U17 Úc ăn mừng chiến thắng lịch sử trước Argentina - Ảnh: Australia Football

Ở trận đấu này, Akol Akon đã chứng minh lý do tại sao anh là một trong những gương mặt triển vọng nhất của bóng đá Úc. Anh chính là nguồn cảm hứng giúp U17 Úc tạo nên cú sốc. Cầu thủ chạy cánh này đã có một cú sút đưa bóng chạm người đối phương đổi hướng thành bàn phản lưới nhà ở phút 60.

Sau đó anh tiếp tục tỏa sáng với một pha dứt điểm đầy tinh quái, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà ở phút 71. Kết quả này đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của thầy trò HLV Carl Veart tại đấu trường thế giới dành cho lứa tuổi trẻ, sau bảy năm vắng bóng.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau chiến thắng lịch sử này, Akol Akon cho biết: "Tôi thi đấu vì các đồng đội. Tôi thi đấu vì gia đình ở quê nhà. Vì vậy, việc khiến họ tự hào là điều quan trọng nhất. Hiện tại, cả đội đang rất tự tin vào năng lực của chính mình và tôi nghĩ điều đó đã được thể hiện rõ trong trận đấu hôm nay".

Ngoài U17 Úc thì hai đại diện khác của châu Á là Hàn Quốc và Qatar cũng ra quân thắng lợi. Trong đó Hàn Quốc đánh bại U17 Uganda 3-0, còn Qatar vượt qua U17 Panama 2-0. Còn U17 Saudi Arabia cũng có một trận đấu rất hay nhưng lại thất bại chung cuộc 2-3 trước U17 Uruguay.