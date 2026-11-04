Tuyệt đối không bao che nếu bạo lực học đường có dấu hiệu tội phạm

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trả lời các câu hỏi - Ảnh: HỒNG QUANG

Tại họp báo Chính phủ ngày 4-11, phóng viên nêu các vụ bạo lực học đường, trong đó có việc học sinh hành hung giáo viên. Từ đó, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết giải pháp để phòng ngừa, can thiệp kịp thời.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên khẳng định quan điểm nhất quán "kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, theo đúng quy định pháp luật".

Mục tiêu nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm, sự an toàn của nhà giáo và học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương và cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường với 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường. Trong đó, sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ, nhận diện bắt nạt trực tuyến…

Nhà trường sẽ phối hợp với cha mẹ học sinh, quan tâm theo dõi diễn biến tâm lý. Từ đó nhận diện những khó khăn các em gặp phải để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh.

"Kế hoạch này đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố. Cùng đó 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương", ông Kiên nói.

Thứ hai, can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm để bảo vệ người bị bạo lực học đường. Khi xảy ra vụ việc, nhà trường cần phải lập tức ngăn chặn hành vi, bảo đảm an toàn, sơ cứu, cấp cứu, hỗ trợ người bị ảnh hưởng.

Sau đó, cần thông báo tới gia đình và cơ quan có thẩm quyền, bảo vệ thông tin, tài liệu cần thiết.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, phải chuyển cơ quan có thẩm quyền, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích của giáo viên, trẻ em.

Thứ ba, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn.

Đối với những trường hợp bị bởi bạo lực học đường, nhà trường cần phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình để hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng; theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện tiếp tục dạy và học an toàn.

Với trường hợp có hành vi bạo lực, việc xử lý cần đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát và hỗ trợ khắc phục hành vi, qua đó phòng ngừa tái phạm.

Thứ tư, siết chặt an ninh trường học, nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục rà soát công tác bảo đảm an ninh, kiểm soát chặt chẽ người ra vào trường học, chủ động nhận diện nguy cơ tại khu vực cổng trường và trong khuôn viên và trên môi trường mạng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan khi để xảy ra vụ việc hoặc chậm xử lý.