Ăn uống lành mạnh nhưng vẫn khó giảm cân, nguyên nhân do đâu?

Rau quả tươi lành mạnh cho bữa ăn - Ảnh: TL

Các thói quen trong ăn uống và lối sống có thể ảnh hưởng đến quá trình của bạn, đồng thời có thể là rào cản ngăn bạn đạt được mục tiêu giảm cân.

Bạn đang tiêu thụ nhiều calo hơn bạn nghĩ?

Tổng lượng calo bạn tiêu thụ là một trong những yếu tố chính quyết định quá trình giảm cân. Nhiều loại thực phẩm dù tốt cho sức khoẻ, chúng vẫn có thể có lượng calo cao. Những món như sinh tố, ngũ cốc granola, dầu ăn có thể có hàm lượng calo cao bất ngờ, chỉ cần một khẩu phần nhỏ cũng có thể bổ sung hàng trăm calo vào bữa ăn, dễ dẫn đến tình trạng dư thừa calo.

Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải tránh hoàn toàn những loại thực phẩm này. Hãy lưu ý khẩu phần khuyến nghị và lượng calo trong mỗi khẩu phần đó.

Khắt khe trong việc lựa chọn thực phẩm: Hiệu ứng ngược?

Mặc dù việc cắt giảm tổng lượng calo và hạn chế một số loại thực phẩm có thể hữu ích khi bạn muốn giảm cân, nhưng việc quá khắt khe trong việc lựa chọn thực phẩm lại có thể khiến quá trình giảm cân trở nên khó khăn hơn. Việc loại bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn, khiến bạn dễ ăn nhiều hơn sau đó.

Các nghiên cứu cho thấy rằng những chế độ ăn uống quá khắt khe thường dẫn đến xu hướng tiêu thụ quá mức các loại thực phẩm cực kỳ hấp dẫn, chẳng hạn như những món chứa nhiều đường, so với các phương pháp ăn uống linh hoạt hơn.

Không bổ sung đủ protein và chất xơ

Protein và chất xơ là hai dưỡng chất quan trọng trong việc tạo cảm giác no. Protein và chất xơ hỗ trợ quá trình tiêu hoá và kích thích các hormone tạo cảm giác no, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau khi ăn.

Nếu bạn không bổ sung protein và chất xơ vào các bữa ăn chính cũng như các bữa phụ, bạn có thể sẽ nhanh thấy đói hơn và có xu hướng ăn vặt nhiều hơn trong suốt cả ngày.

Nên lựa chọn những thực phẩm giàu protein như thịt, cá, sữa chua Hy Lạp hay những thực phẩm giàu chất xơ như rau củ, trái cây.

Chỉ chú trọng vào chế độ ăn uống

Mặc dù chế độ ăn uống là một yếu tố quan trọng đối với quá trình giảm cân, bạn vẫn cần lưu ý các yếu tố khác như mức độ vận động, giấc ngủ và mức độ căng thẳng.

Nếu bạn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh nhưng lại ít vận động, quá trình giảm cân có thể trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, chất lượng giấc ngủ kém và mức độ căng thẳng cao cũng có thể gây cản trở cho việc giảm cân.

Việc bổ sung hoạt động thể chất đều đặn vào nếp sống hằng ngày, điều này đặc biệt hữu ích đối với những người gặp khó khăn trong việc giảm cân nếu chỉ dựa vào chế độ ăn uống.

Phụ thuộc vào đồ ăn ngoài

VIệc thường xuyên gọi đồ ăn mang về hoặc ăn ngoài có thể khiến quá trình giảm cân có thể trở nên khó khăn hơn. Các món ăn tại nhà hàng hoặc đồ ăn mang về thường chứa nhiều calo hơn và có khẩu phần lớn hơn so với các món tự nấu tại nhà; điều này có thể khiến bạn nạp vào cơ thể lượng calo nhiều hơn mức bạn nghĩ.

Việc tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà giúp bạn kiểm soát tốt hơn các nguyên liệu, khẩu phần và phương pháp chế biến. Nhờ đó, bạn có thể cải thiện lượng dưỡng chất của mỗi món ăn, dễ dàng kiểm soát lượng calo hơn để phục vụ mục tiêu giảm cân.

Bạn đang nạp calo thông qua đồ uống? Khi cố gắng ăn uống lành mạnh để giảm cân, những gì bạn uống cũng quan trọng không kém những gì bạn ăn. Các loại đồ uống như sinh tố, nước uống bổ sung protein và nước ép trái cây có thể có lượng calo cao hơn bạn nghĩ. Hãy chọn nước lọc hoặc các loại đồ uống ít calo như trà không đường, điều này sẽ giúp bạn duy trì mục tiêu calo hàng ngày và hỗ trợ quá trình giảm cân.