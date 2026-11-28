Người mua tìm đến một điểm tập trung các mặt hàng giảm giá trong mùa mua sắm cuối năm 2026 - Ảnh: THY NHUNG

Điều quan trọng hơn là làm thế nào để sức mua được chuyển hóa thành đơn hàng, đơn hàng tạo ra dòng tiền, dòng tiền quay trở lại nuôi dưỡng hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuối cùng hình thành năng lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Từ ưu đãi tiêu dùng đến sức bật của chuỗi cung ứng

Đây cũng là ý nghĩa cần nhìn nhận ở chương trình "Shopping Season in Vibrant HCM" (Vibrant HCMC) đang triển khai ở TP.HCM.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân

Điều đó nằm ở cách các hoạt động bổ sung cho nhau. Sự kiện thu hút người tham gia; nội dung số đưa sản phẩm đến người mua; ưu đãi làm giao dịch hấp dẫn hơn; thanh toán thuận tiện giúp hoàn tất mua hàng; logistics thực hiện cam kết giao nhận.

Mô hình kết hợp mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số tạo điều kiện phối hợp các mắt xích đó. Hiệu quả cần được đánh giá ở khả năng chuyển sự quan tâm thành giao dịch hoàn tất và quan hệ khách hàng lâu dài.

Thông tin công bố đầu tháng 11 cho biết giá trị các gói kích cầu bước đầu ước tính trên 250 tỉ đồng, dự kiến triển khai từ tháng 11-2026 đến tháng 2-2027. Đây là quy mô dự kiến, chưa phải khoản hỗ trợ đã thực chi. Đến ngày 26-11, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho biết có 8 ngân hàng thương mại tham gia Vibrant với các ưu đãi về phí, thanh toán và tín dụng tiêu dùng.

Xét về kinh tế học, mỗi công cụ kích cầu giải quyết một trở ngại khác nhau. Voucher và hoàn tiền giúp giảm số tiền người mua thực trả, từ đó có thể thúc đẩy một nhu cầu vốn đang được cân nhắc trở thành quyết định mua hàng.

Ưu đãi phí giúp giảm chi phí giao dịch. Tín dụng tiêu dùng phù hợp hỗ trợ những khách hàng có khả năng trả nợ nhưng thiếu thanh khoản tại thời điểm mua.

Ở phía người bán, vốn lưu động giúp doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa, thanh toán cho nhà cung cấp và đáp ứng lượng đơn hàng tăng lên.

Điểm quan trọng là các công cụ này cần được thiết kế đồng bộ với nhu cầu thực tế. Nếu chỉ tập trung tăng số lượng ưu đãi mà không quan tâm năng lực cung ứng, tốc độ thanh toán và khả năng tiếp cận vốn của người bán, tác động kích cầu có thể dừng lại ở một đợt tăng doanh số ngắn hạn.

Trong khuôn khổ Vibrant HCMC, 120.000 voucher được ghi nhận đã được trao qua MegaLIVE. Những ưu đãi này có thể tạo động lực để người tiêu dùng mua sắm sớm hơn hoặc lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ trước đó còn đang cân nhắc.

Theo cách tiếp cận Keynes, khi doanh nghiệp còn công suất chưa sử dụng và thị trường thiếu cầu, chi tiêu tăng thêm có thể kéo sản lượng, việc làm và thu nhập đi lên. Thu nhập mới của người lao động, nhà cung cấp tiếp tục được chi tiêu một phần, tạo ra những vòng tác động tiếp theo. Đây là cơ chế số nhân của chi tiêu trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, với một đô thị mở như TP.HCM, không phải toàn bộ khoản chi tiêu tăng thêm đều được giữ lại trên địa bàn. Một phần có thể chuyển ra ngoài thông qua hàng hóa, nguyên liệu và dịch vụ được mua từ các địa phương khác.

Nếu sức mua tăng nhanh trong khi nguồn cung bị giới hạn, một phần tác động còn có thể đi vào giá cả thay vì sản lượng. Vì vậy, kích cầu cần đi cùng năng lực cung ứng, hệ thống vận chuyển thông suốt và khả năng đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp.

Tác động lan tỏa hình thành khi cửa hàng nhận thêm đơn, đặt hàng nhà sản xuất, thuê vận chuyển và trả thu nhập cho lao động. Một bữa ăn gắn với sự kiện có thể kéo theo nhu cầu thực phẩm, dịch vụ vận tải và hoạt động văn hóa.

Đó là chuỗi liên kết kinh tế cần phát triển. Tuy nhiên, doanh thu ở các khâu không được cộng cơ học thành tăng trưởng, bởi cùng một giá trị hàng hóa có thể xuất hiện nhiều lần. Điều cần theo dõi là phần giá trị mới mỗi khâu tạo ra và phần được thực hiện trên địa bàn.

Một siêu thị ở TP.HCM đông khách vào buổi tối cuối tuần - Ảnh: NGHI VŨ

Dòng tiền và dữ liệu: nền tảng cho doanh nghiệp phát triển

Đóng góp quan trọng của VIFC-HCMC nằm ở khả năng kết nối các chủ thể vốn có mục tiêu khác nhau.

Nhà bán lẻ cần doanh số, ngân hàng cần khách hàng có chất lượng tín dụng, nền tảng thương mại điện tử cần giao dịch, còn Thành phố cần giá trị gia tăng và việc làm.

Một cơ chế phối hợp rõ ràng về điều kiện ưu đãi, nguồn tài trợ, đối soát thanh toán và đo lường kết quả có thể giúp các bên cùng đầu tư vào một thị trường rộng hơn.

Với doanh nghiệp nhỏ, một đơn hàng chỉ thực sự trở thành nguồn lực kinh doanh khi tiền được thu về và có thể tiếp tục sử dụng. Giảm giao dịch thất bại, rút ngắn thời gian đối soát và xử lý hoàn tiền minh bạch sẽ giúp giảm thời gian vốn bị giữ trong quá trình bán hàng.

Với cùng một lượng vốn lưu động, người bán có thể phục vụ thêm đơn hàng hoặc giảm nhu cầu vay ngắn hạn. Đây là cơ chế truyền dẫn cụ thể từ chất lượng thanh toán đến hiệu quả sử dụng vốn, ngay cả khi tổng hạn mức tín dụng không thay đổi.

Thanh toán số còn tạo ra lịch sử giao dịch, qua đó hỗ trợ đánh giá hoạt động kinh doanh. Khi doanh thu và dòng tiền được ghi nhận đầy đủ, tổ chức tài chính có thêm dữ liệu để xem xét khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Đây là cách giảm bất cân xứng thông tin giữa người vay và bên cho vay, nhất là đối với những hộ kinh doanh nhỏ vốn khó chứng minh năng lực tài chính bằng các báo cáo truyền thống.

Với Vibrant HCMC, một hướng ứng dụng có thể phát triển là kết nối dữ liệu giao dịch được sử dụng hợp pháp với hoạt động tài trợ vốn lưu động và chuỗi cung ứng thông qua các tổ chức đủ điều kiện.

Dữ liệu cần được sàng lọc, loại trừ đơn hàng giả, đơn hủy và doanh thu bất thường; người bán cũng phải được thông tin rõ về mục đích sử dụng dữ liệu.

Thực tế, có mã QR hay phát sinh giao dịch số không đồng nghĩa với việc người bán đương nhiên được cấp tín dụng. Giá trị của dữ liệu chỉ được phát huy khi đi cùng quy trình đánh giá rủi ro và cơ chế bảo vệ khách hàng phù hợp.

Ở góc độ này, vai trò của VIFC-HCMC không chỉ là kết nối một gói ưu đãi trong mùa mua sắm. Xa hơn, trung tâm có thể góp phần tạo ra những điều kiện để doanh nghiệp chuyển từ phục vụ nhu cầu ngắn hạn sang đầu tư dài hạn: mở rộng điểm bán, đầu tư kho bãi, thiết bị, phần mềm quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đo đúng đóng góp để nâng hiệu quả chương trình

Du khách nước ngoài mua sắm ở chợ tại TP.HCM - Ảnh: NGHI VŨ

Một hướng kết nối khác là thanh toán xuyên biên giới thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Trong định hướng của VIFC-HCMC, đây là một lĩnh vực có thể nghiên cứu, thử nghiệm với cơ chế bảo vệ và giám sát dựa trên dữ liệu.

Dù vậy, kích cầu chỉ giải quyết một phần bài toán tăng trưởng trong ngắn hạn. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nền kinh tế cần mở rộng năng lực sản xuất và nâng năng suất.

Lý thuyết tăng trưởng chỉ ra rằng tích lũy vốn có giới hạn do lợi suất giảm dần; tiến bộ công nghệ, tri thức và chất lượng nguồn nhân lực mới là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng dài hạn.

Áp dụng vào Vibrant HCMC, một hộ kinh doanh biết quản lý đơn hàng, kiểm soát tồn kho, xây dựng nội dung bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt hơn có thể tiếp tục hưởng lợi sau khi mùa khuyến mại kết thúc. Do đó, cần tránh đồng nhất mức độ sử dụng thanh toán số với việc năng suất đã tăng. Hạ tầng thanh toán phải đi cùng năng lực quản trị, kỹ năng kinh doanh, đầu tư và khả năng sử dụng dữ liệu là vì thế.

Trong cơ chế phối hợp của chương trình, UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Công Thương làm đầu mối điều phối chung. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) tham gia hợp phần thanh toán số, kích cầu số và kết nối các tổ chức tài chính, trung gian thanh toán, doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech) cùng đối tác quốc tế. Đây là phần việc tạo nên đóng góp đặc thù của VIFC-HCMC: kết nối ưu đãi với thanh toán và nguồn vốn, giúp hoạt động thương mại không chỉ phát sinh giao dịch mà còn vận hành thuận lợi hơn.