Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa hôm nay - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 26-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cùng 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Lê Thanh Thản 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa dối khách hàng. Thời gian thử thách với ông Thản là 5 năm, tòa tuyên hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Cùng hầu tòa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) cùng bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.

Bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm.

Ông Lê Thanh Thản nhận sai, nói tiền bồi thường "cao quá"

Tại phiên tòa, ngoài trách nhiệm hình sự của ông Lê Thanh Thản và các bị cáo khác, vấn đề được nhiều người mua nhà quan tâm là phương án giải quyết quyền lợi đối với 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo cáo trạng, ông Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công dự án sai quy hoạch được phê duyệt, tự ý tăng diện tích xây dựng, thay đổi công năng và xây thêm cả tòa chung cư CT6C ngoài quy hoạch.

Mặc dù xây dựng sai quy hoạch, chủ đầu tư vẫn quảng cáo không đúng sự thật về tính pháp lý của dự án để bán nhà cho khách hàng. Ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Thản thừa nhận hành vi lừa dối khách hàng song không đồng tình với cách xác định số tiền thu lợi bất chính, cho rằng cần khấu trừ chi phí xây dựng.

Ông Thản cũng khai trong quá trình thi công dự án không có cơ quan chức năng nào đến kiểm tra hay có văn bản yêu cầu tạm đình chỉ thi công.

Ông Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản - Ảnh: GIANG LONG

Về việc khắc phục hậu quả, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cho biết đã nộp 530 tỉ đồng vào tài khoản của cơ quan thi hành án, đồng thời chuẩn bị nhà tại khu đô thị Thanh Hà để bố trí cho những khách hàng có nhu cầu chuyển đến.

Quá trình tranh luận, ông Thản và các luật sư dành nhiều thời gian trình bày quan điểm về phương án bồi thường cho người mua nhà.

Theo kết luận định giá tài sản, 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ có tổng giá trị hơn 2.047 tỉ đồng.

Tự bào chữa tại tòa, ông Thản không có ý kiến về mức án viện kiểm sát đề nghị, song cho rằng số tiền phải bồi thường là "cao quá".

Các luật sư của ông Thản cũng đưa ra những tài liệu khảo sát giá bất động sản, đề nghị xem xét lại kết quả định giá. Phía bào chữa cho rằng việc lấy giá những căn hộ đã được cấp sổ đỏ để định giá các căn hộ chưa có sổ là bất lợi cho bị cáo.

Người mua nhà mong được bảo đảm quyền lợi sau 13 năm mòn mỏi chờ sổ đỏ

Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát xác định hành vi của ông Lê Thanh Thản đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế.

Cơ quan công tố cũng ghi nhận việc bị cáo đã nộp một khoản tiền lớn để khắc phục hậu quả và có phương án giải quyết quyền lợi cho người mua nhà.

Đối với tranh luận về giá trị tài sản, viện kiểm sát cho rằng kết luận định giá có căn cứ pháp luật, được thực hiện trên cơ sở khảo sát giá bất động sản và các giao dịch thực tế trên thị trường.

Đại diện viện kiểm sát tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Đại diện viện kiểm sát phân tích khi bỏ tiền mua nhà, khách hàng mong muốn được sở hữu một căn hộ hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ. Việc các căn hộ không được cấp sổ đỏ xuất phát từ sai phạm của chủ đầu tư.

Do đó không thể lấy chính tình trạng pháp lý của những căn hộ xây dựng sai phạm làm căn cứ giảm giá trị bồi thường cho người mua nhà.

Tham gia tranh luận tại tòa, một số bị hại kể về những khó khăn suốt hơn một thập niên sống trong những căn hộ không có sổ đỏ.

Trước quan điểm của phía bào chữa cho rằng mức định giá căn hộ quá cao, có bị hại đề nghị các luật sư đồng cảm với những thiệt thòi mà người dân phải chịu đựng suốt 13 năm qua.

Những người thuộc diện phải di dời mong sớm nhận được tiền bồi thường để tìm nơi ở mới. Trong khi đó những cư dân được xem xét tiếp tục ở lại mong chủ đầu tư hoàn thành các nghĩa vụ, để họ được cấp sổ đỏ.

Ông Lê Thanh Thản thừa nhận lừa dối nhưng xin cơ hội sửa sai, chiều nay tuyên án Sau hai ngày xét xử và một tuần nghị án, chiều nay (26-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án ông Lê Thanh Thản cùng 5 cựu cán bộ trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng. Trước đó, viện kiểm sát đề nghị cho cả 6 bị cáo hưởng án treo.



