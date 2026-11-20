Thầy giáo Lê Hoàng Phong - học giả Chevening tại Đại học Oxford, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tổ chức giáo dục và đào tạo Your-E Organization - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhìn lại hành trình từ một đứa trẻ mồ côi đến nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Your-E Organization, Lê Hoàng Phong dành lời tri ân đầu tiên cho các mẹ, các dì và đội ngũ nhân viên giáo dục tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp, cùng hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Với anh, tình yêu thương và sự chăm sóc thầm lặng ấy là điểm tựa đầu đời, giúp cậu bé không cha không mẹ vượt qua nghịch cảnh để trưởng thành.

Từng có cơ hội theo học tại các đại học thuộc nhóm Ivy League của Mỹ, nhưng anh chọn chương trình học ngắn hơn để sớm trở về Việt Nam, tiếp tục trao cơ hội và niềm tin cho những học trò có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ vàng bán vội và niềm tin của người mẹ chưa học hết cấp 2

Anh Lê Hoàng Phong bên mẹ Hạnh - người mẹ nuôi tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp đã luôn tin tưởng giáo dục có thể thay đổi cuộc đời và tìm mọi cách trao quyền cho hành trình học tập của anh - Ảnh: NVCC

Ít ai biết hành trình chinh phục tiếng Anh để bước ra thế giới của học giả Oxford bắt đầu từ một buổi chiều năm 2012. Khi ấy, Hoàng Phong là sinh viên năm hai Trường đại học Sư phạm TP.HCM, mong muốn học thêm tiếng Anh để mở rộng cơ hội việc làm. Tuy nhiên học phí khóa học ba tháng là 3,9 triệu đồng, số tiền quá lớn so với hoàn cảnh của anh.

Không có sẵn tiền, mẹ Hạnh - người mẹ nuôi của anh ở làng trẻ - đã chở anh từ Gò Vấp về quê ở Củ Chi để hỏi mượn em gái ruột. Người dì cũng không dư dả, liền chở anh trên chiếc xe đạp ra chợ bán một chỉ vàng để anh kịp đóng tiền cho lớp học tiếng Anh đầu tiên.

"Cho dù mẹ tôi là một người không học hết cấp 2 sau chiến tranh, nhưng mẹ tôi luôn có một niềm tin là giáo dục có thể thay đổi cuộc đời. Và cho dù chúng tôi đang ở trong trại trẻ mồ côi và mẹ phải chăm sóc rất nhiều con cùng lúc, mẹ luôn tìm mọi cách để có thể trao quyền cho hành trình giáo dục của tôi", thầy Lê Hoàng Phong xúc động nhớ lại.

Những năm tháng trưởng thành trong làng trẻ cũng rèn cho anh thứ nội lực đặc biệt. Anh thừa nhận có những ngày khó khăn bủa vây khiến động lực gần như cạn kiệt. Mẹ Hạnh đã mất, nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt của mẹ, đôi bàn tay sần sùi của các dì quanh năm tất bật trong căn bếp làng trẻ để lo từng bữa ăn cho đàn con, anh lại tự nhắc mình không được phép buông xuôi.

Từ bỏ học bổng Ivy League để trở về đóng góp cho giáo dục nước nhà

Trước khi du học, giai đoạn 2017 - 2019, anh từng đứng lớp tại hai trường công lập vùng biên giới là THCS Bàu Năng và THCS Chà Là (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cũ) qua chương trình Giảng dạy vì Việt Nam - Ảnh: NVCC

Thời sinh viên ngành quốc tế học, Lê Hoàng Phong từng mong muốn trở thành thông dịch viên để có cơ hội khám phá thế giới.

Tuy nhiên giai đoạn 2017-2019, anh tham gia chương trình Giảng dạy vì Việt Nam, đứng lớp tại hai trường công lập vùng biên giới huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh cũ) là THCS Bàu Năng và THCS Chà Là.

Những ngày đứng lớp nơi vùng sâu đã làm thay đổi hướng đi của anh. Nhìn ánh mắt, nụ cười và nghị lực vượt khó của học trò vùng biên, anh nhận ra tình yêu với nghề giáo và tin vào sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi cuộc đời mỗi người.

Sau thời gian giảng dạy tại Tây Ninh, Hoàng Phong lần lượt nhận các chương trình hỗ trợ nghiên cứu của Bộ Ngoại giao Mỹ, học bổng nghiên cứu tại Đại học Harvard và cơ hội trở thành học giả tại UCL, Đại học Oxford (Anh).

Lê Hoàng Phong trong lễ phục học thuật truyền thống rạng rỡ tham dự lễ nhập học (matriculation) tại Đại học Oxford (Anh) hồi tháng 10-2026 - Ảnh: NVCC

Năm 2025, anh trúng tuyển và nhận học bổng thạc sĩ giáo dục tại nhiều đại học hàng đầu thế giới, kể cả các trường thuộc nhóm Ivy League của Mỹ như Đại học Pennsylvania (UPenn). Tuy nhiên, anh quyết định từ chối lộ trình học thạc sĩ, rồi tiến sĩ kéo dài nhiều năm tại Mỹ, để chọn học bổng Chevening - chương trình thạc sĩ một năm tại Anh kèm cam kết trở về Việt Nam cống hiến ít nhất hai năm.

"Thật sự tôi chỉ muốn học một chương trình ngắn hạn trong vòng một năm để có thể quay về Việt Nam theo dòng chảy của xu thế phát triển quê hương mình. Từ đó tôi có thể giúp đỡ cho nhiều trẻ mồ côi, nhiều bạn học sinh, sinh viên có những hoàn cảnh khó khăn đạt được giấc mơ trở thành công dân toàn cầu và công dân có ích cho xã hội", anh lý giải về lựa chọn của mình.

Lê Hoàng Phong (phải) nhận chứng nhận học bổng Chevening niên khóa 2025-2026 của Chính phủ Anh, để theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học College London (UCL) từ Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Hà Nội hồi tháng 8-2025 - Ảnh: NVCC

Dù xuất phát điểm của các em ở đâu, chỉ cần một người thầy, một cây bút giống như lời Malala Yousafzai từng chia sẻ, cũng đủ sức thay đổi cả thế giới. Thầy giáo Lê Hoàng Phong

"Thế giới này là của các em"

Trở về từ các diễn đàn giáo dục quốc tế, từng tham dự các cuộc họp về chính sách tại trụ sở UNESCO (Pháp) và gặp gỡ nhiều bộ trưởng giáo dục, lãnh đạo các quốc gia cùng doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, thầy giáo Hoàng Phong mang theo những góc nhìn mới để phát triển Your-E Organization.

Nếu trước đây anh tự xoay xở chi phí với tâm niệm trả ơn đời, thì trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ giáo dục (EdTech) đang giúp việc học tiếng Anh phổ cập hơn, anh cởi mở đón nhận sự chung tay của các nhà đầu tư có tâm huyết, đặt mục tiêu hỗ trợ học sinh lên trên lợi nhuận.

Suốt những năm theo sự nghiệp giáo dục, chính những học trò của anh lại là người tiếp thêm nghị lực cho thầy.

Đó là người học viên 43 tuổi ở Hà Nội kiên trì học hơn hai năm để đạt 6.5 IELTS chỉ vì muốn làm tấm gương hiếu học cho con noi theo. Đó là cậu học trò có cha mẹ ly hôn ở Long An, giữa trưa nắng gần 12h cùng người mẹ không rành chuyện trường lớp chạy xe lên TP.HCM nhận bảng điểm 7.5 IELTS, trong đó hai kỹ năng nghe và viết đạt điểm tuyệt đối 9.0. Và đó còn là một học trò khiếm thị vượt qua nghịch cảnh để giành học bổng từ những đại học danh giá hàng đầu thế giới như Harvard, Oxford và Yale.

Thay vì chỉ hỗ trợ đơn thuần, anh chọn dẫn dắt học trò bằng chính câu chuyện đời mình, đồng thời tập trung rèn kỹ năng lãnh đạo và hướng dẫn các em viết nên những bài luận mang câu chuyện chân thực để chinh phục học bổng quốc tế.

"Thế giới này là của các em. Nếu các em tin rằng mình xứng đáng có được những gì mình đã mơ trong đầu, thì các em chắc chắn sẽ đạt được điều đó.

Có thể mình sẽ chậm hơn người khác, nhưng tôi tin rằng kỷ luật trong những ngày động lực biến mất sẽ giúp tôi và các bạn đi xa hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được", anh nhắn gửi đến những người trẻ đang mang mặc cảm về xuất phát điểm của mình.

Trong thời gian học tập tại Anh, Lê Hoàng Phong có dịp tham dự các cuộc họp cấp cao về chính sách giáo dục tại trụ sở UNESCO (Pháp) và trao đổi cùng nhiều bộ trưởng giáo dục, lãnh đạo các nước như Tổng thống Phần Lan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp, chủ nhân Nobel Kinh tế năm 2008... - Ảnh: NVCC



Lê Hoàng Phong trong các buổi hướng dẫn, đồng hành cùng học viên tại tổ chức giáo dục và đào tạo Your-E Organization - Ảnh: NVCC