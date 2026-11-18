Lịch trực tiếp Shopee Cup 2026-2027: Công An TP.HCM đấu Buriram United - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu của Công An TP.HCM được phát trực tiếp trên FPT Play. Đây là cuộc so tài đáng chú ý khi đại diện Việt Nam tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu.

Ở trận ra quân hôm 7-10, Công An TP.HCM hòa 1-1 trên sân Ratchaburi. Đại diện Việt Nam đã tiến rất gần chiến thắng nhưng để đối thủ gỡ hòa trong thời gian bù giờ. Kết quả này khiến đội bóng chỉ có 1 điểm trước khi bước vào cuộc tiếp đón một đối thủ Thái Lan khác.

Thử thách lần này được dự báo lớn hơn bởi Buriram United là đương kim vô địch, đã đăng quang hai mùa liên tiếp. Tuy nhiên, Buriram cũng khởi đầu bằng trận hòa 0-0 trước Borneo.

Vì vậy, cả hai đội đều hướng đến chiến thắng đầu tiên để cải thiện vị trí tại bảng A.

Công An TP.HCM sẽ thi đấu trên sân Bình Dương thay vì sân Thống Nhất như mong muốn. AFF chưa chấp thuận tổ chức trận đấu tại sân Thống Nhất do một số hạng mục nâng cấp sân chưa hoàn thiện, đồng thời cần bảo đảm công tác chuẩn bị và an toàn.

Cùng ngày 18-11, bảng A còn hai trận: Tampines Rovers gặp Ratchaburi lúc 18h30, Borneo đối đầu Manila Digger lúc 19h.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027 do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Mùa này, vòng bảng mở rộng từ 12 lên 14 đội, chia thành hai bảng, mỗi bảng 7 đội. Bốn đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, thay vì chỉ lấy 2 đội vào bán kết như trước.