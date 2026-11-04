Nhiều bệnh viện, viện dưỡng lão Đức tìm kiếm điều dưỡng từ Việt Nam

Ông Nguyễn Tuấn Nam, Chi hội trưởng Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt - Đức - Ảnh: D.LIỄU

Chiều 4-11, tại Hà Nội, Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt - Đức phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu và tọa đàm giới thiệu chương trình đào tạo và cơ hội việc làm.

Nhu cầu điều dưỡng ngày càng tăng

Ông Nguyễn Tuấn Nam, Chủ tịch Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt - Đức, cho biết Đức đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực, trong đó điều dưỡng là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất.

Theo ông Nam, trong vài năm tới, Đức có thể có tới 6 triệu người cần sự hỗ trợ của nhân viên điều dưỡng. Dù đã nỗ lực phát triển nguồn nhân lực trong nước suốt 5-10 năm qua, tốc độ đào tạo vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Vì vậy Đức phải mở rộng thu hút lao động từ các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Hiện mỗi năm có khoảng 7.000 - 10.000 lao động và học viên Việt Nam sang Đức. Ông Nam ước tính điều dưỡng chiếm khoảng 35 - 40%, phần lớn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, ngoài ra còn có cơ hội tại các bệnh viện, tùy chuyên môn và nhu cầu tuyển dụng.

Theo ông Nam, điều dưỡng có bằng cấp của Đức có thể nhận mức lương khoảng 3.000 euro/tháng trước thuế, một số bang và vị trí có thể đạt khoảng 4.000 euro sau một năm làm việc, tùy kinh nghiệm.

Người đã được đào tạo tại Việt Nam có thể học chuyển đổi - Ảnh minh họa

Học viên Việt Nam được đánh giá cao

Tuy nhiên, cơ hội tại Đức không chỉ dành riêng cho lao động Việt Nam. Ứng viên còn phải cạnh tranh với lao động từ Ấn Độ, Philippines, Nam Mỹ và Đông Âu.

Ông Nam cho rằng người Việt có lợi thế về sự chăm chỉ, khéo léo và khả năng tiếp thu nhanh. Dù vậy, Philippines có truyền thống đưa điều dưỡng ra nước ngoài, chương trình đào tạo tương đối chuẩn quốc tế và năng lực ngoại ngữ được đánh giá cao. Đây là những điểm Việt Nam cần học hỏi để nâng chất lượng đào tạo.

Hiện có hai con đường chính để làm điều dưỡng tại Đức. Người tốt nghiệp THPT có thể sang Đức học nghề từ đầu, với thời gian đào tạo khoảng ba năm.

Người đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học điều dưỡng tại Việt Nam có thể tham gia chương trình chuyển đổi, bổ sung kiến thức còn thiếu để được công nhận trình độ, thường kéo dài 3-9 tháng tùy trường hợp.

Trước ý kiến cho rằng việc điều dưỡng sang Đức có thể làm gia tăng tình trạng thiếu nhân lực tại các bệnh viện trong nước, ông Nam nhìn nhận đây là lựa chọn của người lao động trên thị trường.

Mức lương khởi điểm của điều dưỡng tại Việt Nam có thể khoảng 8-10 triệu đồng/tháng, trong khi thu nhập tại Đức cao hơn đáng kể.

Chia sẻ tại tọa đàm, đại diện Oberlinhaus, đơn vị hoạt động hỗ trợ xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo nghề tại Đức, cho biết học viên Việt Nam được đánh giá tích cực nhờ chăm chỉ, tiếp thu nhanh và có động lực học tập tốt.

Ông cho biết Đức đang ngày càng thiếu hụt lao động, nhất là trong lĩnh vực điều dưỡng. Cơ hội nghề nghiệp cũng không dừng lại sau khi tốt nghiệp, bởi người lao động có thể tiếp tục phát triển chuyên môn, đảm nhận các vị trí quản lý hoặc điều hành tại những doanh nghiệp chăm sóc điều dưỡng.