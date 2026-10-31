Nam sinh bị bạn đánh, bạt tai liên tiếp khi đang ngồi trong lớp học

Hình ảnh em N. bị bạn đánh trong lớp học - Ảnh: Cắt từ clip

Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang phối hợp với Trường cao đẳng Nguyễn Du xác minh vụ việc một nam sinh bị đánh khi đang ngồi trong lớp học.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh nam sinh L.Đ.N. (15 tuổi, học sinh lớp 10D, Trường cao đẳng Nguyễn Du, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) khi đang ngồi trong lớp học đã bị bạn cùng lớp đánh, khiến dư luận quan tâm.

Theo camera trong lớp học ghi lại, khoảng 10h ngày 29-10, trong giờ toán, nam sinh T.Đ.M.H. (18 tuổi) dùng một chiếc hộp bằng nhựa đi thu điện thoại.

Khi đến chỗ N. ngồi, nam sinh H. đã dùng chiếc hộp nhựa gõ vào đầu em N.. Tiếp đó, H. sau khi thu điện thoại xong đưa lên bàn giáo viên quay lại tiếp tục dùng tay tát vào vùng tai trái của N..

Thời điểm xảy ra sự việc trong lớp học có rất đông học sinh và giáo viên.

Trưa 29-10, sau khi đi học về, em N. kêu đau và ù tai. Sau đó gia đình đã đưa em N. đến cơ sở y tế thăm khám.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết bệnh nhân L.Đ.N. vào viện thăm khám vào lúc 19h ngày 29-10 do ù tai vì bị đánh.

Qua nội soi tai mũi họng và kết quả chụp chiếu, bệnh nhân N. được chẩn đoán thủng màng nhĩ trái.

Theo đại diện Trường cao đẳng Nguyễn Du, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên em N., đồng thời mời giáo viên bộ môn liên quan cùng phụ huynh của hai học sinh lên làm việc.