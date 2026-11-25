Nhiều người chi hàng triệu đồng để mua các loại bút tiêm giảm cân qua mạng xã hội mà không chú ý đến vấn đề an toàn. Béo phì là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật. Tuy nhiên, một nghịch lý đáng chú ý là việc giảm cân quá nhanh cũng có thể khiến nguy cơ mắc bệnh gia tăng - Ảnh chụp màn hình



Theo Viện Quốc gia về bệnh tiểu đường, tiêu hóa và thận (NIDDK, Mỹ), tình trạng này có thể xảy ra ở những người áp dụng chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt, trải qua phẫu thuật giảm cân hoặc sử dụng các phương pháp điều trị khiến lượng thức ăn nạp vào cơ thể giảm đáng kể.

Điều gì xảy ra với túi mật khi giảm cân quá nhanh?

Túi mật là cơ quan nhỏ nằm bên dưới gan, có chức năng lưu trữ và cô đặc dịch mật, chất dịch do gan sản xuất, giúp cơ thể tiêu hóa chất béo.

Sỏi mật hình thành khi các thành phần trong dịch mật, chủ yếu là cholesterol hoặc sắc tố mật, kết tinh và tạo thành những khối rắn.

Khi sỏi làm tắc nghẽn đường dẫn mật, người bệnh có thể gặp phải các cơn đau dữ dội, viêm túi mật, viêm đường mật hoặc viêm tụy cấp.

Trong quá trình giảm cân nhanh, gan có thể giải phóng nhiều cholesterol hơn vào dịch mật. Đồng thời, việc nhịn ăn kéo dài hoặc cắt giảm quá mức lượng thức ăn có thể khiến túi mật co bóp và tống xuất dịch mật kém hiệu quả.

Sự kết hợp giữa tình trạng dư thừa cholesterol trong dịch mật và ứ đọng dịch mật tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết tinh, hình thành sỏi.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển đã ghi nhận mối liên hệ giữa chế độ ăn kiêng rất ít calo và nguy cơ mắc sỏi mật.

Các nhà nghiên cứu theo dõi 6.640 người tham gia chương trình giảm cân trong vòng một năm, chia thành hai nhóm có số lượng bằng nhau. Một nhóm áp dụng chế độ ăn rất ít calo, trong khi nhóm còn lại thực hiện chế độ ăn ít calo nhưng ít khắt khe hơn.

Kết quả cho thấy nhóm ăn rất ít calo ghi nhận 48 trường hợp sỏi mật cần điều trị tại bệnh viện, trong khi nhóm còn lại chỉ có 14 trường hợp. Số trường hợp phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật ở hai nhóm lần lượt là 29 và 9.

Như vậy, số trường hợp sỏi mật cần điều trị tại bệnh viện ở nhóm áp dụng chế độ ăn rất ít calo cao hơn khoảng 3,4 lần. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát, trong đó người tham gia tự lựa chọn chương trình giảm cân. Do đó, kết quả chưa thể khẳng định mối quan hệ nhân quả trực tiếp hay dự đoán chính xác nguy cơ mắc bệnh của từng cá nhân.

Chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp sẽ giúp giảm cân an toàn - Ảnh minh họa

Sử dụng thuốc giảm cân có làm tăng nguy cơ sỏi mật?

Bên cạnh chế độ ăn kiêng và phẫu thuật giảm cân, việc sử dụng một số loại thuốc hỗ trợ kiểm soát cân nặng cũng là vấn đề cần được lưu ý.

Thông tin kê đơn của semaglutide, hoạt chất được sử dụng trong thuốc giảm cân Wegovy, có cảnh báo về nguy cơ mắc các bệnh túi mật cấp tính.

Theo thông tin kê đơn, việc giảm cân đáng kể hoặc quá nhanh có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mật.

Đáng chú ý, các vấn đề cấp tính về túi mật được ghi nhận thường xuyên hơn ở nhóm sử dụng Wegovy so với nhóm dùng giả dược, ngay cả khi đã tính đến mức độ giảm cân.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tất cả những người sử dụng thuốc giảm cân đều gặp phải các vấn đề về túi mật.

Nguy cơ mắc bệnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiền sử sỏi mật, mức độ béo phì, tốc độ giảm cân và phương pháp điều trị.

Người sử dụng thuốc giảm cân cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, theo dõi những thay đổi bất thường của cơ thể và không tự ý tăng liều để đẩy nhanh tốc độ giảm cân.

Theo NIDDK, cơn đau do sỏi mật thường xuất hiện ở vùng bụng trên bên phải, có thể kéo dài vài giờ và đôi khi xảy ra sau bữa ăn no hoặc vào buổi tối.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các triệu chứng như: đau bụng dữ dội hoặc kéo dài nhiều giờ, nôn ói, sốt hoặc ớn lạnh, vàng da, vàng lòng trắng mắt. Nước tiểu sẫm màu như nước trà. Phân có màu nhạt bất thường.

Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng tắc nghẽn đường mật, nhiễm trùng hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác.

Người đang giảm cân không nên xem những cơn đau bụng kéo dài là phản ứng thông thường của cơ thể khi ăn kiêng.

Giảm cân thế nào để hạn chế nguy cơ mắc sỏi mật?

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người thừa cân, béo phì nên ưu tiên giảm cân từ từ, thay vì áp dụng những chế độ ăn kiêng quá khắt khe nhằm đạt kết quả trong thời gian ngắn.

Đối với nhiều người trưởng thành thừa cân, béo phì, giảm khoảng 5-10% trọng lượng cơ thể trong vòng sáu tháng có thể là mục tiêu ban đầu phù hợp.

Bên cạnh đó, cần xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung đủ chất xơ từ rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

Không nên loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi khẩu phần. Các nguồn chất béo lành mạnh như dầu ô liu, cá và các loại hạt có thể hỗ trợ túi mật co bóp và tống xuất dịch mật.

Duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, hạn chế nhịn ăn kéo dài và tránh tình trạng giảm cân rồi tăng cân trở lại nhiều lần cũng là những biện pháp giúp kiểm soát cân nặng bền vững.

Đối với những người chuẩn bị phẫu thuật giảm cân hoặc thực hiện chế độ ăn rất ít calo dưới sự giám sát y tế, bác sĩ có thể cân nhắc sử dụng thuốc dự phòng hình thành sỏi mật trong một số trường hợp phù hợp.

Người có tiền sử sỏi mật hoặc thường xuyên xuất hiện các cơn đau vùng bụng trên nên trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu chương trình giảm cân.