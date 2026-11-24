Lực lượng chức năng từng phát hiện dâu tây Trung Quốc nhập trái phép về Đà Lạt năm 2020 có dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép - Ảnh: T.L.

Nhiều người cũng thắc mắc vấn đề pháp lý về cơ chế kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, trách nhiệm của doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trái cây đã thông quan không đồng nghĩa đạt tiêu chuẩn

Trao đổi với Tuổi trẻ, luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết trái cây tươi nhập khẩu là nhóm hàng hóa có tính chất đặc thù. Ngoài việc tuân thủ các quy định chung về nhập khẩu hàng hóa, thủ tục hải quan và xuất xứ hàng hóa, trái cây tươi còn phải đáp ứng những yêu cầu chuyên ngành về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm.

Theo Luật An toàn thực phẩm năm 2010, thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn tương ứng và chịu sự kiểm tra nhà nước, trừ những trường hợp được miễn theo quy định.

Pháp luật nghiêm cấm sử dụng nguyên liệu không dùng cho thực phẩm, nguyên liệu hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để chế biến, kinh doanh.

Riêng chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được đánh giá dựa trên giới hạn tối đa cho phép tại Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế và các quy định chuyên ngành liên quan.

Về cơ chế kiểm soát, không phải mọi lô trái cây nhập khẩu đều bị lấy mẫu kiểm nghiệm toàn bộ chỉ tiêu trước khi thông quan. Căn cứ Điều 16, 17 và 18 Nghị định số 15/2018, hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu chia thành ba phương thức: kiểm tra giảm, kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt, tùy thuộc vào điều kiện sản phẩm, doanh nghiệp và lịch sử tuân thủ pháp luật.

Trong khi phương thức kiểm tra giảm và kiểm tra thông thường chủ yếu rà soát hồ sơ theo điều kiện tương ứng, chỉ phương thức kiểm tra chặt mới kết hợp kiểm tra hồ sơ và lấy mẫu kiểm nghiệm.

Do đó, việc một lô trái cây đã thông quan không đồng nghĩa với việc sản phẩm đương nhiên đạt mọi tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và càng không làm chấm dứt trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp nhập khẩu.

Theo luật sư Hồng Linh, đây là vấn đề đáng lưu tâm bởi trái cây tươi có thời hạn bảo quản ngắn, tốc độ phân phối và tiêu thụ rất nhanh; nếu vi phạm chỉ bị phát hiện sau khi hàng đã lưu thông ra thị trường, rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng có thể đã xảy ra.

Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định rõ tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm cung ứng. Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 55 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, thực phẩm có chứa chất cấm hoặc tác nhân gây ô nhiễm vượt giới hạn quy định bắt buộc phải thu hồi.

Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng sẽ phải chịu hình thức xử phạt khi cơ quan chức năng tìm hiểu và kiểm tra theo quy định.

Từ ngày 15-12, hàng hóa đã thông quan vẫn có thể bị kiểm tra xuất xứ

Từ ngày 15-12-2026, Quyết định 1828/QĐ-CHQ do Cục Hải quan ban hành ngày 12-11-2026 về quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu sau thông quan chính thức có hiệu lực.

Điểm mới đáng chú ý của quy trình này là áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro để rà soát, đối chiếu hồ sơ hải quan đối với cả hai nhóm hàng nhập khẩu: nhóm phải nộp và nhóm được miễn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ.

Khi có đủ căn cứ xác định khai báo sai hoặc chứng từ không hợp lệ, cơ quan hải quan sẽ đề xuất kiểm tra sau thông quan. Nếu mới dừng ở mức nghi vấn, thông tin được chuyển xác minh nghiệp vụ.

Quy định khẳng định việc thông quan không chấm dứt trách nhiệm của doanh nghiệp về tính trung thực của hồ sơ.

Bên cạnh đó, văn bản phân định rõ ranh giới quản lý: quy trình này chỉ kiểm tra tính hợp lệ về xuất xứ chứ không điều chỉnh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm hay dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việc đạt chuẩn xuất xứ không đồng nghĩa với đạt an toàn thực phẩm và ngược lại, qua đó tạo cơ sở phối hợp đồng bộ giữa hải quan với kiểm tra chuyên ngành và quản lý thị trường.