Trẻ em Làng Lò được giao tiếp tiếng Anh với tình nguyện viên nước ngoài - Ảnh: M.P.

Một đêm giữa tháng 11-2026, sáu đứa trẻ ngồi quanh chiếc bàn học trong homestay của chị Lê Thị Trà My ở Làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Trước mặt các em là "giáo viên" nước ngoài cùng những tấm bảng chữ cái, hình con vật, đồ vật và cách ghép từ.

Những giờ học cùng tình nguyện viên quốc tế

Căn phòng đơn sơ nhưng không khí học tập rộn ràng. Những cánh tay nhỏ liên tục giơ lên, các em hào hứng trao đổi, mạnh dạn trả lời và đặt câu hỏi bằng tiếng Anh.

Bà Kerstin, du khách Đức khoảng 62 tuổi, vừa hướng dẫn vừa khuyến khích học trò thực hành. Bà cho biết thích cuộc sống yên bình ở Làng Lò và vui khi có cơ hội chia sẻ kiến thức với trẻ em địa phương.

"Ở đây tôi được trải nghiệm cuộc sống rất bình yên với khí hậu tuyệt vời. Lớp học với những em nhỏ nhanh nhẹn, chăm học như Bin, như Thu khiến tôi rất thích thú. Ở đây với My, trải nghiệm cùng cô ấy dạy học, dọn rác bờ biển là một cảm giác rất đặc biệt", bà Kerstin chia sẻ.

Ngoài bà Kerstin, lớp học còn có sự tham gia của các tình nguyện viên đến từ Nepal, Pháp và Nga. Mỗi người có cách hướng dẫn riêng, tạo cơ hội để trẻ thực hành ngoại ngữ qua những bài học và hoạt động tương tác.

Lớp học được gọi vui là lớp tiếng Anh "Liên hợp quốc" bởi những người tham gia đến từ nhiều quốc gia. Với trẻ em làng biển, đây là dịp tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài ngay tại nơi mình sinh sống.

Em Nguyễn Gia Long, học sinh lớp 6 Trường tiểu học và THCS Trần Kiệt, phường Hòa Hiệp, biết đến lớp học qua Facebook của mẹ. Mẹ Long đăng ký tham gia vì muốn con cải thiện khả năng tiếng Anh và có thêm cơ hội giao tiếp. Tham gia lớp học chưa lâu, nhưng cậu học trò rất hào hứng với từng tiết dạy.

"Ở đây có nhiều thầy cô đến từ các nước khác nhau. Chỉ trong một tháng, cháu được học với 4 thầy cô và ai cũng rất thân thiện. Tham gia lớp học giúp cháu mạnh dạn, tự tin hơn, biết cách phát âm, viết và ghép từ thành câu hoàn chỉnh", Long chia sẻ.

6 năm duy trì lớp học tiếng Anh

Không chỉ lý thuyết, các tình nguyện viên mô tả sinh động khiến trẻ em thích thú học tập - Ảnh: M.P

Đằng sau lớp học là chị Lê Thị Trà My, 31 tuổi, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng và Giáo dục Caroline Làng Lò Hòa Hiệp.

Sau thời gian học tập, làm việc tại TP.HCM, cuối năm 2019, chị trở về quê, bắt đầu với mô hình lưu trú nhỏ rồi phát triển các hoạt động du lịch gắn với đời sống địa phương (huyện Đồng Xuân cũ).

Tháng 5-2024, mô hình được phát triển thành hợp tác xã tại Làng Lò, đến nay đã kết nối hơn 70 hộ dân tham gia phục vụ du khách.

Bên cạnh hoạt động du lịch và bảo vệ môi trường, My duy trì lớp tiếng Anh miễn phí, tạo thêm cơ hội học ngoại ngữ cho trẻ em địa phương. Chị cho biết từng trăn trở khi nhận thấy nhiều gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế khó cho con tiếp cận với tiếng Anh.

"Nhiều đứa trẻ ở quê nghỉ học khá sớm, khoảng 16 tuổi, vừa đủ tuổi lao động là các em đã bắt đầu đi làm", My chia sẻ.

Từ trăn trở đó, chị tìm cách kết nối tình nguyện viên quốc tế để tổ chức các lớp học, giúp trẻ rèn luyện ngoại ngữ và tự tin giao tiếp. Trong khoảng 6 năm, hoạt động được duy trì tại nhiều địa phương như Hòa Xuân, Hòa Tân Tây, Hòa Yến và hiện nay là Làng Lò, với sự tham gia của khoảng 300 tình nguyện viên dạy tiếng Anh.

My chủ động kết nối tình nguyện viên qua các nền tảng quốc tế, giới thiệu mục tiêu, đối tượng học sinh và nội dung hoạt động. Theo chị, người tham gia cần có chuyên môn phù hợp, đồng thời có kỹ năng làm việc với trẻ em.

"Vì dự án đặt trọng tâm vào giáo dục, chúng tôi ưu tiên lựa chọn các bạn có bằng cấp hoặc chứng chỉ sư phạm tiếng Anh. Các tình nguyện viên còn phải từng làm việc tại các trại hè, có kỹ năng làm việc với trẻ em và đặc biệt là có tình yêu đối với môi trường", My cho biết.

Ngoài học ngoại ngữ, các em còn có cơ hội tham gia những hoạt động gần gũi với việc bảo vệ môi trường. My mong muốn duy trì một không gian học tập thân thiện, để trẻ mạnh dạn đặt câu hỏi, thực hành giao tiếp và tiếp xúc với những người đến từ nhiều quốc gia.

Nghiên cứu mở rộng lớp tiếng Anh cho người làm du lịch Ông Dương Văn Đông, Phó chủ tịch phường Hòa Hiệp, đánh giá lớp tiếng Anh do chị Trà My và HTX Du lịch cộng đồng và Giáo dục Caroline tổ chức giúp trẻ em ít có điều kiện học ngoại ngữ có thêm cơ hội thực hành giao tiếp. Theo ông Đông, các em có thể học cách giới thiệu bằng tiếng Anh về quê hương, làng biển, nghề truyền thống, món ăn đặc sản và những điểm đến ở Hòa Hiệp. Mô hình cũng góp phần giúp người dân Làng Lò giới thiệu nghề làm nước mắm, ẩm thực và văn hóa làng biển đến du khách quốc tế. Thời gian tới, phường mong muốn tiếp tục phối hợp với hợp tác xã, trường học và các đoàn thể để kết nối học viên, tạo điều kiện tổ chức lớp, vận động thêm tình nguyện viên và nguồn lực xã hội hóa nhằm duy trì, lan tỏa mô hình. "Phường cũng sẽ nghiên cứu mở rộng lớp học cho thanh niên, hộ kinh doanh và người làm du lịch cộng đồng", ông Đông cho biết.