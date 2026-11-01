Vụ nam sinh bị bạn đánh thủng màng nhĩ: Tạm đình chỉ giáo viên

Hình ảnh nam sinh H. (áo khoác đen, đứng) đánh nam sinh N. được camera trong lớp học ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Chiều 1-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết lãnh đạo Trường cao đẳng Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo B.T.T.Đ. (giáo viên môn toán) để phục vụ cho việc xác minh vụ việc nam sinh L.Đ.N. (15 tuổi, học sinh lớp 10D) bị bạn cùng lớp đánh trong tiết dạy của cô giáo này.

Cô B.T.T.Đ. bị tạm đình chỉ 10 ngày công tác. Trong thời gian tạm đình chỉ, nữ giáo viên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 31-10, Trường cao đẳng Nguyễn Du cũng đã có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc học sinh đánh nhau tại nhà trường.

Lãnh đạo Trường cao đẳng Nguyễn Du nhìn nhận đây là sự việc nghiêm trọng, xảy ra trong khuôn viên nhà trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý học sinh, tác động đến môi trường giáo dục và công tác quản lý của nhà trường.

Báo cáo cho biết khoảng 10h15 ngày 29-10, tại phòng học lớp 10D của Trường cao đẳng Nguyễn Du, trong tiết dạy học môn toán của cô giáo B.T.T.Đ. đã xảy ra sự việc học sinh T.Đ.M.H. có hành vi đánh học sinh L.Đ.N..

Sự việc được ghi lại qua hệ thống camera giám sát tại phòng học. Sau đó đoạn video ghi lại sự việc đã được trích xuất và đưa ra ngoài.

Sau vụ việc, lúc 14h cùng ngày, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức buổi làm việc với cô B.T.T.Đ. và cô N.T.Q.T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 10D) để nghe báo cáo, tường trình và nắm bắt thông tin liên quan.

Sau cuộc họp này, nhà trường đã mời phụ huynh cùng hai học sinh liên quan đến làm việc.

Tại buổi làm việc, hai gia đình đã trao đổi, thống nhất tự thỏa thuận giải quyết. Đồng thời, hai gia đình đã đưa em L.Đ.N. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Kết quả thăm khám em N. bị thủng màng nhĩ trái.