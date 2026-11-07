Tin tức sáng 7-11: TP.HCM giải quyết 78 kiến nghị của dân sau họp HĐND, Giao dịch căn hộ Hà Nội giảm mạnh

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội - Ảnh: Quốc hội

Sáng nay, Quốc hội sẽ 'chốt' kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay 7-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Trước đó, tại báo cáo trình bày trước Quốc hội trong phiên khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong 45 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch năm 2027 có tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%.

Sau đó, Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Quốc hội cũng nghe tờ trình, thẩm tra dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Tiếp đó thảo luận ở hội trường về dự Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Cuối buổi làm việc, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Cùng với đó là dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Căn hộ Hà Nội giá trung bình 108 triệu đồng/m², giao dịch giảm mạnh

Thị trường nhà ở Hà Nội ghi nhận thanh khoản chậm lại rõ rệt ở cả căn hộ và nhà liền thổ - Ảnh: NAM TRẦN

Theo báo cáo quý 3-2026 của Cushman & Wakefield Việt Nam, thị trường nhà ở Hà Nội ghi nhận thanh khoản chậm lại rõ rệt ở cả phân khúc căn hộ và nhà liền thổ.

Riêng phân khúc căn hộ, nguồn cung mới đạt khoảng 2.100 căn, giảm 54% so với quý trước. Lượng tiêu thụ chỉ đạt gần 1.720 căn, giảm 61% theo quý và 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Thanh khoản suy yếu trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, nguồn cung tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp, trong khi nhu cầu thị trường phần lớn đến từ người mua để ở. Một bộ phận khách hàng cũng tiếp tục chờ đợi diễn biến lãi suất và tác động của các dự án hạ tầng, quy hoạch trọng điểm.

Đáng chú ý, giá bán sơ cấp bình quân đạt khoảng 108 triệu đồng/m², giảm 12% so với quý trước. Tuy nhiên, theo Cushman & Wakefield, mức giảm này chủ yếu do tỉ trọng căn hộ hạng sang thu hẹp, trong khi nguồn cung trung cấp quay trở lại thị trường.

Thực tế, giá bán tại các dự án hiện hữu nhìn chung vẫn ổn định, thậm chí tăng phổ biến 0-2% so với quý trước.

TP.HCM giải quyết 78 kiến nghị của người dân sau kỳ họp HĐND

Ngày 6-11, UBND TP.HCM cho biết đã giải quyết 78 kiến nghị của người dân gửi đến trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa XI.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, qua các đợt tiếp xúc trước và sau kỳ họp, HĐND TP.HCM đã chuyển 628 lượt ý kiến, kiến nghị đến UBND TP.HCM xem xét, giải quyết.

Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như dự án chậm tiến độ, hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, giấy phép xây dựng; chế độ chính sách, an sinh xã hội, thủ tục hành chính, đất đai, bồi thường và tái định cư.

Trong đó, nhóm quản lý dự án, hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội và giấy phép xây dựng chiếm khoảng 47%; chế độ chính sách, cải cách thủ tục hành chính và an sinh xã hội chiếm khoảng 30%; đất đai, bồi thường, tái định cư và môi trường chiếm khoảng 20%.

UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, trả lời từng nội dung. Văn phòng UBND TP.HCM cũng có 10 văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện câu trả lời, bảo đảm kiến nghị của người dân được xem xét đầy đủ.

TP.HCM lập kế hoạch hành động về đa dạng sinh học đến năm 2030

Đường Rừng Sác, tuyến huyết mạch đi Cần Giờ hiện nay - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hành động về đa dạng sinh học trên thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu gia tăng diện tích hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi, bảo đảm tính toàn vẹn và kết nối sinh thái. Thành phố sẽ thành lập mới Khu bảo tồn thiên nhiên Cần Giờ giai đoạn 2026-2030; xây dựng hồ sơ đề cử rừng ngập mặn Cần Giờ trở thành khu Ramsar - vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

Đồng thời, thành phố phấn đấu duy trì ổn định tỉ lệ che phủ rừng ở mức 11%, đồng thời tăng cường bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm và loài di cư.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng diện tích cây xanh, không gian xanh và mặt nước đô thị, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, khuyến khích các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Thành phố định hướng phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế cac bon thấp; đồng thời kiểm soát ô nhiễm, rác thải nhựa và các hoạt động có nguy cơ làm suy thoái đa dạng sinh học.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá kết quả kế hoạch.

TP.HCM đẩy nhanh làm sạch hơn 7,1 triệu hồ sơ dữ liệu tiêm chủng

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố và UBND các phường, xã, đặc khu tập trung đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng trên địa bàn.

Trong công văn nêu, qua báo cáo của Sở Y tế, đến ngày 1-10, tỉ lệ dữ liệu tiêm chủng được làm sạch chỉ đạt 8%, còn 7.104.489 hồ sơ cần tiếp tục rà soát, xử lý. Tiến độ này chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ tại các địa phương và cơ sở tiêm chủng; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ xử lý lỗi hệ thống, các trường hợp khó xác minh.

Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp tiến độ hằng tuần, báo cáo UBND TP và Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với trạm y tế rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin học sinh và tiền sử tiêm chủng.

Công an TP chỉ đạo công an cấp xã phối hợp xác minh thông tin định danh cá nhân, cư trú, các trường hợp chuyển đi hoặc không còn cư trú tại địa bàn.

Dự báo thời tiết các vùng miền cả nước ngày 7-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH