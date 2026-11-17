Học sinh một trường ở TP.HCM trong giờ ăn bán trú - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Chi phí ăn bán trú lâu nay là một trong những khoản đáng kể đối với nhiều gia đình mỗi khi năm học mới bắt đầu. Với phụ huynh có thu nhập thấp, công nhân lao động và các hộ ở vùng khó khăn, khoản tiền này càng tạo thêm áp lực.

Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động cân đối ngân sách để hỗ trợ tiền ăn bán trú, góp phần giảm chi phí cho gia đình và tạo điều kiện để học sinh duy trì việc học.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ tối đa 35.000 đồng/suất ăn

TP.HCM vừa đưa ra dự thảo chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú từ học kỳ 2 năm học 2026-2027, với mức tối đa 35.000 đồng/suất/ngày, áp dụng trong 180 ngày.

Nhóm được ưu tiên gồm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân và học sinh tại xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo.

Thành phố cũng đặt mục tiêu mở rộng chính sách theo hướng hỗ trợ 50% hoặc miễn phí 100% tiền ăn bán trú cho toàn bộ học sinh từ năm học 2027-2028, tùy khả năng cân đối ngân sách.

Trước TP.HCM, Hà Nội đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú từ năm học 2025-2026 và tiếp tục nâng mức hỗ trợ trong năm học 2026-2027.

Theo đó, học sinh ở vùng khó khăn, miền núi và bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày. Mức hỗ trợ tại các khu vực còn lại là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Chính sách được áp dụng theo số ngày ăn thực tế, tối đa 9 tháng trong năm học.

Nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ riêng

Không chỉ Hà Nội và TP.HCM, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Đà Nẵng cũng đã triển khai các chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, tập trung vào trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Quảng Ninh, trẻ mầm non và học sinh tiểu học thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo được hỗ trợ 360.000 - 400.000 đồng/tháng tiền ăn. Học sinh phải đi học xa nhà hoặc ở tập trung được hỗ trợ từ 510.000 - 936.000 đồng/tháng.

Thái Nguyên có chính sách hỗ trợ đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trường dân tộc nội trú, với mức từ 360.000 - 936.000 đồng/tháng tùy đối tượng.

Trong khi đó, Đà Nẵng hỗ trợ thêm từ 400.000 - 1 triệu đồng/tháng cho học sinh nội trú, bán trú tại các xã biên giới đất liền, tối đa 9 tháng/năm học. Thành phố cũng có chính sách riêng dành cho học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số.

Các chính sách hỗ trợ với mức và đối tượng thụ hưởng khác nhau cho thấy sự quan tâm của nhiều địa phương đối với bữa ăn học đường, nhất là học sinh thuộc nhóm yếu thế.

Việc sử dụng ngân sách để san sẻ chi phí ăn bán trú không chỉ giúp giảm áp lực cho phụ huynh mà còn góp phần bảo đảm điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho học sinh.