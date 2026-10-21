Trường THPT Mạc Đĩnh Chi thông tin vụ việc học sinh đấm cô giáo trên bục giảng

Hình ảnh nam sinh đấm cô giáo ngay trên bục giảng - Ảnh chụp màn hình

Theo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, kết luận sơ bộ về vụ việc gửi về trường cho thấy lúc 10h10 ngày 19-10, tại phòng học, học sinh L.H.V., sinh năm 2009 (ngụ xã Tiến Thắng, TP Hà Nội), đã dùng tay tác động vật lý hai cái vào đầu, vùng mặt cô L.T.H., giáo viên bộ môn toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm.

Cô H. bị thương, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (Phú Thọ), sau đó được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do một số học sinh trong lớp không làm bài tập về nhà, trong đó có V., nên trong tiết học cô H. đã yêu cầu số học sinh trên đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ.

Nhà trường cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành phối hợp Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích với cô H. Kết quả tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô H. là 12%.

Ngày 19-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ với nam sinh V.

Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can V. về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 phê chuẩn theo quy định.

"Nhà trường đề nghị các bậc cha mẹ học sinh, các em học sinh và cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức; không suy diễn, phán đoán, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra những nhận định chủ quan tạo sự hoang mang gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, tâm lý thầy cô đang giảng dạy cũng như phụ huynh có con đang học tại trường.

Nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm giáo dục, bảo đảm môi trường học đường an toàn, nghiêm túc và nhân văn", Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết.

Trước đó, trưa cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo, yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường.

"Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan công an trong quá trình giải quyết với quan điểm đảm bảo tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học", Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.

Tối 20-10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ lao tới đánh cô giáo ngay trong lớp học, khi cô đang đứng trên bục giảng. Trong clip, nam sinh dùng tay đấm vào vùng đầu cô giáo rồi tiếp tục đánh bằng tay còn lại. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Một số em hô hoán, can ngăn nam sinh, những em khác chạy lên đỡ cô giáo. Theo phản ánh, cô giáo phải nhập viện sau sự việc.