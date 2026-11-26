Ông Lê Thanh Thản đến tòa trên xe riêng trong buổi đầu khai mạc - Ảnh: NAM TRẦN

Theo kế hoạch, 14h chiều nay, hội đồng xét xử sẽ tuyên án sơ thẩm đối với ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội lừa dối khách hàng.

Cùng hầu tòa với ông Thản có 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ), bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa được mở từ ngày 18-11, kết thúc phần tranh luận và đối đáp vào tối 19-11, sau đó hội đồng xét xử bước vào nghị án kéo dài.

Ông Lê Thanh Thản thừa nhận lừa dối khách hàng nhưng xin cơ hội sửa sai

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng do Công ty Bemes làm chủ đầu tư được phê duyệt quy hoạch năm 2008 gồm hai tòa cao tầng CT6A và CT6B. Trong đó CT6A có 231 căn hộ, còn CT6B được quy hoạch làm khách sạn.

Tuy nhiên, ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích, chiều cao, thay đổi công năng công trình và xây thêm cả tòa chung cư CT6C ngoài quy hoạch.

Dù dự án có nhiều sai phạm, ông Thản vẫn quảng cáo không đúng sự thật về tính pháp lý của công trình để bán nhà cho khách hàng.

Hậu quả 519 căn nhà không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, riêng tòa CT6C có 437 căn. Ông Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, ông Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi lừa dối khách hàng nhưng không đồng tình với cách xác định số tiền thu lợi bất chính, cho rằng cần khấu trừ chi phí xây dựng.

Ông Lê Thanh Thản trả lời xét hỏi tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Ông Thản khai trong suốt quá trình thi công từ năm 2010 - 2013 không có cơ quan chức năng nào đến kiểm tra, cũng không có văn bản yêu cầu tạm đình chỉ thi công.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, khai cấp dưới từng báo cáo không thể vào công trường kiểm tra. Ông Hưng cho biết đã phản ánh sự việc lên UBND quận Hà Đông.

Cựu chủ tịch phường cho rằng mình không được giao nhiệm vụ kiểm tra dự án. Tuy nhiên, chủ tọa nhấn mạnh quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng là trách nhiệm thường xuyên của chính quyền địa phương.

Về phương án khắc phục hậu quả, ông Thản cho biết đã nộp 530 tỉ đồng vào tài khoản thi hành án, đồng thời chuẩn bị nhà tại khu đô thị Thanh Hà để bố trí cho những khách hàng có nhu cầu chuyển đến.

Ông Thản gửi lời xin lỗi người mua nhà, mong được tạo cơ hội khắc phục sai phạm.

Tranh luận số tiền bồi thường

Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt ông Lê Thanh Thản 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bốn bị cáo Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng và Nguyễn Văn Năm bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù. Riêng bị cáo Vương Đăng Quân bị đề nghị 18-24 tháng tù. Cả 5 bị cáo đều được đề nghị hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, viện kiểm sát đề nghị Công ty Bemes hoàn trả tiền mua nhà theo hợp đồng cho những bị hại thuộc diện phải trả lại nhà. Ông Thản phải cùng doanh nghiệp bồi thường khoản chênh lệch giữa giá mua và giá trị căn nhà trên thị trường hiện nay.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo kết luận định giá tài sản, 519 căn nhà không được cấp sổ đỏ có tổng giá trị hơn 2.047 tỉ đồng.

Tự bào chữa tại tòa, ông Thản không có ý kiến về mức án viện kiểm sát đề nghị nhưng cho rằng số tiền phải bồi thường là "cao quá".

Bị cáo cũng đề nghị cho chuyển những căn hộ xây dựng sai công năng sang hình thức cho thuê thay vì hoàn trả công năng theo quy hoạch ban đầu.

Luật sư của ông Thản đưa ra tài liệu xác định giá căn hộ khoảng 38-40 triệu đồng/m², cho rằng việc sử dụng giá nhà đã có sổ đỏ để định giá những căn chưa được cấp sổ là bất lợi cho bị cáo.

Viện kiểm sát: Người dân phải được bồi thường tương xứng

Đối đáp với phía bào chữa, đại diện viện kiểm sát khẳng định kết luận định giá có căn cứ pháp luật.

Đơn vị tư vấn đã khảo sát hơn 1.000 thông tin bất động sản, xác minh 18 giao dịch thực tế với mức giá bình quân khoảng 53 triệu đồng/m², sau đó lựa chọn những giao dịch tương đồng để định giá.

Theo nữ kiểm sát viên, khách hàng bỏ tiền mua nhà với kỳ vọng được sở hữu tài sản hợp pháp. Việc nhà không có sổ đỏ bắt nguồn từ sai phạm của chủ đầu tư, do đó không thể lấy tình trạng pháp lý này làm căn cứ giảm giá trị bồi thường cho người dân.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Phía bào chữa còn lập luận hiện chỉ còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc, từ đó đề nghị xem xét lại số lượng bị hại.

Tuy nhiên, viện kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội đã hoàn thành khi ông Thản đưa thông tin gian dối, ký hợp đồng và nhận tiền của khách hàng.

Việc HĐND TP Hà Nội ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù cho phép nhiều căn hộ được tiếp tục tồn tại nhằm ổn định đời sống người dân, không làm mất đi trách nhiệm hình sự đối với sai phạm trước đó.

Tham gia tranh luận, một cư dân tòa CT6C nhắc đến những thiệt thòi suốt 13 năm sống trong căn hộ không có sổ đỏ, từ khó khăn về thủ tục cư trú, việc học hành của con cái đến nguy cơ phải chuyển nơi ở.

Người này đề nghị tòa chấp nhận phương án bồi thường của viện kiểm sát để người dân sớm nhận tiền, tìm chỗ ở mới.