Học sinh ăn bán trú tại Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành quyết định về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Theo quyết định, dịch vụ tiền ăn bán trú của học sinh cấp mầm non có mức trần 22.000 đồng/bữa sáng và 35.000 đồng/bữa trưa, bữa phụ.

Đối với cấp tiểu học, mức trần bữa sáng là 25.000 đồng, bữa trưa và bữa phụ là 45.000 đồng/ngày, cấp THCS và THPT có mức trần bữa sáng 25.000 đồng, bữa trưa 45.000 đồng/ngày.

Dịch vụ chăm sóc bán trú có mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng, dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú là 200.000 đồng/học sinh/năm đối với cơ sở giáo dục mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức trần là 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức trần 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy theo từng cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Mức trần dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô là 10.000 đồng/học sinh/km, dịch vụ nước uống học sinh là 16.000 đồng/học sinh/tháng, dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm Trường phổ thông dân tộc nội trú) là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Các cơ sở giáo dục căn cứ mức trần quy định trên để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần. Đồng thời, báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Việc thu chỉ được thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ, không thu đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc thuộc chương trình giáo dục bắt buộc. Đối với các nội dung đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bố trí từ nguồn kinh phí khác, chỉ thực hiện thu phần chênh lệch (nếu có).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3-12.