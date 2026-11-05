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Ứng dụng thời tiết AccuWeather vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Ứng dụng dự báo thời tiết toàn cầu AccuWeather đang vấp phải làn sóng phản ứng từ người dùng Việt Nam sau khi hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ứng dụng thời tiết AccuWeather vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam - Ảnh 1.

Ứng dụng thời tiết AccuWeather vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Mạng xã hội và cộng đồng người dùng công nghệ tại Việt Nam phản ánh dữ liệu tìm kiếm địa điểm trên ứng dụng thời tiết quốc tế AccuWeather hiển thị thông tin sai lệch nghiêm trọng, gán hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam sang địa phận Trung Quốc.

Hành vi này vi phạm đặc biệt nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, gây bức xúc lớn trong dư luận. 

Đáng chú ý, do AccuWeather là đối tác cung cấp dịch vụ thời tiết phổ biến trên thế giới, việc sai phạm từ ứng dụng gốc đã kéo theo nhiều thiết bị smartphone có tích hợp nguồn dữ liệu này bị "vạ lây" khi hiển thị kết quả tìm kiếm của hệ thống.

Nhiều hãng smartphone đã nhanh chóng khắc phục

Trước làn sóng phản ứng từ người dùng trong nước, nhiều hãng smartphone có thiết bị liên đới đã ngay lập tức lên tiếng giải trình và thực hiện các biện pháp kỹ thuật khẩn cấp với tinh thần cầu thị cao.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện thương hiệu smartphone Honor xác nhận sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hãng xác định nguyên nhân phát sinh trực tiếp từ dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba chứ không bắt nguồn từ nội dung do Honor tự xây dựng. 

Ngay khi tiếp nhận thông tin, hãng đã làm việc chặt chẽ với đối tác để tạm ngắt dịch vụ lỗi và cập nhật trên hệ thống.

Đại diện Honor cho biết hiện tại phía hãng đã cập nhật trên ứng dụng, người dùng tìm kiếm địa điểm trên ứng dụng không còn hiện lên thông tin không phù hợp nữa. Các thiết bị kiểm tra thực tế đều đã được khắc phục. 

Song song đó, đội ngũ kỹ thuật đang hoàn thiện bản cập nhật phần mềm OTA để chuyển đến toàn bộ thiết bị liên quan ngay trong tuần này nhằm xử lý triệt để.

Tương tự, đại diện Xiaomi Việt Nam cho biết đã ghi nhận sự việc liên quan đến nội dung hiển thị từ ứng dụng đối tác thứ ba. 

Hãng đã lập tức phối hợp cùng các bộ phận kỹ thuật để rà soát, đồng thời xác nhận sự cố trên các dòng máy Xiaomi bị ảnh hưởng đã được khắc phục thành công. Hãng nhấn mạnh cam kết luôn tôn trọng và tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn các đóng góp, phản ánh kịp thời từ khách hàng.

Về phía Oppo Việt Nam, đại diện hãng cũng khẳng định luôn tuân thủ pháp luật sở tại. Qua quá trình rà soát nội bộ, ứng dụng thời tiết trên các dòng máy của Oppo hiện không ghi nhận vấn đề hiển thị sai lệch tương tự.

Nhà bán lẻ thận trọng: Tạm gỡ máy trải nghiệm để rà soát

Không chỉ các thương hiệu sản xuất, nhiều hệ thống phân phối và bán lẻ thiết bị di động trong nước cũng lập tức nhập cuộc với động thái thận trọng và quyết liệt nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Đại diện một chuỗi bán lẻ lớn cho biết ngay khi có thông tin, hệ thống đã chủ động rà soát toàn bộ các sản phẩm trải nghiệm (hàng demo) tại chuỗi cửa hàng, đồng thời làm việc trực tiếp với từng nhà sản xuất để làm rõ thông tin.

Để đảm bảo tính chuẩn mực và tuân thủ cao nhất, chuỗi này đã tạm ngưng hoạt động các thiết bị trưng bày nằm trong diện nghi vấn trong thời gian xác minh.

Các đại lý cũng nêu rõ việc rút máy trưng bày là bước đi chủ động, cẩn trọng nhằm kiểm tra kỹ thuật, và chỉ đưa sản phẩm trở lại kệ trải nghiệm sau khi đối tác sản xuất xác nhận đã cập nhật phần mềm, khắc phục hoàn toàn sự cố dữ liệu.

Ứng dụng thời tiết AccuWeather vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam - Ảnh 1.Một phường của TP.HCM đề xuất dùng tên các đảo của Trường Sa, Hoàng Sa đặt tên đường

Để bảo đảm việc đặt tên đường tại các khu đô thị trên địa bàn phường sau sắp xếp được khoa học, thống nhất, phường Bình Trưng TP.HCM vừa đề xuất dùng tên các đảo của Trường Sa, Hoàng Sa, tên các Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ để đặt tên đường.

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ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: biển đảo smartphone chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa

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