Đại tá Bùi Đại Hải giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, chủ trì phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: ĐỨC THÁI

Chiều 2-11, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã báo cáo các nội dung bàn giao chức trách, nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 và tiến hành bàn giao các mặt công tác theo quy định.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nghỉ chờ hưu. Đại tá Bùi Đại Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam - biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được thời gian qua.

Trung tướng Bùi Quốc Oai đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, tâm huyết của Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đại tá Bùi Đại Hải (thứ 4 từ phải sang), Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh: ĐỨC THÁI

Trên cương vị công tác mới, đại tá Bùi Đại Hải cần nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc tình hình, chức trách, nhiệm vụ và phát huy năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đoàn kết và chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

"Lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự an toàn vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao", Trung tướng Bùi Quốc Oai nói.

