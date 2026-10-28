Bắt nạt học đường: 10% chọn im lặng vì sợ bị liên lụy

Vở kịch "Phía sau một chai nước đổ" do học sinh Trường THPT Hà Huy Tập, Nghệ An diễn xuất tái hiện câu chuyện bạo lực học đường bắt đầu từ một sự cố vô tình - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 28-10, tại Trường THPT Hà Huy Tập, phường Thành Vinh, Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn phòng chống bạo lực học đường với chủ đề "Lắng nghe để thấu cảm - Kết nối để an toàn", thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Tại diễn đàn, kết quả khảo sát trực tuyến do Báo Tiền Phong thực hiện trước đó cho thấy thực trạng đáng lo ngại: trong hơn 14.300 lượt trả lời, có trên 65% học sinh cho biết từng chứng kiến hành vi bạo lực bằng lời nói hoặc cô lập bạn bè, tương đương gần 9.400 em.

Gần 10% học sinh thừa nhận chọn im lặng bỏ đi vì sợ bị liên lụy khi chứng kiến bạn bị bắt nạt.

Theo các chuyên gia, bạo lực học đường không chỉ là những vụ xô xát, đánh nhau mà còn tồn tại dưới hình thức bạo lực tinh thần như miệt thị ngoại hình, đặc biệt xúc phạm, tung tin đồn, lập nhóm chat nói xấu, cô lập và tẩy chay bạn bè. Những hành vi tưởng chừng nhỏ nhưng kéo dài có thể gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

Đại úy Nguyễn Hữu Tráng - Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An - cho biết qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã phát hiện 5 vụ việc về bạo lực học đường với 24 học sinh liên quan.

Theo đại úy Tráng, bạo lực học đường có thể chia thành bạo lực nóng, tức hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, và bạo lực lạnh như xúc phạm danh dự, cô lập, tẩy chay hoặc lập nhóm kín để công kích người khác. Đáng chú ý, bạo lực lạnh có thể dẫn đến bạo lực nóng nếu mâu thuẫn không được phát hiện, giải quyết kịp thời.

Các khách mời tham gia giao lưu, chia sẻ các tình huống, giải pháp ngăn bạo lực học đường - Ảnh: DOÃN HÒA

Đối với các hành vi đánh người gây thương tích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống hoặc phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, người vi phạm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Việc người thực hiện chưa đủ 18 tuổi không đồng nghĩa được miễn trách nhiệm trong mọi trường hợp.

Trước tình trạng học sinh bị ghép ảnh, lập tài khoản giả mạo để chế giễu trên mạng, đại úy Tráng khuyến cáo các em cần lưu giữ hình ảnh, đường dẫn và những thông tin liên quan; đồng thời báo cho gia đình, nhà trường và cơ quan công an để được hỗ trợ. Học sinh không nên im lặng chịu đựng hoặc đáp trả bằng cách công kích người khác trên mạng.

Ở góc độ tâm lý, tiến sĩ Trần Hằng Ly - giảng viên khoa tâm lý Trường Sư phạm, Đại học Vinh - cho rằng việc bị tẩy chay có thể gây tổn thương sâu sắc, khiến học sinh mất cảm giác được đón nhận, mất tự tin và sợ đến trường.

"Khi rơi vào tình huống bị bắt nạt, các em cần tìm đến người lớn đáng tin cậy, thầy cô hoặc gia đình để được hỗ trợ, không phải tự mình đối diện với áp lực", bà Ly nói.

Học sinh bất ngờ khi nghe mức bồi thường trong phiên tòa giả định về bạo lực học đường Sáng 26-10, UBND phường An Đông, TP.HCM phối hợp với UB MTTQ phường, Ban giám hiệu Trường THCS Kim Đồng tổ chức phiên tòa giả định nhằm phòng chống bạo lực học đường.



