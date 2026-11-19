Ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo tại phiên tòa ngày 19-11 - Ảnh: GIANG LONG

Tối 19-11, sau khi kết thúc phần tranh luận, đối đáp tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, Tòa án nhân dân TP Hà Nội dành thời gian cho ông Lê Thanh Thản cùng 5 cựu cán bộ nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử bước vào nghị án.

Được nói lời sau cùng, ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh), người được biết đến với biệt danh "đại gia điếu cày", chỉ gửi lời cảm ơn hội đồng xét xử và cho biết "không có ý kiến gì".

Trước đó, trong phần tự bào chữa, ông Thản cho biết không có ý kiến về trách nhiệm hình sự mà viện kiểm sát đề nghị, song cho rằng nghĩa vụ bồi thường theo giá thị trường hiện nay là "cao quá".

Bị cáo cũng đề nghị xem xét phương án chuyển những căn hộ xây dựng sai công năng tại dự án CT6 Kiến Hưng sang hình thức cho thuê, thay vì hoàn trả công năng như quy hoạch ban đầu.

Khác với phần trình bày ngắn gọn của ông Thản, một số cựu cán bộ cùng hầu tòa dành lời nói sau cùng để giãi bày hoàn cảnh gia đình, quá trình công tác và đề nghị hội đồng xét xử xem xét trách nhiệm hình sự.

"Chưa bao giờ nghĩ có ngày phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo"

Đáng chú ý, khi được nói lời sau cùng, ông Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), cầm theo giấy để đọc phần trình bày đã chuẩn bị.

Ông Năm cho biết trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bản thân đã cố gắng khai báo trung thực những vấn đề liên quan, đồng thời cung cấp các tài liệu, chứng cứ phục vụ việc giải quyết vụ án.

Nhắc lại gần 40 năm công tác, cựu chánh thanh tra nói bản thân luôn nỗ lực thực hiện công việc được giao. Việc phải đứng trước hội đồng xét xử với tư cách bị cáo là điều ông chưa từng nghĩ tới.

"Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi phải đứng trước hội đồng xét xử với tư cách bị cáo như ngày hôm nay", ông Năm trình bày.

Bị cáo Nguyễn Văn Năm cầm giấy trình bày lời nói sau cùng tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo bị cáo, đây là điều rất đau lòng đối với một người đã dành gần 40 năm làm công chức, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, ông Năm cũng thừa nhận không ai có thể hoàn hảo trong suốt quá trình công tác.

"Nhân vô thập toàn", bị cáo nói và cho biết không dám khẳng định bản thân chưa từng có những thiếu sót, hạn chế trong công việc.

Dù vậy, ông Năm mong hội đồng xét xử cân nhắc tính chất, mức độ những thiếu sót của mình, bởi theo bị cáo, các sai sót chưa đến mức phải xử lý hình sự.

Cựu chánh thanh tra cũng nhắc đến hoàn cảnh gia đình hiện nay. Theo lời bị cáo, ông đang phải chăm sóc mẹ già 92 tuổi, trong khi vợ sức khỏe yếu, mắc ung thư thận.

Ông đề nghị hội đồng xét xử xem xét toàn diện bối cảnh xảy ra vụ án, điều kiện công tác và hoàn cảnh gia đình để có phán quyết phù hợp.

Trước đó, trong phần xét hỏi và tự bào chữa, ông Năm nhiều lần đề nghị được miễn trách nhiệm hình sự, cho rằng những thiếu sót trong quá trình thực hiện công vụ chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người nhận thiếu sót, người mong được khoan hồng để trở về với gia đình

Cũng trong phần nói lời sau cùng, ông Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) gửi lời cảm ơn hội đồng xét xử.

Ông Hưng đề nghị tòa quan tâm xem xét các tình tiết giảm nhẹ liên quan đến điều kiện, hoàn cảnh cá nhân của bị cáo.

Trước đó, khi trả lời xét hỏi, cựu chủ tịch phường nhiều lần cho rằng địa phương không được giao nhiệm vụ cụ thể kiểm tra dự án CT6 Kiến Hưng. Ông khai đã phân công cán bộ đến công trường nhưng không thể vào kiểm tra do đơn vị thi công không hợp tác.

Ông Hưng cũng từng bày tỏ quan điểm cho rằng mình bị truy tố "không đúng người", đề nghị hội đồng xét xử xem xét khách quan trách nhiệm của bản thân.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Đến lượt ông Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), bị cáo này cho biết đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong vụ án.

Ông Uyển mong hội đồng xét xử xem xét, khoan hồng để bản thân có thời gian ở bên gia đình và tiếp tục thực hiện những công việc khác.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) thừa nhận những thiếu sót của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Bằng cho biết nhất trí với nội dung luận tội của viện kiểm sát, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho mình được hưởng chính sách khoan hồng.

Người cuối cùng trong nhóm cựu cán bộ trình bày là ông Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Ông Quân đề nghị hội đồng xét xử và viện kiểm sát cân nhắc tình hình thực tế, phạm vi công việc được phân công tại thời điểm xảy ra vụ án.

Theo bị cáo, trong quá trình công tác, bản thân luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao và mong hội đồng xét xử xem xét những nội dung này khi đưa ra phán quyết.

Sau khi nghe lời nói sau cùng của các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần tranh tụng, bước vào nghị án kéo dài.

Tòa dự kiến tuyên án lúc 14h ngày 26-11.

Trước đó, Viện kiểm sát luận tội đề nghị tuyên phạt ông Lê Thanh Thản từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa dối khách hàng, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Đối với 5 cựu cán bộ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, viện kiểm sát đề nghị các ông Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Văn Năm mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng ông Vương Đăng Quân bị đề nghị 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng do Công ty Bemes làm chủ đầu tư đã được xây dựng sai quy hoạch, trong đó có việc tự ý chuyển đổi công năng và xây thêm cả tòa chung cư CT6C ngoài quy hoạch được phê duyệt. Cơ quan truy tố xác định có 519 căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng. Viện kiểm sát đánh giá ông Thản là người chịu trách nhiệm chính về những sai phạm xảy ra tại dự án. Nhóm cựu cán bộ bị xác định thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm xây dựng, gián tiếp gây hậu quả cho người mua nhà.