Ông Lê Thanh Thản cùng các bị hại rời tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Hôm nay (20-11), hội đồng xét xử vụ án liên quan "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản cùng 5 cựu cán bộ đang trong thời gian nghị án kéo dài, sau khi kết thúc phần tranh luận tối hôm qua (19-11). Tòa dự kiến tuyên án lúc 14h ngày 26-11.

Trước khi hội đồng xét xử bước vào nghị án, luật sư bảo vệ quyền lợi cho hơn 100 bị hại cùng những người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng đã đưa ra quan điểm tranh luận về trách nhiệm của chủ đầu tư, phương án bồi thường và quyền lợi của những cư dân phải di dời.

Một nam bị hại đang sinh sống tại tầng 2 tòa CT6C đã trực tiếp phản bác quan điểm của phía bào chữa cho ông Lê Thanh Thản về mức định giá căn hộ theo giá thị trường.

Theo người này, khi mua căn hộ, gia đình đã xác định đó là nơi gắn bó, sinh sống cả đời. Thế nhưng sau 13 năm, họ không những chưa được cấp sổ đỏ mà còn thuộc nhóm phải di dời để khắc phục những sai phạm của chủ đầu tư.

"Nếu luật sư của bị cáo có sự đồng cảm với nỗi khổ của người dân trong hơn 13 năm qua thì có lẽ không nên đưa ra câu hỏi rằng mức định giá này là cao", nam bị hại trình bày.

Luật sư đưa giá 38-40 triệu đồng/m², bị hại phản bác

Trong phần bào chữa cho ông Lê Thanh Thản, luật sư đặt vấn đề về căn cứ định giá 519 căn hộ, nhà ở không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo tài liệu luật sư cung cấp cho hội đồng xét xử, giá căn hộ tại khu vực này khoảng 38-40 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với mức giá được đơn vị tư vấn khảo sát phục vụ định giá.

Cụ thể, đơn vị tư vấn thu thập 11 thông tin chào bán với giá bình quân khoảng 56 triệu đồng/m². Qua xác minh 18 giao dịch thực tế, giá bình quân khoảng 53 triệu đồng/m². Từ đó, ba giao dịch có đặc điểm tương đồng được lựa chọn làm căn cứ so sánh.

Ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Phía bào chữa cho rằng việc lấy giá căn hộ đã được cấp sổ đỏ để định giá những căn chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là bất lợi cho bị cáo, đề nghị tòa xem xét lại.

Bản thân ông Thản trong phần tự bào chữa cũng nhận xét mức bồi thường theo giá thị trường hiện nay "cao quá".

Tranh luận về vấn đề này, nam cư dân tầng 2 CT6C cho rằng phía bào chữa chưa đánh giá đầy đủ những thiệt thòi mà người dân phải gánh chịu.

Theo ông, việc buộc phải rời khỏi căn hộ đã sinh sống ổn định hơn chục năm gây xáo trộn lớn đối với gia đình.

Người dân phải tìm kiếm chỗ ở mới, bố trí lại sinh hoạt, thiết kế nội thất, đồng thời đối diện những bất lợi về công việc, đi lại và nhiều vấn đề khác.

"Việc phải di dời là một thiệt thòi vô cùng đau đớn với người dân chúng tôi", nam bị hại nói.

Ông còn nhắc đến những khó khăn kéo dài suốt 13 năm vì căn hộ chưa có sổ đỏ. Theo lời người này, gia đình không thể hoàn tất thủ tục cư trú như mong muốn, con cái phải học trái tuyến, trong khi những cơ hội sử dụng tài sản để đầu tư, kinh doanh, cải thiện cuộc sống cũng bị ảnh hưởng.

Chưa kể người dân phải dành nhiều thời gian theo đuổi vụ án qua các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử.

Vì vậy, nam bị hại đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm của viện kiểm sát về việc hoàn trả tiền mua nhà và bồi thường phần chênh lệch theo giá thị trường.

Theo ông, điều người dân mong mỏi hiện nay là sớm được nhận tiền để tự tìm kiếm nơi ở mới, ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình.

"Được ở lại không có nghĩa người dân hạnh phúc nhờ chủ đầu tư"

Cùng quan điểm, luật sư bảo vệ quyền lợi cho hơn 100 bị hại dành nhiều thời gian phản bác lập luận từ phía bào chữa cho ông Lê Thanh Thản rằng bị cáo không có ý thức lừa dối khách hàng ngay từ đầu.

Luật sư cho rằng phần lớn người mua nhà tại dự án không phải những người có thu nhập cao. Họ dành dụm tiền bạc với mong muốn có nơi ăn chốn ở, an cư lạc nghiệp.

Người dân tin tưởng quảng cáo của chủ đầu tư rằng dự án có đầy đủ pháp lý, được phê duyệt quy hoạch và hợp đồng thể hiện trách nhiệm hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nên mới quyết định mua nhà.

Các luật sư tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Thế nhưng, theo luật sư, trong quá trình xây dựng, bán căn hộ và bàn giao cho cư dân, chủ đầu tư không thông báo cho người mua biết tòa CT6C được xây dựng ngoài quy hoạch.

Khi vụ án bị khởi tố, những sai phạm được làm rõ, cư dân bắt đầu phải đối diện nguy cơ mất nơi ở đã gắn bó nhiều năm.

"Làm sao có thể yên tâm làm ăn khi mà chưa biết được số phận về tài sản duy nhất của bản thân mình, gia đình mình rồi sẽ bị xử lý ra sao", luật sư đặt vấn đề.

Theo người bảo vệ quyền lợi các bị hại, đã có những thời điểm cả luật sư lẫn cư dân "rơi vào tuyệt vọng" vì không biết rồi đây căn hộ của mình sẽ được xử lý thế nào.

Việc HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết 96 về cơ chế đặc thù xử lý các công trình vi phạm mở ra cơ hội cho phần lớn cư dân được tiếp tục sinh sống tại chỗ.

Tuy nhiên, luật sư không đồng tình với quan điểm cho rằng việc được ở lại đồng nghĩa người dân hài lòng với chất lượng công trình, hạnh phúc vì chủ đầu tư đã hoàn thành trách nhiệm.

Theo luật sư, mong muốn được ở lại trước hết xuất phát từ việc cư dân không muốn thay đổi nơi ăn chốn ở, công việc, trường học của con cái và nếp sinh hoạt đã hình thành hơn 10 năm.

Nếu phải chuyển đi, người dân cũng chưa biết nơi ở mới sẽ có điều kiện sinh hoạt, đi lại và tình trạng pháp lý ra sao.

Đặc biệt, luật sư nhấn mạnh việc nhiều căn hộ được xem xét tồn tại là kết quả từ chủ trương, chính sách tháo gỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không phải thành quả riêng của chủ đầu tư.

Cư dân ở lại mong sớm được cấp sổ đỏ

Theo phương án xử lý được UBND TP Hà Nội phê duyệt, tại dự án CT6 Kiến Hưng có 125 căn hộ chung cư và 10 nhà thấp tầng phải di dời để khắc phục sai phạm.

Luật sư cho biết trong nhóm bị hại mình bảo vệ, hiện có 6 người thuộc diện phải di dời.

Dù chỉ còn 6 trường hợp, theo luật sư, đó vẫn là 6 gia đình với những hoàn cảnh, tâm trạng và nỗi lo riêng khi phải rời khỏi nơi sinh sống lâu năm.

Các bị hại rời tòa sau phiên xử - Ảnh: NAM TRẦN

Đối với các căn hộ được phép tồn tại có điều kiện, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho người dân tiếp tục ở lại, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ để cư dân được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Riêng những người phải di dời, luật sư đề nghị Công ty Bemes hoàn trả số tiền mua nhà ban đầu và ông Lê Thanh Thản liên đới bồi thường phần chênh lệch theo kết luận định giá.

Theo phương án viện kiểm sát đề nghị, tổng hai khoản tiền người dân được nhận sẽ tương đương giá thị trường của căn nhà tại thời điểm xét xử.