Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin vụ nam sinh đấm cô giáo trên bục giảng

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Theo báo cáo ban đầu, trong giờ sửa bài kiểm tra, nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) đã có hành vi bạo lực với cô giáo chủ nhiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin vụ nam sinh đấm cô giáo trên bục giảng - Ảnh 1.

Hình ảnh nam sinh đánh cô giáo lan truyền trên mạng - Ảnh chụp màn hình

Trưa 21-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin về vụ việc học sinh có hành vi bạo lực đối với giáo viên tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội).

Nhà trường đã kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám

Theo thông tin từ sở, báo cáo ban đầu của nhà trường cho biết sáng 19-10, trong giờ sửa bài kiểm tra, một nam học sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm

Nhà trường đã kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc.

"Hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định; giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế", trích báo cáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp thăm hỏi, động viên giáo viên. Đồng thời, tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học.

Nhà trường cũng đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh đã phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên giáo viên, yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định tâm lý.

"Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường", Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin.

Đối với học sinh và gia đình, sở yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý và kịp thời hỗ trợ học sinh; quan tâm ổn định tâm lý cho các học sinh chịu ảnh hưởng của vụ việc.

Đối với học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, nhà trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; triển khai biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp.

Hiện Công an xã Nội Bài đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

"Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan công an trong quá trình giải quyết với quan điểm đảm bảo tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học", Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.

Bắt khẩn cấp nam sinh hành hung giáo viên

Trước đó, tối 20-10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bất ngờ lao tới đánh cô giáo ngay trong lớp học, khi cô đang đứng trên bục giảng.

Trong clip, nam sinh dùng tay đấm vào vùng đầu cô giáo rồi tiếp tục đánh bằng tay còn lại. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Một số em hô hoán, can ngăn nam sinh, những em khác chạy lên đỡ cô giáo.

Theo phản ánh, cô giáo phải nhập viện sau sự việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 20-10, đại diện Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết: "Quan điểm của nhà trường là vì tương lai của học sinh, vì sự an toàn của giáo viên, vì việc ổn định học tập của các học sinh khác, chúng tôi chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng".

Sáng 21-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh đấm cô giáo trong tiết toán tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội).

Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin vụ học sinh đấm cô giáo trên bục giảng - Ảnh 2.Bắt khẩn cấp nam sinh đấm cô giáo ngay trên bục giảng ở Hà Nội

Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh nam sinh lao tới đấm vào đầu cô giáo khi cô đang giảng bài tại một trường THPT ở Hà Nội. Hiện công an đã bắt khẩn cấp nam sinh này để điều tra vụ việc.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đánh giáo viên nam sinh đánh cô giáo đấm cô giáo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi bắt khẩn cấp

    Dòng sự kiện: Phòng chống bạo lực học đường

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất