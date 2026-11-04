'Cô bé ống nghiệm' đầu tiên của Việt Nam sinh con đầu lòng ở tuổi 28

GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng và con gái PGS Vương Thị Ngọc Lan (trái) hoàn thành ca mổ bắt con là bé trai nặng 3,15kg lúc 11h15 ngày 4-11 - Ảnh: BVCC

"Mẹ tròn con vuông"

Ngày 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường - Giám đốc Bệnh viện Mỹ Đức (TP.HCM) - xác nhận em Lưu Tuyết Trân một trong ba em bé đầu tiên của Việt Nam sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã sinh con đầu lòng thành công ở tuổi 28.

Người trực tiếp đỡ sinh cho em Lưu Tuyết Trân là GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cùng PGS Vương Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TP.HCM. Đây cũng là những người đã góp phần đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đến với gia đình em.

"Cả hai mẹ con đều khỏe "mẹ tròn, con vuông". Em Lưu Tuyết Trân đang ở phòng hồi sức theo dõi sau mổ, mọi thứ tốt đẹp", bác sĩ Tường cho hay.

Em Lưu Tuyết Trân được mổ lúc 11h15 trưa hôm nay 4-11 tại Bệnh viện Mỹ Đức TP.HCM. Em bé cân nặng 3.150gram, là bé trai, khóc tốt và da dẻ hồng hào, khỏe mạnh. Mẹ bé theo dõi sau mổ lấy thai sức khoẻ bình thường, ổn định.

Đúng đêm 30-4-1998, ba bé Mai Quốc Bảo, Phạm Tường Lan Thy và Lưu Tuyết Trân lần lượt cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ.

Đây là ba bé đầu tiên của Việt Nam được sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Trong 3 bé này, Tuyết Trân là em bé ra đời sau cùng, lúc 9 giờ sáng, do chính tay BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đỡ sinh.

Tuyết Trân cũng là số ít nữ sinh viên vừa tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Tiền Giang.

Phía sau cô gái tràn đầy năng lượng đó là một hành trình rất dài tìm kiếm con của ông bà Lưu Tấn Lực và Trần Thị Bạch Tuyết.

Hành trình của "cô bé ống nghiệm"

Số phận chỉ mỉm cười với họ khi cả hai quyết định bỏ tất cả công việc tìm đến Bệnh viện Từ Dũ. Lúc bấy giờ, họ may mắn gặp được "ân nhân" là bác sĩ Phượng (giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ).

"Lúc ấy, tôi được cho đi nội soi mới biết bị nghẹt một bên đường dẫn trứng. Bác Phượng nói còn có cơ hội và chỉ một tháng sau tôi được bệnh viện gọi đăng ký tham gia thụ tinh trong ống nghiệm", bà Tuyết nhớ lại.

Bà gọi Trân là "cuộc đời của mẹ" và gọi bác sĩ Phượng, bác sĩ Lan (Vương Thị Ngọc Lan), bác sĩ Tường (Hồ Mạnh Tường) là "những ân nhân".

Xa xôi cách trở và công việc mưu sinh bộn bề, nhưng bà luôn ghi nhớ công ơn của các y bác sĩ đã giúp mình hiện thực giấc mơ làm mẹ.

"Với tôi đây là điều thiêng liêng, đáng quý nhất tôi có được trong cuộc đời này", bà Tuyết xúc động.

Lưu Tuyết Trân là một trong ba em bé chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) vào đêm 30-4-1998 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Còn với Trân, chưa bao giờ em thôi niềm tự hào bởi mình là "cô bé ống nghiệm", là một trong những "chứng nhân lịch sử" của ngành thụ tinh trong ống nghiệm.

"Em cảm ơn những y bác sĩ đã đưa em đến với thế giới này, cho em một sự sống kỳ diệu", Tuyết Trân nói. Và từ câu chuyện của mình, cô gái trẻ mong muốn những cặp vợ chồng rơi vào hoàn cảnh như ba mẹ mình cũng có được niềm hạnh phúc trên bước đường tìm con…

Trong ba bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên, Phạm Tường Lan Thy cũng gây ấn tượng mạnh về tên họ của mình. Tên đệm Tường Lan được ghép từ tên của bác sĩ Hồ Mạnh Tường và bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, hai bác sĩ được "chọn mặt gửi vàng" tham gia thực hiện ba ca thụ tinh trong ống nghiệm cách đây 25 năm.

Đó cũng là cách mà gia đình muốn tri ân và nhắc nhớ con mình luôn ghi ơn các ân nhân đã cho mình cuộc sống.

Mai Quốc Bảo là chàng trai duy nhất trong ba em bé thụ tinh trong ống nghiệm và là người chào đời đầu tiên vào đêm 30-4-1998, Bảo là một chàng trai sở hữu chiều cao vượt trội gần 1,8m và rất yêu thích môn bóng đá. Năm 2021, Bảo tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế - Tài chính (TP.HCM). Tiếp nối nghề cha mình, Bảo đang làm việc cho một công ty về logistics.

Người tiên phong của ngành điều trị hiếm muộn tại Việt Nam GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, người tiên phong của ngành điều trị hiếm muộn tại Việt Nam, góp công lớn trong sự ra đời của ba đứa trẻ IVF đầu tiên. Mai Quốc Bảo, Phạm Tường Lan Thy và Lưu Tuyết Trân là ba ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên thành công, mở màn cho sự phát triển của chuyên ngành thụ tinh trong ống nghiệp, góp phần xóa đi quan niệm thụ tinh trong ống nghiệm sinh ra bé quái thai. Điều đặc biệt là cả ba đều chào đời khỏe mạnh vào đúng Ngày thống nhất đất nước 30-4.

GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (thứ hai từ phải) và ê kip bắt đầu rạch da lúc 11h8 - Ảnh: ĐẠT PHONG

PGS Vương Thị Ngọc Lan đóng bụng cho sản phụ Tuyết Trân sau khi mổ lấy em bé ra - Ảnh: ĐẠT PHONG

GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng và con gái PGS Vương Thị Ngọc Lan cùng mẹ con sản phụ Lưu Tuyết Trân - Ảnh: BVCC

Ảnh lớn sản phụ Lưu Tuyết Trân vui mừng nhìn thấy con trai lần đầu tiên sáng 4-11-2026 - Ảnh: BVCC. Ảnh nhỏ bé Lưu Tuyết Trân chào đời bên cạnh mẹ Tuyết vào ngày 30-4-1998 - Ảnh: T.T.D.

Từ trái sang: các bé Lưu Tuyết Trân, Mai Quốc Bảo và Phạm Tường Lan Thy trong ngày chào đời 30-4-1998 - Ảnh: T.T.D.

Ba em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (từ trái qua): Phạm Tường Lan Thy, Mai Quốc Bảo và Lưu Tuyết Trân trong ngày kỷ niệm một năm chào đời 30-4-1999 - Ảnh: T.T.D

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ, hội ngộ “em bé ống nghiệm” Lưu Tuyết Trân sau 25 năm vào sáng 27-4-2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lưu Tuyết Trân bên mẹ - Ảnh: DUYÊN PHAN

PGS. BS Vương Thị Ngọc Lan ôn lại kỷ niệm “hai con thụ tinh trong ống nghiệm" là Lưu Tuyết Trân và Mai Quốc Bảo sau hành trình 25 năm - Ảnh: T.T.D.