Ảnh vệ tinh cho thấy đám khói lớn cuồn cuộn bốc lên phía trên nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia ngày 25-11, sau khi Houthi nhận trách nhiệm tấn công cơ sở này - Ảnh: REUTERS/PLANET LABS

Ngày 26-11, Đài CNN đưa tin ảnh vệ tinh chụp hôm 25-11 cho thấy một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ bán đảo Ras Tanura của Saudi Arabia, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của vương quốc này.

Người phát ngôn Houthi Yahya Saree cho biết các cuộc tấn công của họ "đã đánh trúng mục tiêu chính xác và trực tiếp", gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura, thuộc một trong những cảng xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Chia sẻ với CNN ngày 26-11, một nguồn tin trong ngành vận tải biển nói hoạt động bốc dầu tại cảng này đã tạm dừng sau vụ tấn công. Hiện chưa rõ hoạt động này đã được nối lại hay chưa.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia, trong đó có vụ tấn công khu tài chính ở thủ đô Riyadh. Sân bay quốc tế ở Riyadh cũng nhiều lần bị tấn công trong tháng trước, khiến hơn chục người thiệt mạng.

Ngày 25-11, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã đánh chặn và phá hủy 4 drone tại Ras Tanura, thuộc tỉnh miền đông của nước này.

Theo Thiếu tướng Turki Al-Malki, người phát ngôn liên quân, hoạt động đánh chặn khiến các mảnh vỡ rơi xuống, nhưng đánh giá ban đầu cho thấy không có ai bị thương.

Ras Tanura có công suất lọc dầu 550.000 thùng/ngày và là một phần của tổ hợp ven biển rộng lớn hơn, nơi đặt cảng xuất khẩu chủ lực của Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi đã kiểm soát thủ đô Sanaa và hầu hết các trung tâm dân cư lớn của Yemen kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2014. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào năm 2015 để giúp Chính phủ Yemen.

Thời gian qua Houthi đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia với quy mô chưa từng có, nhắm vào các sân bay, cơ sở dầu mỏ và tàu chở dầu của nước này, sau khi cuộc xung đột giữa Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và Houthi bùng phát trở lại hồi tháng 7.

Houthi tiến sát thủ đô lâm thời của Yemen, chỉ còn cách 60km Ngày 15-11, Hãng AFP dẫn các nguồn tin quân sự và chính phủ tiết lộ: lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến đến vị trí cách thành phố Aden khoảng 60km. Đây là nơi đặt trụ sở của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.



