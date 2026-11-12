Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Ứng viên qua đời vẫn dẫn đầu cuộc bầu cử tại California

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Dành nhiều năm nỗ lực để giành một ghế trong ban giám sát hạt Calaveras, ứng viên Bruce Giudici dường như đã đạt được tâm nguyện dù qua đời từ tháng 8.

Ứng viên qua đời vẫn dẫn đầu cuộc bầu cử tại California - Ảnh 1.

Ông Bruce Giudici, ứng viên ban giám sát hạt Calaveras (bang California, Mỹ) - Ảnh: BALLOTPEDIA

Theo tờ New York Times, kết quả kiểm phiếu mới nhất do giới chức hạt Calaveras (bang California, Mỹ) công bố vào tối 10-11 cho thấy ông Giudici giành được 57% tỉ lệ ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Kết quả này giúp ông dẫn trước đối thủ Clyde Clapp tới 497 phiếu.

Giới chức địa phương ước tính toàn hạt còn khoảng 500 phiếu chưa kiểm và dự kiến đến ngày 13-11 mới có đợt cập nhật số liệu tiếp theo. Tuy nhiên, với khoảng cách hiện tại, ông Giudici gần như đã nắm chắc phần thắng.

Theo ban vận động tranh cử, ông Giudici (68 tuổi) đã bị ngã khi đang đi gõ cửa từng nhà để vận động tranh cử vào ngày 30-8. Ông qua đời ngay ngày hôm sau đó.

Dù vậy, chiến dịch tranh cử của ông vẫn tiếp tục được thúc đẩy. 

Với khoảng 47.000 cư dân sinh sống, hạt Calaveras vốn có truyền thống bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa trong suốt nhiều thập niên. Tuy nhiên, các cuộc đua vào ban giám sát hạt với nhiệm kỳ 4 năm lại hoạt động trên cơ sở phi đảng phái.

Những người ủng hộ ông Giudici khẳng định việc bỏ phiếu cho một ứng cử viên đã khuất vẫn tốt hơn là chọn ông Clapp. Đối thủ này bị họ mô tả là một người có quá khứ bất hảo và thường có xu hướng cung cấp thông tin sai lệch cho các cử tri.

Chỉ vài ngày sau khi ông Giudici qua đời, chiến dịch của ông đã phác thảo chi tiết kịch bản sẽ diễn ra nếu cộng đồng bầu cho một ứng cử viên đã khuất.

Theo luật bầu cử bang California, nếu một ứng cử viên qua đời trước ngày bầu cử 68 ngày, tên người đó vẫn được giữ trên lá phiếu. Nếu nhận được đa số phiếu bầu, người đó vẫn được công nhận là người đắc cử.

Giới chức bầu cử sẽ xác nhận kết quả theo quy trình thông thường. Tuy nhiên, vị trí mà ứng cử viên này giành được sẽ được xem là đang khuyết và cần có quy trình bổ nhiệm người thay thế.

Tình huống pháp lý tại hạt Calaveras không phải là chưa từng có tiền lệ. Trên khắp nước Mỹ, cử tri đã không ít lần tạm thời lựa chọn các ứng cử viên đã khuất.

Điển hình vào năm 2000, cử tri bang Missouri đã bầu ông Mel Carnahan vào Thượng viện Mỹ chỉ vài tuần sau khi ông qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Thống đốc bang sau đó đã bổ nhiệm vợ của ông Carnahan tiếp quản vị trí này.

Ứng viên qua đời vẫn dẫn đầu cuộc bầu cử tại California - Ảnh 3.Hậu bầu cử giữa kỳ, người Mỹ quan tâm điều gì nhất?

Sau chiến thắng vang dội của Đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử giữa kỳ, phần lớn người Mỹ muốn Quốc hội khóa mới tập trung giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao, thay vì sa vào các cuộc đối đầu chính trị.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
DƯƠNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bầu cử California Mỹ

    Dòng sự kiện: Chính trường Mỹ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất