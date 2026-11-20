Công An TP.HCM bỏ xa hai đội bóng Thái Lan ở bảng A - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Sau lượt trận thứ 2 Shopee Cup 2026-2027, Công An TP.HCM đứng nhì bảng A, còn Công An Hà Nội xếp thứ ba bảng B. Trong khi đó, cả ba đại diện Thái Lan là Ratchaburi, Buriram United và Port đều chưa có trận thắng.

Đáng chú ý, cả 4 điểm của Công An TP.HCM đều đến từ những cuộc đối đầu với các đội bóng Thái Lan.

Sau trận hòa Ratchaburi 1-1 trên sân khách ở ngày ra quân, đội bóng TP.HCM đánh bại đương kim vô địch Buriram United 1-0 trên sân Gò Đậu tối 18-11.

Công An TP.HCM cùng có 4 điểm và hiệu số +1 như Tampines Rovers (Singapore) và Borneo (Indonesia).

Ba đội ghi lần lượt 5, 2 và 1 bàn theo thứ tự trên bảng xếp hạng: Tampines dẫn đầu, Công An TP.HCM đứng nhì, còn Borneo xếp thứ ba. Ratchaburi và Buriram United mới có 1 điểm mỗi đội, lần lượt đứng thứ năm và thứ sáu.

Công An Hà Nội đứng thứ 3 bảng B - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Ở bảng B, Công An Hà Nội thua Johor Darul Ta’zim (Malaysia) 1-3 trên sân nhà tối 19-11. Chiến thắng 1-0 trước Lion City Sailors (Singapore) ở trận mở màn giúp thầy trò HLV Alexandre Polking giữ vị trí thứ ba với 3 điểm, sau Johor Darul Ta’zim và Persib Bandung (Indonesia), hai đội toàn thắng.

Đại diện Thái Lan ở bảng này là Port xếp thứ sáu với 0 điểm. Sau trận thua Persib Bandung 1-3 trên sân nhà, Port lại nhận thất bại 1-4 khi làm khách trên sân của PKR Svay Rieng (Campuchia).

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027 do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Mùa này, vòng bảng mở rộng từ 12 lên 14 đội, chia thành hai bảng, mỗi bảng 7 đội. Bốn đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, thay vì chỉ lấy 2 đội vào bán kết như trước.