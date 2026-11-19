Quỹ BMB Love School cùng đoàn tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khánh thành 3 bếp ăn cho Trường mầm non Trà Linh, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng - Ảnh: THÁI VÂN

Hành trình mang tên "Neo chữ vượt giông" (dự án mùa 2 của Quỹ BMB Love School - tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Công ty BMB Steel) đã khép lại bằng lễ khánh thành trang trọng tại hai điểm cầu đặc biệt của miền Trung: đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và xã Trà Linh (TP Đà Nẵng).

Không chỉ là những khối bê tông hay mái tôn mới, dự án còn gửi gắm sự sẻ chia thiết thực, tháo gỡ những nút thắt bức thiết nhất về bữa ăn và không gian học tập cho học sinh vùng cao, hải đảo.

Những căn bếp ấm giữa đại ngàn Trà Linh

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là xã Trà Linh, TP Đà Nẵng (thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây). Nằm cheo leo giữa vùng núi cao hiểm trở, đời sống người dân nơi đây vốn chịu nhiều thiệt thòi bởi hạ tầng giao thông cách trở, thiếu thốn điện nước sinh hoạt.

Không chỉ vậy, những đợt mưa bão, sạt lở đất cùng các dư chấn động đất liên tiếp thời gian qua càng khiến việc bám lớp, bám trường của thầy và trò trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Với trẻ em mầm non vùng cao, một bữa cơm bán trú nóng hổi, đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh chính là động lực lớn nhất để các em đều đặn đến trường. Thấu hiểu trăn trở đó, Quỹ BMB Love School đã đầu tư hơn 1 tỉ đồng để xây dựng mới 3 bếp ăn bán trú tại các điểm trường Tắk Ngo, Măng Lùng và Kon Pin thuộc Trường mầm non Trà Linh.

Mỗi công trình có diện tích khoảng 33m², được thiết kế bài bản theo tiêu chuẩn bếp một chiều hiện đại.

"Từ ngày có bếp mới, chúng tôi nuôi dạy trẻ không còn phải loay hoay trong những gian bếp tạm bợ, chật hẹp. Không gian chế biến sạch sẽ, khép kín giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ", cô Lê Thị Thoa, giáo viên Trường Mẫu giáo Trà Linh chia sẻ.

Dịp này, đoàn cũng trao tặng 76 phần quà khuyến học trị giá 15 triệu đồng, tiếp thêm niềm vui đến lớp cho các mầm non vùng cao.

Đại diện Quỹ BMB Love School trao bảng khánh thành Công trình duy tu cho Ban giám hiệu Trường THCS Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - Ảnh: THÁI VÂN

Vững chãi trường lớp nơi đầu sóng Lý Sơn

Rời núi rừng Trà Linh, hành trình nhân ái tiếp tục vượt sóng ra với đặc khu Lý Sơn.

Quanh năm hứng chịu sự khắc nghiệt của nắng gió và hơi muối biển, nhiều hạng mục tại Trường THCS Lý Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng sau gần 20 năm sử dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn mỗi khi mùa mưa bão ập về.

Tại đây, Quỹ đã dành nguồn kinh phí 620 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp đồng bộ 8 phòng học, 1 nhà công vụ giáo viên cùng hệ thống nhà xe. Toàn bộ hệ thống cửa hư hỏng được thay mới, mái tôn được gia cố chắc chắn, nhà công vụ được xử lý chống thấm dột và khu vực nhà xe cũng được cải tạo khang trang.

Lớp học khang trang tại Trường THCS Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được Quỹ BMB Love School - tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Công ty BMB Steel) tài trợ - Ảnh: THÁI VÂN

Mái trường có diện mạo mới, đa số giáo viên, học sinh ở đây đều bày tỏ niềm vui, hạnh phúc. Một giáo viên trẻ của Trường THCS Lý Sơn nói: "Diện mạo mới của trường nhìn vững chãi hơn, thầy cô yên tâm công tác, học sinh có môi trường học tập an toàn".

Bên cạnh công trình xây dựng, đoàn còn trao tặng nhà trường 1 tivi LED phục vụ giảng dạy cùng hơn 100 suất quà khuyến học cho học sinh vượt khó với tổng trị giá 24 triệu đồng.

Thành lập từ năm 2019, BMB Love School luôn kiên định với triết lý đầu tư những công trình xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài.

Tiếp nối mùa 1 "Cõng nắng vượt ngàn" tại Sơn La, hành trình "Neo chữ vượt giông" tại miền Trung một lần nữa khẳng định tâm huyết của BMB Steel cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc ươm mầm tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Góp sức cùng BMB Love School ươm mầm tri thức Để làm nên thành công của mùa 2 "Neo chữ vượt giông", bên cạnh nguồn lực tài trợ chính từ Công ty BMB Steel và sự chung tay đóng góp của tập thể cán bộ nhân viên, Quỹ BMB Love School đã vận động thành công 250 triệu đồng từ 4 doanh nghiệp đồng hành. Bao gồm: Công ty TNHH MTV SX TM DV Thanh Huyền: 100 triệu đồng. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hiền Vi: 50 triệu đồng. Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Cách âm - Cách nhiệt Cát Tường: 50 triệu đồng. Công ty TNHH SX TM XNK Hợp Nhất: 50 triệu đồng. Sự cộng hưởng nguồn lực này không chỉ giúp dự án mở rộng quy mô, tối ưu chất lượng từng hạng mục mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp Việt hướng về giáo dục vùng khó.