phủ xác định mục tiêu phấn đấu triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2028-2029, sớm 1 năm so với kế hoạch...

Thủ tướng đánh giá nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, khá toàn diện. Tuy nhiên, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những thách thức, khó khăn, tồn tại.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%, tạo nền tảng cho thực hiện kế hoạch năm 2027 và cả giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội - Ảnh: QUỐC HỘI

Theo Thủ tướng ngày 7-11, Quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với 45 chỉ tiêu phát triển, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có tăng trưởng 10%, theo Thủ tướng cần huy động nguồn lực rất lớn, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỉ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước là khoảng 1,76 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 27-29%.

Để huy động đủ nguồn lực, năm 2027, Chính phủ tập trung chỉ đạo phấn đấu tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi đầu tư công và chi thường xuyên; phát hành các loại hình trái phiếu, vay ODA.

Huy động nguồn vốn tín dụng; tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, vốn đầu tư FDI, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại, khuyến khích phát triển trái phiếu doanh nghiệp. Thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, Thủ tướng chia sẻ sẽ ưu tiên trọng tâm phát triển các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế gắn với tạo đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong quản trị nhà nước, dịch vụ công, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, liên kết Nhà nước - doanh nghiệp - viện/trường, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới.

Bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ xác định nhiệm vụ ưu tiên là tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Chính phủ tập trung chỉ đạo điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn chính sách thuế, lãi suất, tỉ giá cùng các chính sách vĩ mô khác.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian. Thủ tướng cũng nêu việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; công khai, minh bạch giá; xử lý nghiêm vi phạm. Chủ động xây dựng các kịch bản điều hành; giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số CPI cho các địa phương.

Trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Hoàn thiện thể chế, duy trì kinh tế vĩ mô ổn định

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (Phú Thọ) nêu thời gian qua Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ thúc đẩy ký kết nhiều cam kết, thỏa thuận quốc tế. Trong đó, tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Canada gần đây nhấn mạnh tăng cường hợp tác tài chính, thu hút các quỹ và định chế tài chính của Canada đầu tư vào Việt Nam.

Đại biểu đề nghị Thủ tướng cho biết những chính sách cụ thể để thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định trong thời gian tới.

Đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (Phú Thọ) - Ảnh: MINH CHÂU

Trả lời nhóm câu hỏi về huy động vốn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đã có chương trình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo nghị quyết của Đại hội và có chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết. Cùng với đó sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

"Những nội dung này đều đã báo cáo Trung ương và báo cáo với Quốc hội. Để thực hiện, chúng ta xác định mục tiêu cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu cho từng năm, trong đó có mục tiêu tăng trưởng. Muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng phải xác định được mục tiêu huy động nguồn lực và muốn huy động nguồn lực phải có các giải pháp", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, đối với nguồn vốn đầu tư của khu vực FDI, đầu tư gián tiếp nước ngoài và huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư tư nhân thì việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải hoàn thiện thể chế.

Theo đó, phải hoàn thiện thể chế để xây dựng được một khuôn khổ pháp lý minh bạch, phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế và tạo lòng tin cho người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm vào môi trường pháp lý của chúng ta. Trong đó, có các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Thủ tướng nêu rõ Chính phủ sẽ tập trung cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành những luật, nghị quyết đã được thông qua và các luật, nghị quyết trong kỳ họp này cũng như thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Trung ương, Đại hội và cấp có thẩm quyền.

"Điểm đầu tiên chúng tôi xin nhấn mạnh đó là phải hoàn thiện thể chế, tạo một thể chế công khai, minh bạch và dễ thực hiện, củng cố lòng tin", Thủ tướng nói.

Vấn đề thứ hai, theo Thủ tướng, phải tiếp tục kiên định duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và kiểm soát được các cân đối vĩ mô.

"Nhà đầu tư sẽ không bao giờ yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch, không rõ ràng, không dễ thực hiện và không giữ được các cân đối vĩ mô. Khi đó sẽ xói mòn lòng tin. Như vậy chúng ta không thể huy động được", Thủ tướng nói.

Với từng đối tượng nhà đầu tư cụ thể, Chính phủ sẽ có các nhóm nhiệm vụ cụ thể. Đối với nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư, các nguồn vốn chung và dài hạn, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã có đề án, chiến lược phát triển thị trường chứng khoán.

"Quan trọng nhất là Chính phủ sẽ phải chỉ đạo để xây dựng các công cụ thu hút vốn đầu tư chung và dài hạn để tạo điều kiện, có các cơ sở và công cụ tài chính cho các nhà đầu tư", Thủ tướng nói.

Việc triển khai trước hết thông qua hai trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng, cùng với các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán…

Quan trọng nhất là đưa vốn đầu tư công vào đâu

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Cần Thơ) cho biết tại nghị quyết 27, Quốc hội đã thông qua tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 8,22 triệu tỉ đồng, tăng 5,35 triệu tỉ đồng so với giai đoạn 2021-2025.

Theo ông, đây là nguồn lực rất lớn, song nếu quản lý không tốt có thể gây ra những rủi ro đối với kinh tế vĩ mô. Đại biểu đề nghị Thủ tướng làm rõ giải pháp vừa huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, vừa kiểm soát tình trạng bơm tiền dàn trải, tránh nguy cơ lạm phát, áp lực tỉ giá và bẫy nợ, bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Cần Thơ) - Ảnh: MINH CHÂU

Đối với vốn đầu tư công, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong chương trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã có nhưng điều quan trọng nhất là phải đưa nguồn vốn vào đâu.

Thủ tướng nêu theo kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, số lượng dự án đầu tư công đã được kiểm soát ở mức tối thiểu phải giảm 30%. Nhiệm kỳ vừa qua, số lượng dự án đã giảm rất mạnh, xuống còn khoảng 5.000 dự án. Hiện tổng số dự án sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương, theo báo cáo của Bộ Tài chính, chỉ khoảng trên 3.000 dự án. "Chúng ta đã giảm rất mạnh số lượng dự án. Đấy là một điểm quan trọng nhất", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, căn cứ chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và nghị quyết của Quốc hội để xác định những dự án đầu tư công có tính chất lan tỏa, liên vùng và đầu tư các hạ tầng thiết yếu như giao thông, cảng biển, một số lĩnh vực khoa học công nghệ then chốt, cơ sở hạ tầng nông nghiệp…

"Như vậy chúng ta sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa. Khi chúng ta xác định được số lượng dự án, kiểm soát được chất lượng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công thì đồng tiền đi đúng mục đích. Đồng thời phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng lan tỏa để huy động các nguồn lực đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài mà không gây ra các bất ổn trên thị trường", Thủ tướng nói.

Về các chỉ tiêu giám sát, Thủ tướng cho biết hằng năm Chính phủ đều báo cáo Trung ương, báo cáo Quốc hội về các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chỉ tiêu huy động tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội.

Trong đó, phân tách gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công, chi thường xuyên, vốn từ doanh nghiệp nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp tư nhân, vốn tín dụng ngân hàng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nguồn vốn đầu tư tăng thêm trên thị trường chứng khoán.

Không để cán bộ né tránh, đùn đẩy khi đã rõ chức trách, nhiệm vụ

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Ninh Bình) dẫn Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay. Đồng thời nhắc lại phát biểu nhậm chức trước Quốc hội ngày 7-4-2026 của Thủ tướng về việc xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Bà Hoa đề nghị Thủ tướng cho biết giải pháp căn cơ để khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí mượn cớ những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai và chuyển đổi số.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Ảnh: QUỐC HỘI

Trả lời nội dung này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Trung ương đã có nghị quyết về tính tiên phong của cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ban Bí thư cũng đã có quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ. Chính phủ đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động và đặc biệt đã có các nghị định quy định về vấn đề này.

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận trên thực tế, quá trình triển khai vẫn còn những đơn vị, địa phương, kể cả ở Trung ương, địa phương, có tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Về giải pháp, Thủ tướng cho biết trước hết Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền. Việc này để có hệ thống quy định pháp luật đồng bộ, trong đó phân định rất rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương cũng như chính quyền cấp tỉnh và cấp xã.

Chính phủ cũng đang rà soát lại toàn bộ việc phân cấp, phân quyền xuống địa phương để xác định rõ nhiệm vụ nào chính quyền cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp xã có thể làm và những nhiệm vụ nào phải rà soát lại.

Cùng với đó, trong kế hoạch đầu tư công, đã bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ.

Thủ tướng cũng chỉ rõ cùng với quy định đầy đủ, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

"Nếu tất cả những vấn đề đã được quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt được tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc chúng ta phải xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, để có thể điều chỉnh, thay thế và bổ sung kịp thời ở những bộ phận mà thấy chưa thực hiện được nhiệm vụ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sẽ tiến hành các biện pháp đánh giá rất thẳng thắn, rất trách nhiệm và rất rõ.

"Tất cả những ai ở vị trí công việc của mình đã rõ chức trách, nhiệm vụ rồi phải triển khai thực hiện, chứ không thể đùn đẩy, né tránh được", Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh việc quy định rõ trách nhiệm, bố trí đầy đủ nguồn lực thì phải đánh giá cán bộ rất khách quan, công tâm và công bằng.

Phát huy thế mạnh 34 địa phương, chọn đúng dự án để tăng trưởng bền vững

Trả lời đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) về giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của 34 địa phương để thực hiện 45 chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, trong đó có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định một loạt nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Theo các quy định của Quốc hội và Chính phủ, thẩm quyền của chính quyền địa phương hiện nay rất lớn. Thủ tướng dẫn chứng Luật Phát triển đô thị được Quốc hội ban hành, trong đó giao nhiều thẩm quyền, cơ chế đặc biệt cho các địa phương.

Do đó, việc thể chế hóa và triển khai các quy định pháp luật theo thẩm quyền của các cấp, các ngành, nhất là địa phương, rất quan trọng để bảo đảm các địa phương phát huy thế mạnh, đóng góp cho tăng trưởng chung của đất nước.

Nhiệm vụ thứ hai là tổng rà soát hệ thống quy hoạch Trung ương, địa phương, quy hoạch liên vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực để hoàn thiện, làm cơ sở cho các địa phương huy động nguồn lực, xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kỹ thuật để các địa phương căn cứ vào quy hoạch triển khai dự án có hiệu quả.

Thứ ba, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chính phủ đã phân bổ và ưu tiên đầu tư cho các dự án có tính chất liên vùng, kết nối trên các lĩnh vực.

Theo Thủ tướng, nếu triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm này sẽ khơi thông nguồn lực, tạo và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, chiến lược cho các địa phương. Từ đó, các địa phương có thể phát huy thế mạnh trong huy động nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đặc biệt là ứng dụng công nghệ và các sản phẩm chiến lược theo đặc thù, lợi thế của từng địa phương để nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, đóng góp vào tăng trưởng chung.

Với câu hỏi của đại biểu Trần Nhật Minh (Nghệ An) về giải pháp vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả thị trường và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong năm 2027, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã xác định các kế hoạch, mục tiêu, cả chỉ tiêu định tính và định lượng, đặc biệt là phương án huy động nguồn lực.

Theo đó, đã xác định rõ nguồn lực huy động từ ngân sách nhà nước; nguồn lực cần huy động từ các nhà đầu tư trong nước, doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thông qua các hình thức trực tiếp, gián tiếp.

Tuy nhiên, điều quan trọng là khi đã lựa chọn, xác định các dự án đầu tư để huy động nhà đầu tư, cả đầu tư công và đầu tư tư nhân, phải chọn đúng dự án, chọn các dự án trọng điểm, phù hợp với yêu cầu ưu tiên.

Đồng thời, phải thúc đẩy triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

"Nếu làm được như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được tăng trưởng có chất lượng và kiểm soát được các cân đối vĩ mô", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ xác định ưu tiên củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam.

Các biện pháp, chính sách chủ yếu về vĩ mô, tài khóa, tiền tệ và chính sách thương mại phải phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong điều hành, sát với diễn biến trong nước và quốc tế để kiểm soát các cân đối vĩ mô.

Thủ tướng nhấn mạnh khi lựa chọn đúng dự án, triển khai nhanh và bảo đảm chất lượng thì sẽ vừa đạt hiệu quả tăng trưởng cao, vừa kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội: Những nội dung chất vấn tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư kinh doanh Kết thúc phiên chất vấn chiều 12-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Quốc hội đã hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn. Theo Chủ tịch Quốc hội, tại phiên chất vấn đã có 65 đại biểu chất vấn và 7 đại biểu tranh luận. Còn 43 đại biểu đăng ký nhưng chưa được chất vấn do thời gian. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu gửi câu hỏi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản. Cùng tham gia trả lời chất vấn có các Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Công an. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: MINH CHÂU Đánh giá về nội dung chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết hai nhóm vấn đề được lựa chọn lần này là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời, các vấn đề được chất vấn cũng liên quan đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số - những động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững. Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội nhận xét không khí nghị trường diễn ra sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các đại biểu Quốc hội cơ bản hỏi ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi chất vấn, trao đổi thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập; yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này thể hiện mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới quyết liệt hơn, có giải pháp phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Đối với người trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, bộ trưởng các bộ đã thể hiện tinh thần rất cầu thị, trách nhiệm cao, nắm chắc lĩnh vực quản lý và yêu cầu thực tiễn; trả lời không né tránh, cam kết đề ra giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Sẽ ban hành nghị quyết với yêu cầu rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Một nội dung được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là việc cụ thể hóa những vấn đề đã được chất vấn thành các nhiệm vụ, giải pháp và cam kết thực hiện. Ông cho biết trên cơ sở chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ, chuẩn bị dự thảo nghị quyết. Dự thảo nghị quyết phải bảo đảm "rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm", có tính khả thi, hiệu quả cao, thuận lợi trong triển khai thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xin ý kiến các đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. "Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện cam kết, bảo đảm những vấn đề đã được chất vấn có diễn biến tích cực trong thực tế", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.