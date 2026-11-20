Hôm nay Quốc hội bắt đầu đợt 2 của kỳ họp thứ 2 - Ảnh: QH

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu đợt 2 kỳ họp thứ 2

Theo chương trình hôm nay (20-11), Quốc hội bắt đầu đợt 2 của kỳ họp thứ 2. Đợt 2 của kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-11. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, đồng thời tiếp tục thảo luận tại hội trường đối với một số dự án luật.

Trong đó ngày 20-11, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng với đó, biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Phó thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ phát biểu giải trình.

Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ thu nhập cho hơn 2.300 nhân sự trợ giúp xã hội

UBND TP.HCM vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với viên chức, người lao động tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Y tế, Lực lượng Thanh niên xung phong và Làng SOS trẻ em TP.HCM. Nếu được thông qua, chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Theo dự thảo, mức lương bình quân của đội ngũ này hiện khoảng 12,97 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ đặc thù từ TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây còn khác nhau về đối tượng, điều kiện và mức hưởng, chưa bảo đảm thống nhất sau sắp xếp đơn vị hành chính.

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Thành phố đề xuất chính sách hỗ trợ chung. 2.342 nhân sự dự kiến thuộc diện hưởng hỗ trợ hằng tháng với các mức: bác sĩ 6 triệu đồng; viên chức có yêu cầu trình độ chuyên môn từ đại học trở lên 5 triệu đồng; viên chức có yêu cầu trình độ cao đẳng hoặc trung cấp 4 triệu đồng; người lao động 3 triệu đồng.

Ngoài ra, người có đăng ký thường trú tại TP.HCM nhưng làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội ngoài địa giới hành chính thành phố được hỗ trợ thêm 700.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không chỉ dựa vào bằng cấp cá nhân. Riêng người lao động tại làng SOS trẻ em TP.HCM được hưởng mức tương ứng với vị trí việc làm và yêu cầu chuyên môn.

Thu ngân sách năm 2026 của TP Đà Nẵng ước đạt 88.750 tỉ đồng - Ảnh minh họa

Thu ngân sách gần chạm đích

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 15-11, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2,527 triệu tỉ đồng, bằng 99,9% dự toán cả năm 2026.

Đáng chú ý, nhiều khoản thu đã vượt dự toán, trong đó thu từ ba khu vực kinh tế gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quốc doanh đạt 106,8%.

Thu tiền thuê đất, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng vượt dự toán cả năm, trong khi thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 97,4%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách nhà nước đến hết ngày 15-11 đạt hơn 2,206 triệu tỉ đồng, bằng 69,8% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 746.000 tỉ đồng, tương đương 66,6% dự toán; chi thường xuyên đạt 75,5% dự toán.

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM đến trường từ 5h sáng để giám sát bữa ăn bán trú của học sinh, từ khâu tiếp phẩm đến quá trình chế biến thức ăn và tổ chức cho học sinh ăn trưa - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

TP.HCM tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú, nội trú

UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 64 ngày 13-9-2026 của Thủ tướng về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

UBND TP giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; rà soát, thống kê các cơ sở có tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú.

Phối hợp triển khai hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về xây dựng thực đơn, bảo đảm dinh dưỡng bữa ăn học đường.

Sở An toàn thực phẩm cũng được giao chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản liên tịch hướng dẫn tạm thời quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục.

Phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn tiêu chí kiểm tra năng lực thực tế, giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, nhất là những đơn vị cung cấp cho nhiều cơ sở giáo dục; hướng dẫn điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến suất ăn và bếp ăn nhà trường.

Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam 2027 dự kiến sẽ có 30.000 chuyên gia từ 120 nước tham gia

Tuần lễ do Bộ Y tế chủ trì, tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam và sự hỗ trợ của Trung tâm Thông tin y tế quốc gia, Quỹ VinFuture và Hệ thống Y tế Vinmec.

Với thông điệp "Hội tụ tinh hoa y tế toàn cầu - Dẫn lối đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai y tế", chương trình dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng, hơn 30.000 chuyên gia, 300 diễn giả quốc tế, tạo không gian kết nối chính sách, công nghệ và đầu tư trên chuỗi giá trị y tế toàn cầu.

Phát biểu tại họp báo nhân sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho biết Nghị quyết 72 đặt ra cho ngành y tế những mục tiêu lớn đến năm 2030: tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi (hơn 1 tuổi so với hiện nay), số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi bảo hiểm quyền lợi y tế theo lộ trình...

Để hiện thực hóa mục tiêu, bên cạnh nguồn lực trong nước, Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam là diễn đàn đối thoại chính sách, là cầu nối để cơ sở y tế tiếp cận công nghệ và doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 20-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH