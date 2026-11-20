Thủ môn Beiranvand (giữa) được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Beiranvand (34 tuổi) được vinh danh nhờ màn trình diễn xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ Tractor FC, trong đó dấu ấn đậm nét nhất đến từ những nỗ lực của anh tại FIFA World Cup 2026.



Thủ thành này đã có màn trình diễn tuyệt vời trong trận hòa 0-0 của Iran trước Bỉ, khi anh thực hiện bảy pha cứu thua trước các ngôi sao hàng đầu thế giới như Kevin De Bruyne và Leandro Trossard. Đáng tiếc là tuyển Iran vẫn không thể tiến vào vòng loại trực tiếp do thua về hiệu số bàn thắng bại.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Beiranvand góp công giúp Tractor giành vị trí á quân tại Giải vô địch quốc gia Iran. Chia sẻ sau khi nhận giải, Beiranvand cho biết: "Việc nhận được giải thưởng này là một khoảnh khắc mang tính lịch sử, khó quên và đầy xúc động trong cuộc đời tôi. Nhưng trên hết, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi được đại diện cho đất nước mình. Tôi không coi đây là thành tựu cá nhân, đây là vinh dự dành cho người dân Iran".

Trong khi đó, Kim Kyong Yong của CHDCND Triều Tiên đã được vinh danh là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm. Ở hạng mục dành cho cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, ngôi sao người Hàn Quốc Lee Kang In của Atletico Madrid giành giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm, trở thành người đầu tiên giành được danh hiệu này trong hai năm liên tiếp.

