Du khách nước ngoài đang thanh toán chuyển khoản - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mấy hôm nay đi ngang khu trung tâm TP.HCM, tôi thấy phố xá vui vẻ, náo nhiệt hẳn. Đó là nhờ Vibrant HCMC, chương trình lần này kết nối mua sắm, vui chơi, bán hàng trực tuyến và thanh toán số vào chung một "phiên chợ" lớn, nối tiếp mùa mua sắm hè mà thành phố đã thử nghiệm hồi tháng 7.

Tôi làm kinh doanh ở thành phố này hơn 30 năm nên hiểu một cửa hàng tự mình giảm giá thường khó tạo ra thay đổi đáng kể. Lần này thì khác. Thành phố đứng ra làm "chủ chợ", quy tụ hơn 100 thương hiệu, hơn 5.000 điểm bán và 57 sự kiện kéo dài đến đầu tháng 2-2027. Tổng ưu đãi hơn 250 tỉ đồng, gồm voucher, giảm giá trực tiếp và hỗ trợ lãi suất, với mục tiêu giá trị giao dịch hơn 30.000 tỉ đồng.

Trong lúc kinh tế còn nhiều khó khăn, một hoạt động quy mô như vậy là tín hiệu đáng mừng. Nhưng trên thế giới, có những lễ hội mua sắm giữ được sức hút hàng chục năm, cũng có những chương trình dần mất chỗ đứng khi người tiêu dùng không còn thấy lý do để tham gia. Khác biệt giữa hai nhóm ấy, theo tôi, nằm ở ba điều.

Cần một "chủ chợ" thường trực

Lễ hội mua sắm Dubai ra đời năm 1996 và được duy trì qua nhiều mùa. Sự phối hợp giữa hàng không, khách sạn, trung tâm thương mại và đơn vị tổ chức giúp lễ hội trở thành một phần trong kế hoạch du lịch của thành phố, chứ không chỉ là chương trình khuyến mãi của các cửa hàng.

Vibrant HCMC hiện đã có các sở, ngành phối hợp triển khai. Điều cần thêm là biến sự phối hợp theo mùa ấy thành một bộ phận làm việc quanh năm, chịu trách nhiệm từ lên lịch, kết nối đối tác, truyền thông đến xử lý phản ánh và đo lường kết quả, có tiếng nói của ngành công thương, du lịch, văn hóa, giao thông, ngân hàng, doanh nghiệp và cả hộ kinh doanh.

Nếu mỗi bên tự làm một phần, người mua khó nhận ra đó là một chương trình chung, và sang năm lại phải bắt đầu gần như từ đầu.

Bán trải nghiệm, không chỉ bán giảm giá

Người ta đến Dubai không chỉ để săn hàng hiệu mà còn để hòa vào mùa lễ hội với biểu diễn, pháo hoa và nhiều hoạt động vui chơi. Thượng Hải có lễ hội mua sắm "Song Ngũ" kết hợp thương mại với văn hóa, thể thao, triển lãm, rồi tiếp nối bằng các hoạt động kinh tế ban đêm.

Songkran của Thái Lan cho thấy một lễ hội truyền thống có thể trở thành trải nghiệm mà du khách muốn trực tiếp tham gia, và cuối năm 2023 đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ở châu Âu, chợ Giáng sinh Strasbourg ra đời từ năm 1570 đến nay vẫn là một phần câu chuyện du lịch của thành phố.

Những ví dụ ấy nhắc rằng người ta thường nhớ một chuyến đi vì những gì mình được nếm, được xem, được nghe và được tham gia, chứ không chỉ vì món hàng mua được.

TP.HCM có sẵn chất liệu cho điều đó: một tuyến đi bộ qua chợ truyền thống, quán ăn lâu năm, cửa hàng sách và sân khấu nhỏ; một đêm nhạc gắn với khám phá ẩm thực; một lịch trình cho khách dự marathon gồm lưu trú, ăn uống và mua sắm.

Mỗi mùa nên có một chủ đề văn hóa riêng để người dân có điều mới mà chờ đợi, thay vì năm nào cũng chỉ trông vào mức giảm giá. Đây là phần việc tốn ít ngân sách nhất nhưng quyết định phiên chợ có bản sắc hay không.

Tiền ưu đãi phải đến được người bán nhỏ

Năm 2020, nhiều thành phố Trung Quốc phát phiếu giảm giá qua ví điện tử. Một nghiên cứu về chương trình ở Thiệu Hưng cho thấy phiếu kích thích chi tiêu rõ rệt, nhưng vì gắn với mức chi tiêu tối thiểu, người mua có xu hướng chọn hàng đắt hơn và lợi ích dồn nhiều về doanh nghiệp lớn. Chính các tác giả nghiên cứu gợi ý hạ ngưỡng chi tiêu tối thiểu để lợi ích được chia đều hơn. Nói cách khác, cách thiết kế điều kiện sử dụng quan trọng không kém số tiền bỏ ra.

Seoul đi theo hướng ngược lại. Phiếu "Seoul Love" do từng quận phát hành, chỉ dùng tại cửa hàng nhỏ, quán ăn, chợ truyền thống trong quận, còn siêu thị lớn và trung tâm thương mại không được nhận. Ở Mỹ, chương trình Small Business Saturday biến một ngày mua sắm thành lời nhắc về vai trò của những cửa hàng địa phương trong đời sống cộng đồng.

Làm kinh doanh, tôi hiểu một cửa hàng nhỏ ngoài phố không chỉ cần thêm tấm biển giảm giá. Họ cần khách ghé vào, biết đến sản phẩm và quay lại sau sự kiện. Nhưng cũng phải nói thẳng rằng nhiều hộ kinh doanh còn ngần ngại tham gia những chương trình ghi nhận toàn bộ giao dịch, nhất là khi họ đang chuyển sang tự kê khai thuế.

Muốn họ vào cuộc, thủ tục phải thật đơn giản, chi phí thanh toán bằng không hoặc gần bằng không và cần có người hướng dẫn. Phiên chợ sẽ mất đi một phần chất TP.HCM nếu tiền chỉ đổ vào trung tâm thương mại, còn sạp hàng ngoài chợ, quán cà phê hay tiệm tạp hóa góc đường vẫn vắng khách.

Thêm sức mua cho văn hóa

Khi nói đến chi tiêu, chúng ta thường nghĩ đến quần áo, đồ điện tử hay ăn uống. Nhưng người dân cũng mua sách, vé xem phim, vé sân khấu, vé hòa nhạc, vé bảo tàng và sản phẩm thủ công. Đó vừa là chi tiêu của gia đình, vừa là nguồn thu giúp người làm văn hóa duy trì hoạt động và tạo ra sản phẩm mới.

Du khách nước ngoài vui chơi tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chuyện này đã có tiền lệ. Pháp có Pass Culture, khoản tín dụng trên ứng dụng để người trẻ mua sách, vé biểu diễn hay theo học một lớp nghệ thuật.

Hàn Quốc có thẻ văn hóa Munhwa Nuri dành cho người thu nhập thấp.

TP.HCM hoàn toàn có thể thử một "phiếu trải nghiệm văn hóa" dùng tại nhà sách độc lập, rạp chiếu phim, sân khấu, bảo tàng và không gian nghệ thuật. Các đơn vị có thể thiết kế những gói kết hợp, chẳng hạn cuốn sách đi cùng buổi giao lưu tác giả, vé xem phim đi cùng ưu đãi ở quán ăn địa phương, hay buổi biểu diễn gắn với tuyến tham quan khu phố.

Một thành phố sôi động không chỉ được đo bằng số hóa đơn mua sắm, mà còn bằng việc người dân có thêm cơ hội xem, nghe, đọc, học và gặp gỡ nhau.

Làm ngay việc dễ, chuẩn bị kỹ việc khó

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, thành phố có thể làm ngay những việc gần như không tốn thêm ngân sách. Trước hết là công bố định kỳ, chẳng hạn hai tuần một lần, vài con số dễ hiểu như số giao dịch, số ưu đãi đã được dùng, số khách hàng mới, số hộ kinh doanh nhỏ tham gia, mức chi tiêu cho hoạt động văn hóa và tỉ lệ ưu đãi đến được cửa hàng nhỏ. Những con số ấy cho mọi người biết chương trình đang tạo ra kết quả gì và cần điều chỉnh ở đâu.

Song song đó, cổng trực tuyến của chương trình nên có kênh để người dân báo nhanh hàng kém chất lượng hay khuyến mãi không đúng cam kết.

Các tuyến phố phù hợp có thể tổ chức chợ đêm, hoạt động văn hóa cuối tuần, gắn với giải chạy, sự kiện nghệ thuật và các gói ăn, ở, chơi trên những nền tảng đang có.

Thành phố cũng có thể kêu gọi các thương hiệu lớn dành một phần ưu đãi cho sạp chợ, hộ kinh doanh và đơn vị văn hóa độc lập trong cùng khu vực.

Việc phát phiếu có trợ giá cần nhiều thời gian hơn. Phần lớn ưu đãi hiện nay do doanh nghiệp tự bỏ ra. Muốn dùng ngân sách để phát phiếu như Seoul thì phải có nguồn kinh phí và cơ sở pháp lý rõ ràng.

Thành phố nên chuẩn bị ngay từ bây giờ để thí điểm ở vài phường trong mùa Vibrant 2027, với điều kiện phiếu chỉ dùng tại cửa hàng nhỏ và đơn vị văn hóa, không đặt ngưỡng chi tiêu tối thiểu cao và có cơ chế chống giao dịch khống. Thí điểm xong, đánh giá công khai rồi mới mở rộng.

Về lâu dài, giai đoạn 2027-2030, Vibrant HCMC nên trở thành lễ hội thường niên với lịch được công bố trước ít nhất 12 tháng để doanh nghiệp kịp chuẩn bị. Hãng hàng không, khách sạn, cửa hàng, nhà sách, địa điểm biểu diễn, ngân hàng, nền tảng số và đơn vị du lịch cần cùng ngồi lại thiết kế chương trình ngay từ đầu.

Khung pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách nước ngoài đã được cập nhật trong năm 2026, nên việc của thành phố là mở rộng mạng lưới cửa hàng hoàn thuế trên các tuyến mua sắm chính và làm thủ tục nhanh gọn hơn cho du khách.

Các ngân hàng, ví điện tử và sàn thương mại điện tử cũng nên thống nhất chia sẻ số liệu ở dạng tổng hợp, ẩn danh, đúng quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, để thành phố biết ưu đãi đang đến đâu và nhóm nào còn đứng ngoài.

Người dân TP.HCM đã quen thanh toán bằng mã QR và ứng dụng ngân hàng, nên hạ tầng không phải trở ngại lớn nhất. Trở ngại lớn hơn nằm ở thiết kế: ai được hưởng, dùng ở đâu và đo bằng gì.

Thành phố này vốn là trung tâm thương mại của cả nước, hào sảng và đời sống văn hóa phong phú. Nếu biết kết nối những điều đó thành trải nghiệm thuận tiện, minh bạch, có lợi cho người bán nhỏ và tạo được sức mua cho cả lĩnh vực văn hóa, Vibrant HCMC có thể trở thành cái hẹn mà người dân thành phố và khách phương xa đều mong chờ mỗi năm.