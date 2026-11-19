Lịch trực tiếp Shopee Cup 2026-2027: Công An Hà Nội đấu 'đại gia' Malaysia - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Ở lượt trận đầu Shopee Cup 2026-2027 hôm 8-10, Công An Hà Nội đánh bại Lion City Sailors 1-0 ngay trên đất Singapore. Leo Artur ghi bàn duy nhất trong thời gian bù giờ hiệp một, giúp thầy trò ông Alexandre Polking có khởi đầu thuận lợi.

Tuy nhiên, thử thách sắp tới được dự báo lớn hơn khi Johor Darul Ta’zim (JDT) là tên tuổi hàng đầu bóng đá Malaysia. Nhà vô địch Malaysia, từng vào bán kết Shopee Cup mùa trước, vừa thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước PKR Svay Rieng.

Arif Aiman là một trong những gương mặt đáng chú ý của đội khách. Chính cầu thủ này mở tỉ số ở phút 39 trong trận ra quân, trước khi JDT ghi thêm năm bàn sau giờ nghỉ. Hàng công ấy hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho hàng phòng ngự Công An Hà Nội.

Từng giành ngôi á quân mùa 2024-2025, Công An Hà Nội đang hướng đến hành trình thành công hơn sau khi không vào bán kết mùa trước.

Quang Hải cũng bày tỏ sự tự tin vào khả năng tiến xa của đội bóng, dù thừa nhận các đối thủ cùng bảng đều rất mạnh.

Với việc hai đội cùng có 3 điểm, cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Cùng ngày 19-11, bảng B còn hai trận: PKR Svay Rieng gặp Port, Persib Bandung đấu Shan United, đều lúc 19h. Các trận được trực tiếp trên FPT Play.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027 do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Mùa này, vòng bảng mở rộng từ 12 lên 14 đội, chia thành hai bảng, mỗi bảng 7 đội. Bốn đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, thay vì chỉ lấy 2 đội vào bán kết như trước.

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