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Vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ: Nhà trường báo cáo tỉnh và cơ quan chức năng

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LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Ngay sau khi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 10 đang ngồi trong lớp bị bạn đánh thủng màng nhĩ, lãnh đạo nhà trường đã có báo cáo các nội dung liên quan gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng.

Vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ: Nhà trường báo cáo tỉnh và cơ quan chức năng - Ảnh 1.

Hình ảnh nam sinh H. (áo khoác đen, đứng) đánh nam sinh N. được camera trong lớp học ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Ngày 1-11, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết Trường cao đẳng Nguyễn Du vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, công an tỉnh và Sở Giáo dục về vụ việc học sinh đánh nhau tại nhà trường xảy ra vào ngày 29-10.

Báo cáo cho biết khoảng 10h15 ngày 29-10, tại phòng học lớp 10D của Trường cao đẳng Nguyễn Du, trong tiết dạy học môn toán của cô giáo B.T.T.Đ. đã xảy ra sự việc học sinh T.Đ.M.H. có hành vi đánh học sinh L.Đ.N.

Sự việc được ghi lại qua hệ thống camera giám sát tại phòng học. Sau đó đoạn video ghi lại sự việc đã được trích xuất và đưa ra ngoài.

Sau vụ việc, lúc 14h chiều cùng ngày, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức buổi làm việc với cô B.T.Đ.T. và cô giáo N.T.Q.T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 10D) để nghe báo cáo, tường trình và nắm bắt thông tin liên quan.

Sau cuộc họp này, nhà trường đã mời phụ huynh cùng hai học sinh liên quan đến làm việc. 

Tại buổi làm việc, hai gia đình đã trao đổi, thống nhất tự thỏa thuận giải quyết. Đồng thời, hai gia đình đã đưa em L.Đ.N. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Kết quả thăm khám em N. bị thủng màng nhĩ trái.

Theo lãnh đạo Trường cao đẳng Nguyễn Du, đây là sự việc nghiêm trọng, xảy ra trong khuôn viên nhà trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý học sinh, tác động đến môi trường giáo dục và công tác quản lý của nhà trường.

Nhà trường xác định cần tiếp tục làm rõ diễn biến, nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh. Đồng thời xem xét trách nhiệm trong việc trích xuất, cung cấp và phát tán video ghi lại sự việc.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 10h ngày 29-10, trong giờ toán, nam sinh T.Đ.M.H. (18 tuổi) dùng một chiếc hộp bằng nhựa đi thu điện thoại.

Khi đến chỗ L.Đ.N. (15 tuổi) ngồi, nam sinh H. đã dùng chiếc hộp nhựa gõ vào đầu em N.. Tiếp đó, H. sau khi thu điện thoại xong đưa lên bàn giáo viên quay lại tiếp tục dùng tay tát vào vùng tai trái của N.

Thời điểm xảy ra sự việc trong lớp học có rất đông học sinh và giáo viên.

Trưa 29-10, sau khi đi học về, em N. kêu đau và ù tai. Sau đó gia đình đã đưa em N. đến cơ sở y tế thăm khám và được chẩn đoán thủng màng nhĩ trái.

Vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ: Nhà trường báo cáo tỉnh và cơ quan chức năng - Ảnh 2.Nam sinh bị bạn đánh, bạt tai liên tiếp khi đang ngồi trong lớp học

Một nam sinh đang ngồi trong lớp học bị bạn cùng lớp đánh, sau khi được gia đình đưa đến cơ sở y tế thăm khám thì được chẩn đoán bị thủng màng nhĩ.

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LÊ MINH
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    Chủ đề: đánh nhau thủng màng nhĩ nam sinh bị đánh bạo lực học đường

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