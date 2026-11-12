Ứng viên qua đời vẫn dẫn đầu cuộc bầu cử tại California

Ông Bruce Giudici, ứng viên ban giám sát hạt Calaveras (bang California, Mỹ) - Ảnh: BALLOTPEDIA

Theo tờ New York Times, kết quả kiểm phiếu mới nhất do giới chức hạt Calaveras (bang California, Mỹ) công bố vào tối 10-11 cho thấy ông Giudici giành được 57% tỉ lệ ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Kết quả này giúp ông dẫn trước đối thủ Clyde Clapp tới 497 phiếu.

Giới chức địa phương ước tính toàn hạt còn khoảng 500 phiếu chưa kiểm và dự kiến đến ngày 13-11 mới có đợt cập nhật số liệu tiếp theo. Tuy nhiên, với khoảng cách hiện tại, ông Giudici gần như đã nắm chắc phần thắng.

Theo ban vận động tranh cử, ông Giudici (68 tuổi) đã bị ngã khi đang đi gõ cửa từng nhà để vận động tranh cử vào ngày 30-8. Ông qua đời ngay ngày hôm sau đó.

Dù vậy, chiến dịch tranh cử của ông vẫn tiếp tục được thúc đẩy.

Với khoảng 47.000 cư dân sinh sống, hạt Calaveras vốn có truyền thống bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa trong suốt nhiều thập niên. Tuy nhiên, các cuộc đua vào ban giám sát hạt với nhiệm kỳ 4 năm lại hoạt động trên cơ sở phi đảng phái.

Những người ủng hộ ông Giudici khẳng định việc bỏ phiếu cho một ứng cử viên đã khuất vẫn tốt hơn là chọn ông Clapp. Đối thủ này bị họ mô tả là một người có quá khứ bất hảo và thường có xu hướng cung cấp thông tin sai lệch cho các cử tri.

Chỉ vài ngày sau khi ông Giudici qua đời, chiến dịch của ông đã phác thảo chi tiết kịch bản sẽ diễn ra nếu cộng đồng bầu cho một ứng cử viên đã khuất.

Theo luật bầu cử bang California, nếu một ứng cử viên qua đời trước ngày bầu cử 68 ngày, tên người đó vẫn được giữ trên lá phiếu. Nếu nhận được đa số phiếu bầu, người đó vẫn được công nhận là người đắc cử.

Giới chức bầu cử sẽ xác nhận kết quả theo quy trình thông thường. Tuy nhiên, vị trí mà ứng cử viên này giành được sẽ được xem là đang khuyết và cần có quy trình bổ nhiệm người thay thế.

Tình huống pháp lý tại hạt Calaveras không phải là chưa từng có tiền lệ. Trên khắp nước Mỹ, cử tri đã không ít lần tạm thời lựa chọn các ứng cử viên đã khuất.

Điển hình vào năm 2000, cử tri bang Missouri đã bầu ông Mel Carnahan vào Thượng viện Mỹ chỉ vài tuần sau khi ông qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Thống đốc bang sau đó đã bổ nhiệm vợ của ông Carnahan tiếp quản vị trí này.