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Khoai tây và khoai lang: Loại nào tốt hơn cho việc giảm cân, giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa?

tác giả
NGUYỆT ĐỨC
NGUYỆT ĐỨC
NGUYỆT ĐỨC

Khoai tây và khoai lang là các loại rau củ chứa tinh bột, đều có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Khoai tây và khoai lang: Loại nào tốt hơn cho việc giảm cân, giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa? - Ảnh 1.

Chế biến khoai lang dẻo - Ảnh minh họa

Chúng cung cấp carbohydrate phức hợp, chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất.

Mặc dù khoai lang thường được cho là tốt cho sức khỏe hơn, nhưng thực tế cả hai loại khoai đều là những lựa chọn lành mạnh trong chế độ ăn uống cân bằng. Dưới đây là giá trị dinh dưỡng trong một khẩu phần cỡ vừa, tương đương 114g của mỗi loại khoai và tính trên cách chế biến nướng cả vỏ:


Khoai tây

Khoai lang

Lượng calo

108

103

Protein

3g

2,3g

Chất béo

0,1g

0,2g

Carbohydrate

24,4g

23,6g

Chất xơ

2,6g

3,8g

Khoai tây và khoai lang đều cung cấp các dưỡng chất tốt cho sức khỏe tổng thể. Trong đó, khoai tây cung cấp:

- Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu.

- Kali: Khoáng chất này giúp ổn định huyết áp, đồng thời hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp.

- Vitamin B6: Vitamin B6 giúp sản sinh hồng cầu, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, đồng thời điều tiết tâm trạng và giấc ngủ.

- Vitamin C: Là chất chống oxy hóa, vitamin C hỗ trợ chức năng miễn dịch, quá trình sản xuất collagen và khả năng hấp thụ sắt.

Khoai tây nguyên củ cũng chứa tinh bột kháng, một loại carbohydrate không bị phân hủy tại ruột non. Loại tinh bột này di chuyển đến ruột già, tại đây các vi khuẩn đường ruột sẽ lên men nó để tạo ra các axit béo chuỗi ngắn. Các axit béo chuỗi ngắn này được chứng minh là có lợi trong việc kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Khoai lang cung cấp các dưỡng chất như:

- Anthocyanin: Các chất chống oxy hóa này có trong khoai lang tím. Chúng có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

- Beta-carotene: Khoai lang vàng cam rất giàu chất chống oxy hóa này, cơ thể bạn sẽ chuyển hóa nó thành vitamin A.

- Chất xơ: Phần vỏ khoai lang là nguồn cung cấp chất xơ có đặc tính tiền sinh học (prebiotic), có thể thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn trong đường ruột.

- Polyphenol: Các chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm viêm, cải thiện mức cholesterol và kiểm soát đường huyết.

- Vitamin A: Vitamin A hỗ trợ quá trình tăng trưởng và phát triển tế bào, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe mắt.

Loại khoai nào tốt cho sức khỏe hơn?

Cả khoai tây và khoai lang đều là những lựa chọn lành mạnh trong một chế độ ăn uống cân bằng. Bạn có thể kết hợp cùng các nguồn đạm từ thịt cá nạc, rau củ và chất béo lành mạnh để bổ sung các dưỡng chất cần thiết.

Để đưa các loại khoai vào chế độ ăn uống, bạn có thể:

- Giữ lại vỏ khoai tây khi chế biến để bảo toàn hàm lượng chất xơ.

- Kết hợp khoai tây với các nguồn đạm từ thịt, cá nạc và rau củ hấp.

- Cắt khoai lang thành các miếng hình múi cau, rồi nướng cùng dầu ô liu, muối biển, tỏi và bột hành hay trộn khoai với gia vị và nấu trong nồi chiên không dầu từ 15-20 phút cũng là cách chế biến món khoai ngon.

Khoai tây và khoai lang: Loại nào tốt hơn cho việc giảm cân, giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa? - Ảnh 2.Về thủ phủ khoai deo, xem cách người dân làm lát khoai 'nhai hoài không hết'

Mỗi khi nhắc đến địa danh Quảng Bình, nhiều người nhớ ngay đặc sản khoai deo. Đằng sau những lát khoai dẻo dai, ngon ngọt ấy là quy trình chế biến công phu cùng kinh nghiệm được người dân vùng cát trắng đúc kết, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

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    Chủ đề: khoai lang khoai tây vitamin A vitamin C

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