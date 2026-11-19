Các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo chụp hình lưu niệm với các tác giả đoạt giải cuộc thi viết "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM 2026" - Ảnh: BTC cung cấp



Lễ trao giải cuộc thi viết "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM 2026" diễn ra nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo TP.HCM.

Theo đó, Báo điện tử Tuổi Trẻ có 3 tác phẩm đoạt giải năm nay, bao gồm:

Loạt bài "Homeschooling trá hình" của tác giả Thảo Thương, đoạt giải nhất.

Loạt bài "Giáo dục TP.HCM thời kỳ đổi mới" của tác giả Hoàng Hương - Thanh Hiệp, đoạt giải khuyến khích.

Loạt bài "TP.HCM tăng tốc hội nhập giáo dục" của tác giả Hoàng Hương - Duyên Phan, đoạt giải khuyến khích.

Hai giải nhì được trao cho loạt bài "Quy trình bữa ăn bán trú, lỗ hổng nhìn từ các sự cố an toàn thực phẩm" của nhóm tác giả Thúy Hằng, Tuệ Nguyễn của Báo Thanh Niên và tuyến bài về ứng dụng AI trong giáo dục của nhóm phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 3 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các tác giả.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM - thông tin có tổng cộng 69 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình đăng ký tham gia cuộc thi.

Bà Lý Việt Trung - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM - cho biết cuộc thi viết "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM" lần thứ 4, năm 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một giải thưởng báo chí chuyên đề, góp phần động viên đội ngũ những người làm báo quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời tạo thêm một diễn đàn để những vấn đề của ngành giáo dục được nhìn nhận từ nhiều góc độ, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm xã hội.

"Điều đáng quý là các tác phẩm có chất lượng tốt đã cho thấy báo chí không đứng ngoài quá trình đổi mới giáo dục. Bằng sự quan sát độc lập, khả năng phát hiện vấn đề, tinh thần phản biện và trách nhiệm với công chúng, báo chí có thể góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực trong nhà trường và trong công tác quản lý giáo dục.

Một nền giáo dục phát triển cần được ghi nhận những thành tựu, nhưng cũng cần được nhìn nhận trung thực về những hạn chế. Một môi trường giáo dục lành mạnh cần những câu chuyện đẹp để nuôi dưỡng niềm tin, nhưng cũng cần những tiếng nói phản biện có trách nhiệm để kịp thời phát hiện và khắc phục bất cập.

Báo chí đồng hành với giáo dục không có nghĩa chỉ nói về những điều tốt đẹp. Sự đồng hành có trách nhiệm còn thể hiện ở việc dám đặt câu hỏi, dám chỉ ra những vấn đề cần thay đổi và kiên trì bảo vệ những giá trị cốt lõi của giáo dục, trước hết là quyền lợi của người học.

Đó cũng là tinh thần cần tiếp tục được phát huy từ cuộc thi viết năm sau" - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM chia sẻ.