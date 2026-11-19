Ông Lê Thanh Thản tại phiên tòa ngày 19-11 - Ảnh: GIANG LONG

Trong phần tranh luận tại phiên tòa chiều tối 19-11, việc định giá 519 căn hộ, nhà ở không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng của ông Lê Thanh Thản trở thành một trong những nội dung được luật sư và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) tập trung đối đáp.

Trước đó ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) cho rằng mức bồi thường theo kết quả định giá hiện nay "cao quá", đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại.

Trong phần bào chữa, luật sư tiếp tục đặt vấn đề vì sao những căn hộ chưa được cấp sổ đỏ do sai phạm xây dựng lại được định giá bằng những căn hộ đã có đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Luật sư đưa giá 38-40 triệu đồng/m², VKS bảo vệ kết quả định giá

Phía bào chữa cho biết đã gửi tài liệu đến hội đồng xét xử, trong đó đưa ra mức giá căn hộ khoảng 38-40 triệu đồng/m², thấp hơn đáng kể so với những thông tin giao dịch, chào bán được đơn vị tư vấn sử dụng trong quá trình định giá.

Theo luật sư, việc xác định giá trị tài sản có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến trách nhiệm bồi thường của bị cáo, đồng thời phải bảo đảm quyền lợi của cả chủ đầu tư và khách hàng.

Theo kết quả được công bố tại tòa, đơn vị tư vấn đã thu thập hơn 1.000 thông tin về giá bất động sản tại khu vực CT6 Kiến Hưng trong hai năm qua.

Từ 11 thông tin chào bán, mức giá trung bình được ghi nhận vào tháng 5-2026 khoảng 56 triệu đồng/m².

Tuy nhiên đơn vị tư vấn không chỉ căn cứ vào giá chào bán, mà tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố để xác minh giá giao dịch thực tế.

Qua làm việc trực tiếp với những người mua nhà, tư vấn viên thu thập được 18 thông tin giao dịch, với mức giá trung bình 53 triệu đồng/m².

Từ đó ba giao dịch phù hợp về thời điểm, đặc điểm căn hộ được lựa chọn để so sánh, xác định giá trị từng tài sản.

Các căn hộ được sử dụng làm tài sản so sánh đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, trong khi 519 căn hộ, nhà ở cần định giá lại chưa có sổ đỏ. Đây chính là vấn đề phía bào chữa cho rằng cần xem xét lại.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Đối đáp lập luận trên, nữ kiểm sát viên khẳng định Hội đồng định giá đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Báo cáo thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và kết luận định giá đều có căn cứ.

Theo đại diện viện kiểm sát, tình trạng 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ hiện nay chính là hậu quả trực tiếp từ hành vi lừa dối khách hàng của ông Lê Thanh Thản.

Khi quảng cáo, ký hợp đồng và nhận tiền của người mua nhà, ông Thản đã cam kết dự án được phê duyệt, xây dựng đúng quy hoạch, thiết kế tuân thủ quy định pháp luật.

Giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng và chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ người mua làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.

"Người dân đã thanh toán 100% giá trị để mua một tài sản hợp pháp, có sổ đỏ, chứ không phải bỏ tiền ra để mua một căn hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu", nữ kiểm sát viên nhấn mạnh.

Theo cơ quan công tố, người mua nhà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán nhưng chủ đầu tư không giao được tài sản đúng như cam kết.

Việc căn hộ không được cấp sổ đỏ, thậm chí một số trường hợp phải di dời, là hậu quả mà chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm khắc phục.

Vì vậy, viện kiểm sát cho rằng những người mua nhà thuộc trường hợp phải di dời "phải được bồi thường bằng giá trị tương đương căn hộ hợp pháp, có sổ đỏ trên thị trường".

Nữ kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Theo kết luận định giá ngày 10-7-2026, tổng giá trị 519 căn hộ, nhà ở không được cấp sổ đỏ tại CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỉ đồng.

Trong đó 506 căn hộ chung cư được định giá hơn 1.856 tỉ đồng, còn 13 căn nhà liền kề hơn 191 tỉ đồng.

VKS: Nghị quyết 96 không xóa bỏ hành vi phạm tội

Không chỉ tranh luận về giá trị tài sản, luật sư còn đề nghị xem xét lại số lượng bị hại trong vụ án.

Theo phía bào chữa, ông Thản đã thừa nhận sai phạm trong xây dựng, tích cực phối hợp giải quyết hậu quả và đưa ra nhiều phương án bảo đảm quyền lợi cho khách hàng từ khi vụ án được khởi tố.

Luật sư cho rằng ranh giới giữa sai phạm trong kinh doanh và hành vi lừa dối khách hàng cần được đánh giá thận trọng.

Đặc biệt, sau khi Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ban hành Nghị quyết 96 về cơ chế đặc thù xử lý những công trình vi phạm, nhiều căn hộ tại CT6 Kiến Hưng được xem xét tiếp tục tồn tại, không phải di dời.

Phía bào chữa lập luận chỉ còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc. Từ đó luật sư cho rằng cần đánh giá lại số lượng 519 người được xác định là bị hại.

Ông Lê Thanh Thản (bìa trái) cùng các bị cáo tại phiên tòa ngày 19-11 - Ảnh: GIANG LONG

Đối đáp, đại diện viện kiểm sát khẳng định kết quả điều tra xác định dự án CT6 Kiến Hưng được ông Thản chỉ đạo xây dựng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Dù vậy, bị cáo vẫn đưa thông tin không đúng sự thật về tính pháp lý của dự án để quảng cáo, bán căn hộ, khiến khách hàng tin tưởng ký hợp đồng và thanh toán tiền.

Theo nữ kiểm sát viên, hành vi lừa dối khách hàng đã hoàn thành ngay từ thời điểm bị cáo quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, ký hợp đồng bán nhà và nhận tiền của 519 khách hàng.

Về Nghị quyết 96, đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh đây là cơ chế đặc thù cho phép phần lớn căn hộ được tồn tại nhằm tháo gỡ vướng mắc, ổn định đời sống dân cư, bảo đảm an sinh xã hội, "chứ không phải xóa bỏ hành vi phạm tội" đã xảy ra.

Mặt khác, với những căn hộ được phép tồn tại, chủ đầu tư vẫn phải hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước để người dân được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Vì vậy viện kiểm sát giữ quan điểm 519 khách hàng mua những căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ đều đã bị thiệt hại do hành vi phạm tội của ông Thản, không có căn cứ giảm số lượng bị hại như đề nghị của luật sư.

Vì sao ông Lê Thanh Thản không được trừ chi phí xây dựng khỏi 531 tỉ đồng?

Một nội dung khác được phía bào chữa đặt ra là cách xác định số tiền thu lợi bất chính của ông Thản.

Luật sư cho rằng việc xác định bị cáo thu lợi hơn 531 tỉ đồng nhưng không trừ các khoản đầu tư xây dựng là bất lợi cho bị cáo.

Đáp lại, nữ kiểm sát viên cho biết kết quả điều tra chỉ có căn cứ khấu trừ khoản thuế giá trị gia tăng mà Công ty Bemes đã kê khai, nộp khi bán nhà cho các bị hại. Khoản này đã được đối trừ trong cáo trạng.

Đối với hơn 67 tỉ đồng Công ty Bemes nộp vào Kho bạc Nhà nước quận Hà Đông, doanh nghiệp kê khai là tiền sử dụng đất dự án CT6 Kiến Hưng, viện kiểm sát dẫn kết luận giám định tư pháp của cơ quan thuế.

Theo đó, không có cơ sở xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại dự án theo quy định pháp luật, nên không có căn cứ đối trừ khoản tiền này vào số thu lợi bất chính.

Các bị hại tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Đối với khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 1% đã nộp tại cơ quan thuế, viện kiểm sát cho rằng đây mới là khoản thuế tạm tính, nên cũng không đủ căn cứ khấu trừ.

Riêng chi phí đầu tư xây dựng dự án, nữ kiểm sát viên nêu quan điểm ông Thản đã chỉ đạo xây dựng công trình sai quy hoạch, do đó những khoản chi này không được coi là chi phí hợp pháp để khấu trừ vào tiền thu lợi bất chính.

Từ đó cơ quan công tố giữ nguyên quan điểm, xác định ông Thản thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng.

Liên quan đề nghị của ông Thản xin nộp 50% tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước và xin chuyển các căn hộ phải di dời sang hình thức cho thuê, viện kiểm sát cho rằng những nội dung này không thuộc phạm vi xét xử vụ án.

Ông Lê Thanh Thản bị đề nghị 30-36 tháng tù cho hưởng án treo Viện kiểm sát đã công bố bản luận tội đề nghị mức án với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. "Đại gia điếu cày" bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch, bán 519 căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng.



