U17 Tây Ban Nha giành chiến thắng 5-0 trước U17 Trung Quốc ở trận mở màn bảng H - Ảnh: FIFA

U17 Tây Ban Nha nhập cuộc với tốc độ cao và nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận. Đại diện bóng đá châu Âu liên tục tổ chức những pha phối hợp tấn công ở trung lộ, khiến hàng phòng ngự U17 Trung Quốc phải hoạt động vất vả.

Phút 11, Imga có pha xử lý kỹ thuật, vượt qua cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút ở góc hẹp. Tuy nhiên, thủ môn U17 Trung Quốc đã kịp thời phản xạ để cứu thua.

Sức ép liên tục của U17 Tây Ban Nha giúp đội bóng châu Âu được hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ Trung Quốc phạm lỗi bên trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jordi Pesquer dứt điểm quyết đoán, mở tỉ số cho U17 Tây Ban Nha ở phút 40.

Đến phút 45+2, đại diện châu Âu tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng một tình huống cố định. Từ quả đá phạt ở cự ly hơn 20 mét, Tunkara thực hiện cú sút kỹ thuật đưa bóng vào góc hiểm, khiến thủ môn U17 Trung Quốc không thể cản phá.

Bước sang hiệp hai, U17 Tây Ban Nha vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận dù không cần đẩy cao nhịp độ tấn công. Đội bóng châu Âu liên tục thực hiện những pha phối hợp ngắn trước vòng cấm, trong khi U17 Trung Quốc gần như không có cơ hội triển khai bóng.

Phút 74, U17 Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng cách biệt sau pha phối hợp tốc độ bên cánh trái. Tunkara bứt tốc, lần lượt vượt qua 3 cầu thủ Trung Quốc trước khi chuyền bóng cho Emeka. Ở góc sút khá hẹp, tiền đạo mang áo số 7 vẫn thực hiện cú dứt điểm quyết đoán, đưa bóng đi về góc xa khung thành, nâng tỉ số lên 3-0.

Chưa dừng lại ở đó, Tây Ban Nha tiếp tục khiến hàng thủ U17 Trung Quốc chao đảo. Phút 79, Pesquer tung cú sút xa buộc thủ môn đối phương không thể bắt dính bóng. Emeka nhanh chóng ập vào đá bồi, hoàn tất cú đúp và đưa Tây Ban Nha dẫn trước 4-0.

Dù đã rút dần các trụ cột khỏi sân, U17 Tây Ban Nha vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng và liên tục tổ chức tấn công. Phút 86, họ có thêm bàn thắng sau một pha phối hợp mẫu mực, khi Guillermo băng vào đúng vị trí để đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 5-0.

Trong những phút còn lại, U17 Trung Quốc gần như không thể tạo ra sức ép lên phần sân đối phương. Thắng 5-0 chung cuộc, U17 Tây Ban Nha vươn lên ngôi đầu bảng H, trong khi đội bóng “xứ tỉ dân” bị đẩy xuống cuối bảng.